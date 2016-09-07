7 Eylül 2016 18:19 En iyi 8 dedektiflik filmi Biribirinden gizemli cinayetleri kendi yöntemleriyle araştıran dedektiflerin konu olduğu en iyi 8 filmi listeledik.

Biribirinden gizemli cinayetleri kendi yöntemleriyle araştıran dedektiflerin konu olduğu en iyi 8 filmi listeledik. 1970'lerden günümüze kadar yarattıkları gerilimlerle ve aksiyonlarla hafızalarımızda kazınmış yapımlar.



Şark Ekspresinde Cinayet - Murder on the Orient Express









Ünlü ingiliz yazar Agatha Cristie'nin efsanevi yapıtlarından olan 'Şark Ekspresinde Cinayet' kitabından uyarlanan 1974 yapım filmin senaryosunu Paul Dehn yazdı. Müziklerini Richard Rodney Bennett'in yaptığı filmin görüntü yönetmeni Geoffrey Unsworth iken yönetmenlik koltuğunda Sidney Lumet oturuyordu. Bazı bölümleri Türkiye'de de çekilen filmin konusuna baktığımızda kitaptan hareketle 1930'lu yıllarda İstanbul-Paris arasında sefer yapan ünlü Şark Ekspresi'inde bir cinayet işlenir ve Amerikalı bir milyoner trende ölü bulunur. Trenin çok sayıdaki yolcusu arasında Belçikalı dedektif Hercule Poirot da vardır. Trenin kara saplanıp durması, Poirot'ya yerel yetkililer gelmeden önce yolcuların arasında bulunan şanslı dedektifimizin cinayeti çözmesi için sadece birkaç saati vardır. Filmin başrollerindeyse Albert Finney, Sean Connery, Ingrid Bergman ve Lauren Bacall gibi isimler yer alıyor.





Yedi - Se7en









20. yüzyılın özellikle son sahnseyile unutulmaz cinayet ve dedektiflik filmleri arasında giren efsane filmin senaryosu Andrew Kevin Walker tarafından yazıldı. Hıristiyanlık'ın 7 ölümcül günahını işleyenleri kendi vahşi yöntemleriyle öldüren bir seri katili ve onun peşindeki iki polis dedektifinin çabalarını konu alan, 1995 Hollywood yapımı bir gerilim filmi olan Seven filminin yönetmenlik koltuğunda özellike Fight Club filmindeki başarısından tanıdğımız David Fincher oturuyor. Başrollerde ise Brad Pitt, Morgan Freeman ve Gwyneth Paltrow isimler var. Kevin Spacey de bazı sahnelerde oyunculuğuyla bizlere göz kırpıyor.





Hayvan dedektifi - Ace Ventura: Pet Detective









Dedektiflik filmi denilince hemen aklınıza katiller ya da gizelimli olayların açığa çıkarılmaya çalışıldığı puslu filmler gelebilir ancak Hayvan Dedektifi bunun askine usta komedyan aktör Jim Carrey'in ilk filmi olan ve başrolünde oynadığı başrolünde oynadığı bu yapım komedi macera türündeki ilk örneklerden. Başrollerde Jim Carrey , Courteney Cox, Sean Young ,Tone Loc gibi isimler yer alırken yönetmenlik koltuğunda Tom Shadyac oturuyor. Konusuna gelecek olursak: Bir dedektif olan Ace Ventura kaçırılmış hayvanların peşine düşer. Çalıştığı polis departmanlığında da hiç sevilmeyen ve hiçbir işe yaramayan biri olarak görülen hayvan düşkünü bir insan olan Ventura'nın yeni görevi bir futbol takımının maskotu olan bir yunusun kaçırılması olur. Filmin daha sonra birçok devam filmiçıktı ve Ace Ventura rolünde her zaman Jim Carrey oynadı.





Cehennemden Gelen - From the Hell









Çoğumuzun aşina olduğu Londra'nın 1880'lerdeki gizemli katili Karındeşen Jack hikayesinini beyaz perdedeki en iyi örneklerinden olan Cehennemden Gelen'in yönetmenlik koltuğunda Albert Hughes, Allen Hughes oturuyor. Filmin konusuna gelecek olursak: Londra'nın özellikle fakir kesimlerinde meydana gelen bi seri cinayet kötü ruhlu katil, dahi ama aynı zamanda problemli bir insan olan ve işinde geleceği görme kabiliyetinden yararlanan Müfettiş Abberline'ın dikkatini çeker ve bu davayı araştırdıkça hikaye daha korkunç ve farklı bir hal alır. Filmin başrollerinde Johnny Depp , Heather Graham , Sophia Myles ve Robbie Coltrane bulunuyor.





Gizemli Nehir -Mystic River









Bir cinayet ve bu cinayetin ardından gelişen olayları duygusal bir biçimde anlatan Dennis Lehane'nin aynı adlı hikayesinden uyarlanan filmin yönetmenlik koltuğunda Clint Eastwood oturuyor. Jimmy, Dave ve Sean adındaki 3 arkadaşın çocukluk yıllarında şahit olduğu bir kaçırılma ve cinayet olay sonrasında başka cinayetle ilgili birbirlerini araştırmaları konu alınıyor. Filmin başrollerinde usta aktörler Sean Penn, Tim Robbins ve Kevin Bacon var. Film 3 arkadaşın araştırmalarının yanı sıra birbirlerine olan dostluk ve arkadaşlığı da sorguluyor.





Zodyak - Zodiac









David Fincher'ın bir başka filmi olan Zodyak 2006'da çok fazla sükse yapmadan gösterime girdi. Hikayesi 1960'lı yılların sonundan itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendine Zodiac takma adını koyan katili yakalama öyküsüne dayan filmin başrollerinde Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr. ve Mark Ruffalo bulunuyor. Zodiac'ın ikinci cinayeti işlemesi ile başlanan filmde aynı zamanda ifreli mektuplar cinayeti araştıran dedektifler ve gazeteciler bulunuyor.





Oxford Cinayetleri - The Oxford Murders









Álex de la Iglesia'nın yönetmenliğinde bulunduğu başrollerinde Elijah Wood, John Hurt, Leonor Watlin gibi isimlerin yer aldığı suç ve gerilim türünde 2008 yapım filmidir. Oxford Üniversitesi’nin şöhretli profesörlerinden Arthur Seldom ve heyecanlı ama oldukça zeki öğrencisi Martin'in matematiksel sembolleri çözmeye, aklın sınırlarını zorlamaya çalışırken beklemedikleri bir anda kendilerini seri cinayetlerin ortasında bulurlar. Zekaları artık bu cinayeti çözmek için çalışmaya başlayacaktır.





Sherlock Holmes









Kuşkusuz dedektiflik denilince aklınıza ilk olarak gelmiştir. Ancak en güzelini sona sakladık. Arthur Conan Doyle tarafından 1854 yılında yaratılan ve dünyanın en çok bilinen kurgusal dedektifleri arasında yer alan Sherlock Holmes'den esinlenilen 2009 ve 2011 yapım ilk filmin başrollerinde Robert Downey Jr. ve Jude Law yer alıyor. Guy Ritchie'nin yönetmenliğinde bulunduğu filmlerin ilkinde kahramanlarımız ülkeyi yok etmeyi hedefleyen Lord Blackwood'a karşı mücadele ederken, ikinci filmde romanların da ünlü karakteri ve Holmes'un baş düşmanlarından olan ve dünyayı savaşa sürükleyen Moriarty'e karşı mücadele etmektedir.