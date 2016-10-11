11 Ekim 2016 07:31 En iyi 10 bilim kurgu dizisi Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık

Yükselişe geçen yeni trend yabancı diziler aynı filmler gibi birçok türü kapsıyor. Özellikle Bilim Kurgu dizilerinin ağır bastığı bu zamanlarda filmler yavaş yavaş arka plana atılıyor. Sizler için eskiden yeniye en iyi 10 bilim kurgu dizisini sıraladık





Star Trek









Zamanında Tursit Ömer filmlerinde uyarlamasını da gördüğümüz Star Trek'de Kaptan James Tiberius Kirk, Mr. Spock ve uzay gemisi Atılgan'ın maceralarına tanık oluyorduk. 1966 ve 1969 yılları arasında çekilen dizi günümüzdekiler de dahil tüm filmlerinden daha fazla ilgi görüyordu. Geçtiğimiz yıllarda Spock karakterini canlandıran Leonard Nimoy' de konusu gelmişken hemen analım. Dizide Nimoy'un yanı sıra William Shatner, DeForest Kelley, Nichelle Nichols ve James Doohan da bulunuyordu.





The X Files









1993 ve 2002 yılları arasında FBI ajanları Fox Mulder ve Dana Scully'nin, 9 sezon boyunca doğa üstü ile şüpheci, bilimsel sınırlar arasında gidip gelen mücadelesini konu alan The X Files dizisi geçtiğimiz aylarda mini bir 10. sezon da yayınladı. Başrollerinde Gillian Anderson ve David Duchovny'nin yer aldığı dizide Mulder doğa üstü güçlere inanma huyu daha ağır basarken Scully bilimsel gerçeklere inanmaktadır. Bu ikilinin çekiştiği dizide her zaman doğa üstü ve gizemini koruyan olaylar yer almaktadır. Dizinin yönetmenliğini Chris Carter yaptı.





Firefly









Bir nevi Star Trek benzeri olan uzay dizisi Firefly tek sezon sürmesine rağmen arkasında kendisine hayran büyük bir kitle bırakmayı başardı. Serenity gemisinin kaptanı Mal Reynolds ile bundan 500 yüzyıl sonra gezegen gezegen maceralara atıldığımız Firefly dizisinin başrollerinde Nathan Fillion, Gina Torres, Alan Tudyk ve Morena Baccarin gibi isimler yer alıyor. Dizinin yaratıcısı ise Joss Whedon olarak dikkat çekiyor.





Battlestar Galactica









1978'de orjinal serisi yayınlanan fakat 2004–2009 arası yayınlanan bölümlerinin daha çok sevildiği dizimiz insan eliyle yaratılmış eski düşman Cylonlar'ın bir gün aniden geri dönmesiyle başlıyor ve sezon aralarında yayınlanan uzun metraj filmlerle de destekleniyor. Dinler teorisi ve insanoğlunun yaratılışı hakkında da tartışmaları içinde bulunduran dizimizin başrolleründe bulunan Tricia Helfer'in de göz kamaştırıdığını söylemeden edemeyiz.





Doctor Who









Hikayeyi aslında çoğumuz biliyoruz. 1963 - 1989 seneleri arasında ekranlarda mecaradan maceraya koşan Doctor Who'yu ve ünlü Tardis'i hatırlarız. BBC'de 2005'den bu yana yayınlanan yeni jenerasyon dizi güçlü ingiliz mizahıyla eskisini hiç de aratmıyor. Dizinin başrollerinde Matt Smith, David Tennant ve Jenna Coleman gibi isimler yer alıyor.





Heroes









Heroes için yeni bir X-Men uyarlamasının dizi versiyonu desek yanlış olmaz. Birşekilde mutasyona uğrayan ve bu mutasyon sonucu süper güçlere ulaşan insanların anlatıldığı dizi ilerleyen bölümlerde saf iyi ve saf kötülerin savaşına dönüştü. İlk sezonları severek izlenilen dizi daha sonraları formundan düştü ve sadece 4 sezon sürebildi. Tim Kring'in yarattığı dizinin başrollerinde Jack Coleman, Hayden Panettiere ve Milo Ventimiglia gibi isimler dikkat çekti.





Black Mirror









Ve son yılların en iyi sistem eleştiren çağımızın vebalarını sert bir tokat gibi yüzümüze vuran, içindeki kara mizah ve senaryosuyla hayranlık uyandıra Black Mirror bu konuun hakkını veren en iyi dizi desek sanırım yanlış olmaz. Her sezonu 3 bölümden oluşan dizide her bölüm farklı konu ve oyuncular üzerinden çekiliyor. İzlerken hem hak vereceğiniz hem de aynada kendinizi görünce utanç duyup rahatsız olacağınız dizide Mobil internet kullanımından sosyal medyaya, pozitif ödüllendirmeden politikaya birçok konuda eleştiri getiriliyor. Dizinin yeni sezonuysa bu kış geliyor.





Utopia









Sistem eleştrisi örneğine bir başka bilim kurgu alternatifi de kuşkusuz bu dizi. Sarı renkte bir dünyada geçen maceralarımız farklı bakış açılarıyla bilim kurguyu harmanlayarak 2 sezonluk muazzam bir yapıt oluşturulmu. Dizinin yaratıcısı Dennis Kelly dikkat çekerken başrollerde Fiona O'Shaughnessy, Alexandra Roach ve Nathan Stewart-Jarrett bulunuyor.





Orphan Black









Hayatı uç noktalarda yaşayan Sarah (başrol karakterimiz) bir gün metroda yürürken kendi ölümüne şahit olur. Bu şekilde başlayan dizi daha sonra heyecanlı ve ilgi çekici bölümleriyle bizi klonların kardeşliğine götürüyor. 2013'de yayınlanan ve hala devam eden dizinin yaratıcıları: John Fawcett, Graeme Manson ve Alex Levine. Başrollerde ise Tatiana Maslany, Dylan Bruce ve Jordan Gavaris bulunuyor.





Sense8









Ve gelelim benim bu listede en sevdiğim ve favori gösterdiğim diziye. Eğer Iñárritu sinemasını seviyor senaryolarına hakimseniz ve de biraz daha aksiyon istiyorsanız Lilly Wachowski'nin bu eserine bayılacaksınız. Dünyanın 8 farklı köşesinde olan birbirlerini tanımayan ve farklı özellikleri olan insanların bir anda kendilerini birbirlerinin hayatının içinde bulmasını anlatan filmde birçok insani duygular da işlenirken homofobiye de ağır bir eleştri getiriyor. Henüz ilk sezonu yayınlanan dizinin bu senenin sonunda yeni sezonunun gelmesi bekleniyor.









SELİM GERÇEKER