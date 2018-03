En iyi 10 istila filmi

Dünyamızı farklı türden yaratıkların istilasından kurtarmaya hazır olun. Kimisi nereden geldiği belli olmayan yaratıklar kimisi maymunlar, kimisi uzaylılar kimisiyse bir virüs sonucu karakter değiştirmiş bir zamanlar bizden olan insanlar. Heyecanınıza heyecan katacak dünyamızı istila eden canlıların yer aldığı 10 istila temalı filmi sizler için listeledik.







Yaşayan Ölülerin Gecesi - Night Of The Living Dead









Sizleri bir seri olan ve ilk filmi birçok insanın kalbini kazanmış 1968'lerden siyah beyaz bir filme götürelim. George A. Romero'nun yönetmenliğik koltuğunda oturduğu ve senaristliğini John A. Russo'nun yaptığı film istila filmleri arasında dönemine göre oldukça başarılı. İnsan eti yiyen zombilerin istila ettiği dünyada saldırılardan kaçabilmek için panik içinde ıssız bir çiftlik evine saklanmak zorunda kalan bir grup insanın hikayesine konu olduğumuz film yönetmenin henüz 28 yaşındayken çektiği fakat kültler arasına girdiği yapımları arasında.



Ceset Yiyicilerin İstilası - Invasion of the Body Snatchers









Philip Kaufman'nın yönetmenlik koltuğunda oturduğu 1978 yapım filmin başrollerinde Donald Sutherland, Brooke Adams, Jeff Goldblum bulunuyor. Filmin konusuya şöyle: Matthew adında genç bir adam birçok arkadaşının, yakın akrabalarının garip davranışları ile ilgili şikayet ettiğini fark eder. Uzaydan gelen ve uykuda iken insanların bedenlerini ele geçiren istilacıların ortaya çıkması bir anda kahramanlarımızı korkuya iter. Fakat giderek birer kopyaya dönüşen insanlara karşı Matthew ve arkadaşları kaçmak yerine mücadeleye başlarlar.



Hayalet Avcıları - Ghostbusters









Yönetmenliğini Ivan Reitman'nın yaptığı, başrollerinde Bill Murray, Dan Aykroyd, Sigourney Weaver'in oynadığı efsane Hayalet Avcıları filmini hepimiz hatırlarız. Çizgi filmleriyle dizisiyle ve filmleriyle gönlümüzde taht kuran serinin her ne kadar son filmi iyi olmasa da ilk filmdeki hayalet istilası ve bununla savaşan kahramanlarımızın hikayesini es geçmek olmaz



Jurassic Park









Steven Spielberg'in efsanelerinden olan ve sinema dünyasında dinazorların korkutucu yüzüyle tanıştığımız film unutulmaz kültler arasında yer alıyor. Fosilleşmiş bir sivrisinekten çıkarılan dinozor kanıyla, bilimadamlarına DNA ile yeniden dinozor yaratma imkanıları veriliyor. Fakat başka güçler tarafından kötüye kullanılan bu DNA yanlışlıkla hayvanat bahçesine katılıyor ve dinazorlar bir anda demir parmaklıkları aşarak şehri istila ediyor. Artık bazı insanların çıldırmış dinazorlarla uğraşması gerekmektedir. Filmin başrollerinde Sam Neill, Laure Dern ve Jeff Goldblum yer alıyor.



Dünyalar Savaşı - War of the Worlds









Steven Spielberg'in bir başka istila filmi olan Dünyalar Savaşı her ne kadar beklenilen üst seviyeye ulaşamasa da izleycisinin gönlünde taht kurmuş hatrı sayılır bir istila filmi olarak dikkat çekiyor. Senaristliğinde Josh Friedman, David Koepp, H.G. Wells gibi isimlerin yer aldığı filmde iki çocuğuyla beraber hafta sonunu geçirirken gökyüzü aniden kararıp büyük bir fıtrınanın patlak vermesiyle yerin yarıldığına şahit olan bir adamın yaşama çabalarının anlatıldığı filmde uzaylı istilasına tanık oluyor. Başrollerde Tom Cruise, Dakota Fanning, Tim Robbins bulunuyor.



