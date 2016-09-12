12 Eylül 2016 05:09 En iyi 10 cinayet filmi Birbirinden zeki ve bir o kadar da dehşete ilgi duyan katillerin işledikleri cinayetleri en açık ve etkileyici şekilde anlatan en iyi 10 cinayet temalı filmi sizler için listeledik.

Kimileri gerçek hikayelerden uyarlama kimileriyse senaristlerin ya da yazarların hayal gücündeki soğuk kanlı cinayetler... Birbirinden zeki ve bir o kadar da dehşete ilgi duyan katillerin işledikleri cinayetleri en açık ve etkileyici şekilde anlatan en iyi 10 cinayet temalı filmi sizler için listeledik.







Bir Cinayetin Tahlili - Anatomy of a Murder









1959 ABD yapımı dramatik mahkeme filmi Amerikan sinemasının en önemli mahkeme ve yargılama yapımı olarak dikkat çekiyor. 12 Kızgın Adam ve Bülbülü Öldürmek gibi filmlerle aynı listelerde mahkeme filminde gebelik,sprem, külot, tavüc gibi kelimeler kullanılarak cinsellik ilk kez dillendirilmiş oldu. Karısına tecavüz eden bar sahibini öldüren genç bir teğmenle başlayan filmin yönetmenliğinde Otto Preminger bulunurken başrollerde James Stewart, Lee Remick ve Ben Gazzara gibi isimler bulunuyor.







Sapık - Pyscho









1960 yapım Sapık, dünya sinemasının kült filmleri arasında yer alıyor. Ünlü yönetmen Alfred Hitchcock'un ellerinden çıkan filmin senaryosu Joseph Stefano tarafından yazıldı. Psikozlu bir katil olan ve motel işlete Norman Bates'in ünlü duş sahnesinde işlediği cinayetle efsaneleşen filmin başrollerinde Anthony Perkins, Janet Leigh ve Vera Miles bulunuyor.







Henry: Bir Seri Katilin Portresi - Henry: Portrait of a Serial Killer









1986 ABD bağımsız sinema yapımı filmin yönetmenliğinde John McNaughton bulunuyor. Film ilk bakışta çok ucuz gelse de sinema tarihinin en dehşet verici cinayetlerinin işlendiği yapım olaak dikkat çekiyor. Henry Lee Lucas adlı bir seri katilin hayatından bir bölümü anlatılırken, hapishaneden tanıştıkları ve aynı evi paylaştıkları kendisi gibi psikopat ve uyuşturucu bağımlısı arkadaşı Otis'le birlikte zevk için arka arkaya işledikleri bir dizi cinayet filmde soğuk kanlı şekilde işleniyor. Başrollerde Michael Rooker, Tom Towles ve Tracy Arnold yer alıyor.







Katil Doğanlar - Natural Born Killers









1994 yapımı, Oliver Stone tarafından yönetilen ve hikayesini o zamanlar yeni yeni tanınan Quentin Tarantino'nun yazdığı filmin başrollerinde Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr. ve Tommy Lee Jones gibi isimler almaktadır. Konusuysa: Sadece bir günde tanışan iki insanın birbirlerine tutulması ve bunun sonucunda aynı gün bir tarafın ailesini öldürmesiyle başlayan zincirleme cinayetlerdir.







Yedi - Se7en









Senaryosu Andrew Kevin Walker tarafından yazılan ve yönetmenlik koltuğunda David Fincher'in bulunduğu Hıristiyanlık'ın 7 ölümcül günahını işleyenleri kendi vahşi yöntemleriyle öldüren bir seri katili ve onun peşindeki iki polis dedektifini konu alan film, sinema tarihinin kült yapımları arasında yer alıyor. Başrollerinde Morgan Freeman ve Brad Pitt bulunurken özellikle katille yaşanılan son sahne birçok insanın hafızasına kazınmış durumda.







Amerikan Sapığı - American Pyscho









Patrick Bateman isimli genç bir yatırımcının Wall Street üzerinde gerçekleştirdiği bir takım cinayetlerin yanında insanların yeni tüketim çılgınlığına dem vuran 2000 yapım film, Easton Ellis'in aynı adlı romanından uyarlanarak Marry Harron yönetmenliğinde beyaz perdeye uyarlandı. Filmin başrollerinde Christian Bale, Willem Dafoe, Jared Leto ve Samantha Mathis bulunuyor.







Kızıl Ejder - Red Dragon









2002 ABD yapım film Brett Ratner'in yönetmenliğinde beyaz perdede izleyicisiyle buluşurken senaryosunu Ted Tally yazmıştır. Özellikle Kuzuların Sessizliği filmindeki başarısından sonra birçok yönetmenin ilgisini çeken Anthony Hopkins bu filmde de psikopat bir seri katil olarak karşımıza çıkıyor. FBI'dan erkenden emekli olan Will Graham (Edward Norton), patronu tarafından bir seri cinayet vakasını çözmesi için yeniden göreve çağrılmasıyla başlayan filmde katilin cesetler üzerinde bıraktığı diş izleri Hannibal Lecter'ı anımsatıyor. Filmde Anthony Hopkins'e Edward Norton, Harvey Keitel ve Ralph Fiennes eşlik ediyor.







Cani - Monster









1989-1990 tarihleri arasında işlediği seri cinayetlerle ilk kadın seri katil ünvanını kazanan Aileen Wuornos'un gerçek hikayesinden uyarlanan filmin başrolünde bulunan Charlize Theron lezbiyen ve seri katil olan Aileen Wuornos karakterini canlandırmak için geçirdiği dönüşümlebir kez daha ne kadar iyi bir aktris olduğunu gösteriyordu. Patty Jenkins'in yönetmenliğinde ve senaristliğinde bulunduğu filmin diğer oyuncuları; Christina Ricci, Bruce Dem ve Lee Tergesen olarak dikkat çekiyor.







Şanslı Slevin -Lucky Number Slevin









Gelelim oyuncu kadrosuyla büyüleyen bir başka cinayet temalı filme... Josh Hartnett, Bruce Willis, Morgan Freeman, Ben Kingsley, Stanley Tucci ve Lucy Liu'nun rol aldığı film Jason Smilovic tarafından yazılırken yönetmenlik koltuğunda Paul McGuigan oturuyordu. Kendisini bir anda olayların içinde bulan genç Slevin Kelevra, cinayetler mafya babası ve seri katiller arasında hiç beklemediği maceralar yaşayacaktır.







Katil - The Iceman









Son olarak Michael Shannon'un başrolünde bulunduğu 2012 ABD yapımı olan filmde ünlü mafya tetikçisi Richard Kuklinski'nin gerçek yaşamı konu alınıyor. İşlediği cinayetleri, aile yaşantısını ve yaşadığı bir takım bağlanatıları izlediğimiz filmin yönetmenliğinde Ariel Vromen bulunuyor. Ayrıca tecrübeli oyuncuya Winona Ryder , Chris Evans ve Ray Liotta eşlik ederken küçük bir sahnede James Franco'yu görmemiz mümkün.





SELİM GERÇEKER