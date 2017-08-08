Aamir Khan son yıllarda Hint sineması denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Film sever genç insanların birçoğu Hint sineması ve Bollywood ileAamir Khan sayesinde tanıştı. Onun bu kadar ünlü ve sevilen bir kişi olmasının ardında yatan sebep, sadece yer aldığı filmlerden kaynaklanmıyor.Aamir Khan aynı zamanda kişiliği, özgün fikirleri ve bir oyuncu olarak duruşuyla sadece Hindistan'da değil bütün dünyada sevilen bir aktör. Ayrıca bir sanatçı olarak sadece estetik amaçlar uğruna film yapmayıp, işlediği konularla topluma, insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışan Khan, bu sayede yapımları ile bütün dünyanın gözlerini üzerine çekmeyi başaran bir oyuncu. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan olan oyuncu, 1965 doğumlu. Aamir Khan'ın ailesi de sinema ile içli dışlı bir yapıya sahip olduğu için, küçük yaştan itibaren filmlerde rol almaya başlamış. Küçük yaştan itibaren severek yaptığı oyunculuğu kariyeri ilerledikçe yönetmenlik ve senaristlik ile süsleyen Khan'ın dünya sinemalarında yayınlanmış ve ödül almış birçok yapımı bulunuyor. Fakat Khan kendisine verilen ödülleri almak ya da sadece orada bulunmak amacıyla da olsa, hiçbir ödül törenine katılmıyor. Bu tür uygulamaları önemsiz gören oyuncu, tek istediği şeyin bir şeyleri değiştirebilmek olduğunu dile getiriyor. Hal böyle olunca sinemaseverlerin keyifle izleyeceği birçok yapıma imza attı. Biz de sizler için içerisinde yönetmen, oyuncu ya da senarist olarak yer aldığı yapımlardan mutlaka izlemeniz gerekenleri derledik. İşte en iyiAamir Khan filmleri.
8 Ağustos 2017 11:09
En iyi Aamir Khan Filmleri
Hint sineması Bollywood'un en ünlü oyuncularından olan Aamir Khan'ın en iyi filmlerini listeledik.
Aamir Khan son yıllarda Hint sineması denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Film sever genç insanların birçoğu Hint sineması ve Bollywood ileAamir Khan sayesinde tanıştı. Onun bu kadar ünlü ve sevilen bir kişi olmasının ardında yatan sebep, sadece yer aldığı filmlerden kaynaklanmıyor.Aamir Khan aynı zamanda kişiliği, özgün fikirleri ve bir oyuncu olarak duruşuyla sadece Hindistan'da değil bütün dünyada sevilen bir aktör. Ayrıca bir sanatçı olarak sadece estetik amaçlar uğruna film yapmayıp, işlediği konularla topluma, insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışan Khan, bu sayede yapımları ile bütün dünyanın gözlerini üzerine çekmeyi başaran bir oyuncu. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan olan oyuncu, 1965 doğumlu. Aamir Khan'ın ailesi de sinema ile içli dışlı bir yapıya sahip olduğu için, küçük yaştan itibaren filmlerde rol almaya başlamış. Küçük yaştan itibaren severek yaptığı oyunculuğu kariyeri ilerledikçe yönetmenlik ve senaristlik ile süsleyen Khan'ın dünya sinemalarında yayınlanmış ve ödül almış birçok yapımı bulunuyor. Fakat Khan kendisine verilen ödülleri almak ya da sadece orada bulunmak amacıyla da olsa, hiçbir ödül törenine katılmıyor. Bu tür uygulamaları önemsiz gören oyuncu, tek istediği şeyin bir şeyleri değiştirebilmek olduğunu dile getiriyor. Hal böyle olunca sinemaseverlerin keyifle izleyeceği birçok yapıma imza attı. Biz de sizler için içerisinde yönetmen, oyuncu ya da senarist olarak yer aldığı yapımlardan mutlaka izlemeniz gerekenleri derledik. İşte en iyiAamir Khan filmleri.
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