Dehşet Gezegeni - Planet Terror









Robert Rodriguez'in yazıp yönettiği aksiyon ve bilim kurgu tadındaki istila temalı filminde William ve Dakota Block'ın, bir gece arka bahçelerinden gelen seslerle uyanıp yayılan bir gaz sonucu insanların şiddet davranışları gösterip birbirini öldüren canilere dönüştüklerini görürler. Bu yeni istilacılarla mücadeleyi anlatın filmin başrollerinde Rose McGowan, Freddy Rodríguez, Josh Brolin bulunuyor.



Öldüren Sis - The Mist









Ünlü yönetmen Frank Darabont'un yazıp yönettiği ve Stephen King'in romanından uyarlanan filmin başrollerinde Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Laurie Holden bulunuyor. Kuvvetli bir fırtına sonrası kasabayı saran sis ve o sisin içinden gelen yaratıkların insanları vahşice yediğini gören bir grup insan süpermarkete sığınır. Gerilim dolu bir bekleyişin konu alındığı ve insnaların arasında farklı tartışmaların yaşandığı film istilanın yanı sıra korku türünde de büyük bir iş başarmış gibi.



Maymunlar Cehennemi : Başlangıç - Rise of the Planet of the Apes









Ve geçelim efsane Maymunlar Cehennemi filmlerine. Maymun ırkı ve insanlar arasında bitmek bilmeyen bir savaşı konu alan Maymunlar Cehennemi filmi 1968'den günümüze kadar birçok başarılı filmle karşımıza çıktı. Yeni nesil 2011 yapım filmde bir deney sonucunda kazara maymunların evrim geçirerek dünyayı istila etmesi konu alınıyor. Daha sonra devam filmleri çekilen yapımın serilerdeki tüm filmleri başarılı puanlar aldı. Rupert Wyatt'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu filmin başrollerinde James Franco, Andy Serkis, Freida Pinto bulunuyor.



Dünya Savaşı Z - World War Z









Gelelim son zamanların istila denilince en fazla izlenilen filmine. Başrollerinde Brad Pitt, Mireille Enos, Daniella Kertesz gibi isimlerin yer aldığı ve yönetmenlik koltuğunda Marc Foster'ın oturduğu film bir virüs yüzünden tüm dünyaya yayılan kuduz tarzı bir hastalığı konu alıyor. Bu hastalığa yakalanan insanlar bir zombi gibi birbirini ısırarak onlara dönüşüyor. Hikayemizdeki eski askerimiz bu virüsün çözümünü bulmak adına askerlerle özel göreve çıkıyor. İsrail ve Filistin gibi görünce şaşırdığımız yerlerde geçen kovalmacayı anlatan film son yılların bu temadaki en can alıcı yapımlarından.



Yarının Sınırında - Edge of Tomorrow









Ve son olarak sinema dünyasınınyeni nesil mindfuck denemesi olarak adlandırabileceğimiz, senaryosu Hiroshi Sakurazaka'nın 2004'de yayınlanan All You Need Is Kill adlı Japon light novelinden uyarlanan Yarının Sınırında filmi istila temasıyla işlenmiş en farklı olanlardan diyebiliriz. Yakın gelecekte dünyayı ele geçiren Mimics adlı uzaylı birliğine karşı savaşan birliğe alınan deneyimsiz subay Bill Cage'in ilk çıkarmada öldürülmesi fakat bir daha uyanmasıyla başlayan kırılmaz döngünün işlendiği filmde bu içinden çıkılmaz paradoks, belki de dünyanın yeni bir umudu olacaktır. Doug Liman'nın yönetmenliğini üstlendiği filmin başrollerinde Tom Cruise, Emily Blunt, Bill Paxton bulunuyor.



SELİM GERÇEKER