En iyi 8 Cadılar Bayramı Filmi

Malumunuz 31 Ekim'de Cadılar Bayramı var ve 1 aydan kısa birsüre kaldı. Pagan ve sonrasında Hristiyan kökleri olmasına rağmen günümüzde seküler bir kutlama haline gelen Halloween olarak bilinen Cadılar bayramında kostümlü kıyafetler kutsal balkabakları ve dağıtılan şekerler de yer alır. Biz de hazır Halloween yaklaşıyor dedik ve sizler için oldukça ürpertici 8 Cadılar Bayramı filmini listeledik.

Cadılar Bayramı - Halloween









John Carpenter imzalı Cadılar Bayramı denilince akla ilk gelen 'Halloween - Cadılar Bayramı diğer adıyla Yabancı' serisinin ilk filminde mahallede terör estiren cani bir sapık ve avına düşen genç bir kızın konusunu izliyoruz. 1990'a kadar devam eden filmler başarılı olsa da hiçbiri ilk filmin tadını vermiyor. Tüm devam filmlerinde cinayetlerini sürdüren sapık Michael Myers’ın ilk cinayetini işlediği film, uzun soluklu bir maceraya yelken açıyor ve ‘Cadılar Bayramı’ motiflerini güzel bir şekilde işliyor. Filmin başrollerinde Donald Pleasence, Jamie Lee Curtis, Tony Moran oynuyor.



Hokus Pokus - Hocus Pocus









Komedi ve fantastik tarzında bir Halloween filmi izlemeye hazır olun. Halloween'deki yeniden dirilme temasının işlendiği filmde Üç yüzyıl sonra, üç cadı kardeş Salem Massachusetts’da ‘Halloween’ arifesinde yeniden diriliyor. İki teenage genç, ufak bir kız ve ölümsüz bir kedi, cadı kardeşlerin hayatlarında terör estirmesini konu alan film oldukça eğlenceli ve kullanılan motifler Halloween ile uyumlu. Filmin yönetmenlik koltuğunda Kenny Ortega otururken başrollerde Bette Midler, Sarah Jessica Parker, Kathy Najimy bulunuyor.



Noel Gecesi Kabusu - The Nightmare Before Christmas









Gotik tarzıyla klasik bir Tim Burton filmi olan Noel Gecesi Kabusu her ne kadar dönem olarak Cadılar Bayramı'nda geçmese de tema olarak işlendiğini söyleyebiliriz. 1993 yapımı bir müzikal animasyon olan film, 2006'da yeniden gösterime girdi. Filmde, Balkabağı Kral Jack Skellington'un hanedanlığı, Halloweentown'da geçen olaylar işleniyor. İsimlere bakacak olursanız zaten neden bu listede olduğunu anlamışsınızdır.



Karga - The Crow









Halloween motifleri fazlasıyla kendinde taşıyan gotik izleri de sıkça belirten bir film olan Karga'nın konusu şöyle: Müzisyen Eric Draven ve nişanlısı Shelly, düğünlerinin arifesinde Top Dollar isimli berbat tipin başını çektiği serseri çetesi tarafından saldırıya uğrar ve ölürler. Bir yıl sonra Eric'in mezarını ziyaret eden bir karga, genç adamın intikamcı bir ruh olarak ölümden dönüşünün de simgesi olarak intikam almaya başlar. Filmin trajik yanısıyla çekimlerin bitmesine günler kala bir sahneden Bruce Lee'nin oğlu Brandon Lee'nin vurulması vardır. Kullanılan tabancada yanlışlıkla gerçek mermi kullanılınca Brandon Lee hayatını kaybeder.



Çığlık - Scream









Serinin hayranı olup olmamanız size kalmış fakat ilk filmi unutmak haksızlık olur. Özellikle 90'larda telefon çalınca irkilmemize sebep olan Çığlık filminin başlarında Halloween tarzı partiler ve maskeler görmeniz mümkün. Kaliforniya'nın telefonla arayıp filmler hakkında soru sorarak kurbanlarına işkence eden bir maskeli katil tarafından terörize edilmesini konu alan filmin başrollerinde David Arquette, Neve Campbell, Courteney Cox gibi isimler yer alıyor. Yönetmenlik koltuğundaysa Wes Craven var.



House of 1000 Corpses









Rob Zombie'nin yazıp yönettiği House of 1000 Corpses, kanlı bir Halloween gecesinde geçiyor. 2003 yapımı filmin fazla grafik sahneleri nedeniyle biraz gözü yorsa da izlediğiniz korku filmlerinden özellikle atmosferi bakımından oldukça farklı. Cadılar Bayramı'nı en iyi işleyen ve pek bilinmeyen yapımlardan olan filmin başrollerinde Sid Haig, Karen Black, Bill Moseley bulunuyor.



Halloween - Cadılar Bayramı 2007









Yazının başında bahsettiğimiz Halloween filminin yeni jenerasyonu 2007'de çekildi. Sapık ve cani katilimiz Michael Myers bu kez farklı bir misyonla geri dönüyor. Filmde Myers 6 yaşında ablasını öldürerek akıl hastanesine kapatılır. Ve aradan geçen 15 yılın ardından serbest kalarak bu kez küçük kız kardeşini hedef alır. Bu süreçte çoktan bir seri katile dönüşmüştür. İlk filmleri aratsa da Cadılar Bayramı'nda izleyebileceğiniz filmin yönetmenlik koltuğunda Rob Zombie bulunurken başrollerde Scout Taylor-Compton, Malcolm McDowell, Tyler Mane gibi isimler yer alıyor.



Cadılar Bayramı Katliamı - Trick´r Treat









Cadılar bayramında gerçekleşmiş dört hikayenin iç içe işlendiği, Cadılar Bayramı'na dair aradığınız her şeyin mevcut olduğu film Trick´r Treat, Michael Dougherty'nin ellerinden beyaz perdeye aktarıldı. Korkunç Halloween hikayelerini kanlı canlı izlediğimiz bu başarılı yapımın başrollerinde Anna Paquin, Brian Cox, Dylan Baker gibi isimler yer alıyor.

Şimdiden Happy Halloween Day !

SELİM GERÇEKER