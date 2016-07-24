En iyi 7 Güney Kore filmi

Asya Sineması, egzotikliği ile zaman zaman insanların ilgisini çekmiştir. Ana akım sinema belli dönemlerde uzak ülkelerin filmlerine merak salmıştır. Onların kendileri için kaynak aldığı ya da Avrupa'nın büyük festivallerinin bir şekilde ön plana çıkardığı yapımlar sayesinde biz de uzak ülkelerdeki insanların hikayelerini beyazperdede görmeye başladık. Şimdi de 2000'lerde yaptıkları filmleri ile revaçta olmaya başlayan bir ülkeye Güney Kore'ye gidiyoruz. Evet belki bu listeyi 7 filmle sınırlamak zorunda kaldık. Ancak emin olun ki, bu filmlerin yaratıclarının diğer eserleri de en az aşağıda okuyacaklarınız kadar kadar kalitelidir.





Old Boy - 2003

Chan-Woo Park'ın İntikam Üçlemesinin ikinci filmi olan "İhtiyar Delikanlı" Kore sinemasını dünyaya tanıtan film olarak bilinir. Ezberlenen intikam filmleri argümanlarını büyük ustalıkla kullanan film, klişelerin üzerinden çok orjinal bir yapım ortaya koyar. Karakterin dibe vuruşu, tekrar güç toplamasını ve avının peşine düşme evrelerini büyük bir titizlikle işleyen film basit bir intikam filminden daha fazlasını seyirciye sunuyor. Geçtiğimiz yıllarda da Hollywood için yeniden çekilen yapım ne orjinali kadar ilgi topladı ne de onun yarattığı etkinin kıyısından geçebildi.





Bin-Jip - 2004

Bu sefer de Kim Ki-Duk'un kendini tüm dünyaya tanıttığı filme geldik. Orjinal ismi "3 Golf Sopası" olan film, Türkçe'ye Boş Ev olarak çevrilmiştir. Neden isim bu kadar çarpıcı bir değişime uğruyor diye soracak olursanız 3 golf sopası isimli bir "mistik aşk" filminin Türkiye'de satmayacağını aklınıza getirmelisiniz. Film, bulduğu boş evlere hırsız gibi giren bir adamın, yine girdiği bir evdeki "sessiz" bir kadınla olan aşkını anlatıyor. Ancak bu aşk sıradan bir romantik filme benzemiyor. Kim Ki-Duk'un daha bundan bir sene önce Hinduizme dair bir felsefe ile yaptığı "İlkabahar, yaz, sonbahar, kış... İlkbahar" filmi gibi Boş Ev de başka bir dinin mistik tarafına yoğunlaşıyor. Tasavvufi bir aşk ile karakterlerini oluşturan Koreli yönetmen 2012'de de Hıristiyan mistisizmine yönelecektir.





Cinayet Günlüğü - 2003

1980'lerin ortasında başlayan ve 90'ların başında anca sonlanan seri cinayetlerin gerçek hikayesi filmin konusunu oluşturuyor. Güney Kore'deki tarihindeki ilk seri cinayetler silsile bu uzun soluklu filmi daha da gergin bir atmosferin içine sokuyor. Polis ekibinin bulamadığı katille beraber karakterler arasında sinirlerin gerilmesi filmi basit bir gizem filmi halinden çıkartıp psikolojik boyutlara taşımaktadır. Aynı zamanda katilin sürekli kadın cinayetleri işliyor olması da filmin, dönemin popüler söylemini yakalamasında yardımcı olmuştur.





Hırçın Sevgilim - 2001

"Garip Kız" isimli romandan uyarlanan film Türkçe'yr çevirilken "Hırçın Sevgilim" ismini almıştır. Aşk mektupları üzerine kurulmuş olan film sadece Güney Kore çevresinde değil Amerika'da da ciddi başarı kazanmıştır. Güney Kore'de döneminin en yüksel gişelerinden birine sahip olan film 2008'de "My Sassy Girl" ismi ile Hollywood'da yeniden çevrişmiştir. Asya'nın korku-gerilimlerini bolca kendine uyarlayan ABD artık romantik komedilere de el atmışa benziyor.





Şeytanı Gördüm - 2010

Sıradki filmimiz de bir "intikam hikayesi" Güney Kore sinemasında oldukça kullanılan bu tema çoğunlukla da başarılı bir biçimde işleniyor. Ya da sadece başarılı yapımlar göz önünde oluyordur. Her neyse, Kim Jee-Won'un Hollywood'da film çevirmeden önce ülkesinde bitirdiği son uzun metraj film, öteki intikam hikayelerine göre duygusal olarak çok daha soğukkanlı. Cani bir seri katilin kurbanı olan sevgilisinin intikamını almaya kalkan polis memuru, "İntikam soğuk yenilen bir yemektir." mottosunun adeta vücut bulmuş hali. Çünkü o katili defalarca köşeye sıkıştırmasına rağmen sürekli kaçmasına izin vererek onu, "yaşarken öldüryor". Bu da bahsettiğimiz soğukkanlı havayı muhtemelen yeterince açıklıyor.





