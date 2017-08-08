Aamir Khan son yıllarda Hint sineması denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri. Film sever genç insanların birçoğu Hint sineması ve Bollywood ileAamir Khan sayesinde tanıştı. Onun bu kadar ünlü ve sevilen bir kişi olmasının ardında yatan sebep, sadece yer aldığı filmlerden kaynaklanmıyor.Aamir Khan aynı zamanda kişiliği, özgün fikirleri ve bir oyuncu olarak duruşuyla sadece Hindistan'da değil bütün dünyada sevilen bir aktör. Ayrıca bir sanatçı olarak sadece estetik amaçlar uğruna film yapmayıp, işlediği konularla topluma, insanlığa bir şeyler anlatmaya çalışan Khan, bu sayede yapımları ile bütün dünyanın gözlerini üzerine çekmeyi başaran bir oyuncu. Tam adı Mohammed Aamir Hussain Khan olan oyuncu, 1965 doğumlu. Aamir Khan'ın ailesi de sinema ile içli dışlı bir yapıya sahip olduğu için, küçük yaştan itibaren filmlerde rol almaya başlamış. Küçük yaştan itibaren severek yaptığı oyunculuğu kariyeri ilerledikçe yönetmenlik ve senaristlik ile süsleyen Khan'ın dünya sinemalarında yayınlanmış ve ödül almış birçok yapımı bulunuyor. Fakat Khan kendisine verilen ödülleri almak ya da sadece orada bulunmak amacıyla da olsa, hiçbir ödül törenine katılmıyor. Bu tür uygulamaları önemsiz gören oyuncu, tek istediği şeyin bir şeyleri değiştirebilmek olduğunu dile getiriyor. Hal böyle olunca sinemaseverlerin keyifle izleyeceği birçok yapıma imza attı. Biz de sizler için içerisinde yönetmen, oyuncu ya da senarist olarak yer aldığı yapımlardan mutlaka izlemeniz gerekenleri derledik. İşte en iyiAamir Khan filmleri.





En iyi Aamir Khan Filmleri 1. Kalbin Arzusu (Dil Chahta Hai) 2. Her Çocuk Özeldir (Taare Zameen Par) 3. 3 Ahmak (3 Idiots) 4. Ghajini 5. Mumbai Günlükleri (Dhobi Ghat) 6. Peekay Aamir Khan'ın başrol oyuncusu olarak bulunduğu bu 2001 yapımı filmin yönetmenliğini ve senaristliğini Farhan Akhtar yapıyor. Dram ve komedi türünde olan yapımdaAamir Khan'a Preity Zinta, Akshaye Khanna, Mandala Tayde ve Saif Ali Khan gibi Hint sinemasının önemli isimleri eşlik ediyor. Müzikleri Shankar E. Loy tarafından yapılan film, konu olarak ise birbirleri ile pek benzerliği olmayan fakat çok yakın arkadaş olan Akash, Siddharth ve Sameer'in öyküsünü anlatıyor. Üç yakın arkadaşın birbirlerinden ayrıldığı en büyük nokta aşka bakış açıları. Sameer şıpsevdi bir tip olarak gördüğü her kıza aşık olan biri olarak karşımıza çıkıyor. Siddharth iseaşk ile alakası olmayanve kendini işine vermiş bir sanatçı.Aamir Khan'ın canlandırdığı Akash karakteri ise aşka asla inanmayan ve ilişkileri eleştiren bir karakter. Bu üç yakın arkadaşın aralarındaki ilişkiyi ve aşka bakış açılarını oldukça samimi bir dille anlatan yapım aynı zamanda 21 tane de ödülün sahibi. Yönetmen koltuğunda ve başroldeAamir Khan'ı gördüğümüz 2007 yapımı bu film, ünlü oyuncunun yönetmenlik koltuğuna oturduğunda ne kadar harika işler ortaya çıkardığının bir kanıtı. Dram türünde olan filmde yapımın hem yönetmenliği hem de yapımcılığını üstlenen Khan, engelli çocuklara dikkat çekiyor. Hem ülkemizde hem de dünyada bu tür yapımlara pek çok rastlanmaması, Khan'ın bu duyarlı adımını ve yapımını çok daha değerli kılıyor. Filmin odak noktasındaIshaan Awasthi isminde, 8 yaşında olan ve okuma yazma güçlüğü çeken bir çocuk bulunuyor. Ailesi sorununu anlamadıkları Ishaan'ı sorumsuz ve çalışmayı sevmeyen bir çocuk olarak görürken, Aamir Khan'ın canlandırdığı karakter olan Nikunbh, onun kimsenin fark edemediği sorununu anlayarak üzerine gitmeye çalışıyor. Öğretmeni, Ishaan'ı o sorunlu dünyasından çekip çıkarmak ve içine kapanıklığı geride bırakmasına yardımcı olmak için ailesi, diğer öğretmenleri ve en önemlisi de eğitim sistemi ile mücadele içerisine giriyor. Samimi ve renkli hikaye anlatımı ile sıkmayan yapımın