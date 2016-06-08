Dizilerin sinema filmlerinin önüne geçip popüler olduğu şu günlerde eğer aksiyona doymuyorsanız türü ağırlıklı olarak aksiyon olan bu dizilere bir göz atın. İşte seçmece tarihten günümüze en iyi aksiyon dizileri

Arrow









DC Comics'in Green Arrow çizgi romanından uyarlananlarak Greg Berlanti, Marc Guggenheim ve Andrew Kreisberg'in geliştirdiği Arrow dizisi, Starling şehrinde milyoner olan Oliver Queen'in gemi kazası sonrası şehire dönüşünü ve burada tüm gücünü kullanarak suçlarla mücadele eden bir süperkahramana dönüşünü anlatır. Şuan 5. sezonuna hazırlanan dizide Arrow rolünü Stephen Amell canlandırıyor.

Person Of Interest









Jonathan Nolan tarafından yaratılıp senaryosu yazılan ve ABD'de CBS tarafından yayınlanan dizide gizemli milyarder Harold Finch'in işe aldığı, eski CIA ajanı John Reese'in New York'ta şiddetli suçları önlemesini konu alıyor. Dizinin başrollerinde Jim Caviezel ve Michael Emerson bulunuyor.

Daredevil









Marvel'in yeni dizilerinden olan Daredevil, çizgi romandan uyarlanarak televizyon dünyasına aktarılan başarılı aksiyon-süperkahraman dizilerinden biri. Görme yetisini kaybetmiş, ancak diğer duyuları diğer insanlara göre daha fazla gelişmiş olan ve gündüzleri avukatlık yapan Matt Murdock'ın geceleri kostümünü giyinip şehri kötülerden anlatmasını konu alan dizinin başrollerinde Charlie Cox ,Deborah Ann Woll , Elden Henson bulunuyor.

Kara Şimşek









Biraz daha eskilere gidersek efsane dizi Kara Şimşek'i boş geçmek olmaz. 1982-86 yılları arasında Türkiye'de TRT dahil dünyanın birçok yerinde yayınlanan efsanevi dizi 90 bölüm sürmüş "Michael" Knight karakteri ve efsanevi akıllı arabası KITT dizinin 'Seksenler Efsanesi' olarak adının kalmasına yetmişti. David Hasselhoff'un başrolünde oynadığı dizinin yaratıcısı Glen A. Larson'du.

Görevimiz Tehlike









Efsane film serisi Görevimiz Tehlike'nin asıl çıkış yeri olan aynı adlı efsane tv dizisini unutmak ne mümkün? 1966'dan 1973'e kadar 7 sezon süren dizi ABD'nin CBS kanalında Türkiye'de de bir dönem TRT'de yayınlanmıştı. Özel Ajan Jim Phelps'in suçlara karşı kendi yöntemleriyle savaşını izlediğimiz dizinin başrollerinde Peter Graves ve Greg Morris gibi isimler yer almıştı.

Agents of S.H.I.E.L.D.









2013 Sonbaharında vizyona giren dizi Marvel evreninde süperkahraman filmlerinde sıkça karşımıza çıkan S.H.I.E.L.D. gizli servisinin yine aynı Marvel evreninde gerçekleştirilen olayların anlatıldığı filmde başrol olarak karşımıza Avengers'da ölüp yeniden canlandırılan Phil Coulsons rolünü Clark Gregg oynuyor. Severek izlenilen ve şimiden efsane olmaya aday olan dizinin yönetmenliğinde Joss Whedon üstlendi.

Prison Break









İlk sezonu belki kaçış planları yüzünden durağan geçmiş olabilir ancak daha sonrasında adeta bir aksiyon fırtınasına dönüşen Prison Break dünyanın en iyi hapishane-aksiyon dizileri arasında. Wentworth Miller, Dominic Purcell, Sarah Wayne Callies, Amaury Nolasco gibi isimlerin başrollerinde oynadığı dizi yaklaşık 42 ülkede yayınlanmıştı. Michael Scofield'in suçsuz abisini hapishaneden kurtarmak için kendini hapishaneye attırması ve hapishanenin planını vücuduna dövme yapmasıyla başlayan ilk sezonda oynanılan akıl oyunları ve inanılmaz planlar diziyi efsane yapmaya yetmişti.





SELİM GERÇEKER