Yepyeni Bir Hayat - 2009

Güney Kore asıllı Fransız yönetmen Ounie Lecomte'nin yönettiği film, babası tarafından yetimhaneye bırakılan bir kızın öyküsünü anlatıyor. Babasına fazlaca bağllı olan kız, babasının bu yaptığı başta reddeder. Hatta onu yetimhaneden gelip alacağı günü bekler. Ancak ilerleyen zamanlarda bu yeni hayata alışmak zorunda olduğunu fark eder. Yer yer yetimhaneden kaçmaya çalışan kız daha sonraları ise bir ailenin kendini evlatlık almasını bekler. Öteki filmlere nazaran daha yoğun bir duygusallıkla harmanlanan film, sadece kızın kendisini diri diri toprağa gömmeye çalıştığı sahnesiyle bile izlenmeye değer yapımlar arasında sayılmalıdır.





Aydaki Kazazede - 2009

Film temel olarak bir Robinson Crusoe hikayesi. Ancak bu filmin baş karakterinin ne gemisi ne de "posta uçağı" herhangi bir kaza geçirmiyor. O, başına gelen felaketlerden dolayı köprüden kendini atıp intihar etmek isterken köprünün hemen altındaki "ıssız ada"ya sürükleniyor. Şehrin ortasında ama şehirden uzak bir yaşama başlayan adam modernliğin içinde ilkel bir biçimde hayata tutunuyor. Kendini herkesten uzak sanan bu adamın ise "Cuma" adında bir arkadaşı yok. Ancak modern Robison Cruose'nin de arkadaşı modern bir biçimde onu gözetlemeli öyle değil mi? Şehrin bir yakasında "hayattan bıkmış" bir kadın evindeki fotoğraf makinesinin zoom'u ile onu izlemeye başlar. Daha sonra ne mi olur, ıssız adaya bir mektup şişesi gelir ve bir aşk deniz ötesinden filizlenir.



AHMET TOĞAÇ 1980'lerin ortasında başlayan ve 90'ların başında anca sonlanan seri cinayetlerin gerçek hikayesi filmin konusunu oluşturuyor. Güney Kore'deki tarihindeki ilk seri cinayetler silsile bu uzun soluklu filmi daha da gergin bir atmosferin içine sokuyor. Polis ekibinin bulamadığı katille beraber karakterler arasında sinirlerin gerilmesi filmi basit bir gizem filmi halinden çıkartıp psikolojik boyutlara taşımaktadır. Aynı zamanda katilin sürekli kadın cinayetleri işliyor olması da filmin, dönemin popüler söylemini yakalamasında yardımcı olmuştur."Garip Kız" isimli romandan uyarlanan film Türkçe'yr çevirilken "Hırçın Sevgilim" ismini almıştır. Aşk mektupları üzerine kurulmuş olan film sadece Güney Kore çevresinde değil Amerika'da da ciddi başarı kazanmıştır. Güney Kore'de döneminin en yüksel gişelerinden birine sahip olan film 2008'de "My Sassy Girl" ismi ile Hollywood'da yeniden çevrişmiştir. Asya'nın korku-gerilimlerini bolca kendine uyarlayan ABD artık romantik komedilere de el atmışa benziyor.Sıradki filmimiz de bir "intikam hikayesi" Güney Kore sinemasında oldukça kullanılan bu tema çoğunlukla da başarılı bir biçimde işleniyor. Ya da sadece başarılı yapımlar göz önünde oluyordur. Her neyse, Kim Jee-Won'un Hollywood'da film çevirmeden önce ülkesinde bitirdiği son uzun metraj film, öteki intikam hikayelerine göre duygusal olarak çok daha soğukkanlı. Cani bir seri katilin kurbanı olan sevgilisinin intikamını almaya kalkan polis memuru, "İntikam soğuk yenilen bir yemektir." mottosunun adeta vücut bulmuş hali. Çünkü o katili defalarca köşeye sıkıştırmasına rağmen sürekli kaçmasına izin vererek onu, "yaşarken öldüryor". Bu da bahsettiğimiz soğukkanlı havayı muhtemelen yeterince açıklıyor.Güney Kore asıllı Fransız yönetmen Ounie Lecomte'nin yönettiği film, babası tarafından yetimhaneye bırakılan bir kızın öyküsünü anlatıyor. Babasına fazlaca bağllı olan kız, babasının bu yaptığı başta reddeder. Hatta onu yetimhaneden gelip alacağı günü bekler. Ancak ilerleyen zamanlarda bu yeni hayata alışmak zorunda olduğunu fark eder. Yer yer yetimhaneden kaçmaya çalışan kız daha sonraları ise bir ailenin kendini evlatlık almasını bekler. Öteki filmlere nazaran daha yoğun bir duygusallıkla harmanlanan film, sadece kızın kendisini diri diri toprağa gömmeye çalıştığı sahnesiyle bile izlenmeye değer yapımlar arasında sayılmalıdır.Film temel olarak bir Robinson Crusoe hikayesi. Ancak bu filmin baş karakterinin ne gemisi ne de "posta uçağı" herhangi bir kaza geçirmiyor. O, başına gelen felaketlerden dolayı köprüden kendini atıp intihar etmek isterken köprünün hemen altındaki "ıssız ada"ya sürükleniyor. Şehrin ortasında ama şehirden uzak bir yaşama başlayan adam modernliğin içinde ilkel bir biçimde hayata tutunuyor. Kendini herkesten uzak sanan bu adamın ise "Cuma" adında bir arkadaşı yok. Ancak modern Robison Cruose'nin de arkadaşı modern bir biçimde onu gözetlemeli öyle değil mi? Şehrin bir yakasında "hayattan bıkmış" bir kadın evindeki fotoğraf makinesinin zoom'u ile onu izlemeye başlar. Daha sonra ne mi olur, ıssız adaya bir mektup şişesi gelir ve bir aşk deniz ötesinden filizlenir.AHMET TOĞAÇ