en önemli özelliği değindiği toplumsal sorunlardır. Aamir Khan'ın da tek kaygısının toplumsal problemlere ışık tutmak olduğunu yönetmeni olduğu Her Çocuk Özeldir filminde rahatlıkla görebiliyoruz. Yönetmenlik koltuğunda Rajkumar Hirani'yi gördüğümüz bu yapım, Khan'ın dünyada ve özellikle ülkemizde tanınmasını sağlayan en önemli filmlerinden biri. Dram ve komedi türündeki yapımın başrolünde olan Khan'a Hint sinemasının genç ve yetenekli oyuncuları olan Kareena Kapoor ve R. Madhavan eşlik ediyor. Filmin konusu, Hindistan'da bir üniversitede mühendislik bölümünde okuyan Fahran, Raju ve Rancho'nun ilginç, düşündürücü ve bir o kadar da komik hikayesine odaklanıyor. Fahran okula istemediği halde aile zoru ile gelmiş bir öğrenci. Raju ise fakir bir aileden geliyor ve ailesi tüm desteği ile onu okutmaya çalışıyor. Khan'ın canlandırdığı Rancho karakteri ise diğer iki arkadaşından çok farklı bir karaktere sahip ve çok zeki bir öğrencidir. Filmde bu üç arkadaşın hikayeleri ve yıllar sonra Raju ve Fahran'ın okuldan sonra ortadan kaybolan Rancho'yu arama hikayeleri samimi bir biçimde anlatılıyor. 3 Ahmak filmi bütün dünyada oldukça sağlam övgüler alan film, yine klasik bir Khan filminde olduğu gibi sert eğitim sistemi eleştirileri de barındırıyor. Eğer daha önce hiç Aamir Khan filmi izlemediyseniz, Bollywood'a girmeye 3 Ahmak ile başlamanızı öneririz. Senaristlik ve yönetmenlik koltuğunda A.R. Murugadoss'u görüğümüz bu yapım aslında Christopher Nolan'ın dünyaca ünlü yapımı olan Memento'nun bir Bollywood uyarlaması. Ghajini ünlü filmin uyarlaması olarak sinema eleştirmenleri tarafından övgülerin yanında sert eleştiriler de almış olmasına rağmen, başrolde Aamir Khan'ın olması filmin en ilginç yanlarından biri. Genelde bu tür rollerde görmeye alışık olmadığımız Khan'ın daha karanlık bir karakteri nasıl canlandırdığını görmek için bile izlenebilecek bir film. Yapımın konusu mekan, yer ve karakterler dışında orjinali ile örtüşüyor. Khan'ın canlandırdığı Sanjay karakteri, başından geçen ve nişanlısının ölümü ile sonuçlanan bir olaydan ötürü hafıza problemleri çeken bir karakter. Her 15 dakikada bir hafızası sıfırlanan ve başa saran Sanjay'ın nişanlısının katillerini bulma çabasına tanıklık ediyoruz bu yapımda. Başarılı bir performans sergileyen Khan'ı daha çok yetişkinlere yönelik aksiyon ve dram barındıran bir yapımda izlemek isteyenlere şiddetle tavsiye ederiz. Khan'ın başrolde oynadığı dram türündeki bu yapım, aslında senaristlik ve yönetmenlik koltuğunda önemli bir ismi barındırıyor, Aamir Khan'ın eşi Kiran Rao. Kiran Rao'nun yönetmenlik kariyerine adım atmasını sağlayan yapım psikolojik dram türünde olması nedeni ile diğer Hint sineması yapımlarından da ayrılıyor. Film, farklı hayatlar yaşayan dört farklı insanın, bir şekilde kaderlerinin kesişmesini konu alıyor. Khan, sanatsal kaygılar taşıyan Arun isimli bir ressamı canlandırıyor. Arun'un resimleri için ilham bulmak adına gittiği Mumbai'de tanıştığı Shai ile tanışıyor. Diğer iki karakter ise, çamaşırcılık yapıp bir aktör olmak isteyen Munha ve hikayesini Arun'un dolabında bulduğu kasetlerden izlediğimiz Yasmin olarak karşımıza çıkıyor. Hint sineması açısından bakıldığında oldukça farklı bir yapıma mutlaka bir şans vermelisiniz. Peekay, Aamir Khan ile Rajkumar Hirani'nin 3 Ahmak'tan sonra beraber çalıştıkları ikinci yapım. Bir nevi kara mizah olarak değerlendirebileceğimiz yapımda, Hindistan'ın çok dinli yapısına değiniliyor. Bunu da oldukça eleştirel bir dille yapan film, Hak dinlerin bulunduğu ortamda sahte tanrılara yönelik yergiyi başka gezegenden gelen ve Khan'ın canlandırdığı Peekay karakteri ile yapıyor. Değinilen konunun ilginç oluşu ve anlatımı diğer Hint yapımı filmlerden oldukça farklı olan Peekay'ı Aamir Khan'ı ilginç bir rolün altından başarı ile kalkmasını izlemek isteyen herkese öneriyoruz.