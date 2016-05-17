17 Mayıs 2016 04:38 En iyi 10 hapishane filmi Parmaklıklar arkasında çekilmiş ve tüm dünyada unutulmaz izler bırakmış 10 hapishane filmi

Parmaklıklar Arkasında - Cool Hand Luke









Başrolünde efsane aktör Paul Newman'ın oynadığı film 1967'de yapılmış ve ülkemizde 1969'da vizyona girmişti. Sloganında ve filmde bir replikte geçen Buradaki sorunumuz...iletişim eksikliği " sözüyüle bilinen filmde sarhoş ancak iyiniyetli bir adamın yaptığı küçük bir hatadan hapse gönderilmesi konu alınıyor. Newman'a George Kennedy ve Strother Martin eşlik ediyor.







Alcatraz'dan Kaçış - Escape from Alcatraz









Ünlü bir hapishane olan Alcatraz'ı konu alan yapım 1972'de vizyona girmişti. Don Siegel'in yönetmenliğini yaptığını, başrolünde ünlü aktör Clint Eastwood'un oynadığı ABD yapım film hapishane teması denilince akıllara ilk gelen film olarak gösteriliyor.

Zafere Kaçış - Escape to Victory









İkinci Dünya Savaşı'nda Nazi Almanya'sı döneminde esir düşen bir grup müttefik askerinin onca zorlu koşula rağmen Almanlara karşı çıktıkları futbol maçını konu alıyor. Hazırlık sürecini hapishanede geçiren işgal kuvvetleri arasında efsanevi futbolcu Pele, Slyvester Stallone ve Michail Caine gibi isimler bulunuyor.John Hutson'un yönetmenliğindeki film ayrıca bu zamana kadar yapılmış en iyi futbol temalı filmlerden biri.

Uçurtmayı Vurmasınlar









Yönetmenliğini Tunç Başaran'ın yaptığı 1989 yapım film 62. Akademi Ödüllerinde en iyi yabancı film dalında aday adayı olmuştu. Hapishane ortamında doğan 5 yaşındaki bir çocuğun gözünden dört duvar arasında harmanlanan sevgisini konu alan film özellikle Türk sinemasının kült yapımları arasında yer alır.

Yol









Yılmaz Güney tarafından yazılan filmin yönetmenliğinde Şerif Gören bulunuyor. Tüm dünyada bilinen film 1982'de Cannes ve Altın Palmiye ödülleri almış ancak çok cesur bir film olduğundan Türkiye'de 1999'da yayına girmişti. Başrollerinde Tarık Akan, Şerif Sezer Halil Ergün ve Zülfü Livaneli gibi isimler var. Konu olarak film İmralı Ceazevinde mahkum olan 5 kişinin hayatını analtıyor.





Esaretin Bedeli - The Shawshank Redemption









Frank Darabont'un yazıp yönettiği ve ülkemizde Esaretin Bedeli ismiyle gösterime giren film IMDB'nin gelmiş geçmiş en iyifilmleri listesinde birinci sırada bulunuyor. Suçsuz olduğu halde karısını öldürmekten suçlu bulunan bir adamın hapishanedeki yaşantısını anlatan filmin başrollerinde Tim Robbins ve Morgan Freeman bulunuyor.

Yeşil Yol - Green Mile









Stephen King'in aynı adlı romanından uyarlanan filmin yönetmenliğinde yine Frank Darabont bulunurken başrolde Tom Hanks, David Morse,Michael Clarke Duncan gibi isimler bulunuyor. John Coffey adlı devasa bir adam sırf ten renginden dolayı yapmadığı cinayet yüzünden ölüm cezasına çarptırılır. Özel güçleri bulunan Coffey'i izlediğimiz film, sinema tarihindeki en kült filmler arasında gösterilir.

Hücre 211 - Celda 211









Yönü Avrupa sinemasına çevirecek olursak kuşkusuzhapishane denilince akıllara gelen ilk film Hücre 211'den başkası değil. İşe yeni başlayacak olan bir gardiyanın isyanın içinde kalması ve hayatta kalmak için ruh hastası Malamadre ile oynadığı kumarı konu alan yapıtın başrollerinde Luis Tosar ve Alberto Amman bulunuyor. Filmin yönetmeniyse; Daniel Monzon

Yenilmez 3 - Undısputed III









Hapishanede düzenlenen kanlı dövüşleri konu alan Yenilmez filminin özellikle üçüncüsü çok konuşulmuş ve çok sevilmişti. Scott Adkins, Yuri Boyka rolüyle seriyi seven kitleye kendisini hayran bırakmayı başarmış, dövüş mücadeleleri sinema tarihinin en iyi dövüş sahneleri arasına bile girmişti.

Kaçış Planı - Escape Plan









18 Ekim 2013'de vizyona giren ve yönetmenliğini İsveçli yönetmen Mikhail Hafström'ün yaptığı filmin başrollerinde Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jim Caviezel, Curtis "50 Cent" Jackson, Vinnie Jones, Vincent D'Onofrio ve Amy Ryan gibi yıldızlar yer alıyor. Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger yükek güvenlikli hapishaneden nefes kesci kaçışlarını izleyeceğimiz film son yıllardaki en iyi kaçış filmlerinden biri olarak gösteriliyor.



