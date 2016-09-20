En iyi aksiyon filmleri seçildi

Hatırlarsanız geçtiğimiz gün, “En İyi Korku Filmleri Seçildi” başlıklı bir yazı yayınlamıştık. Okurlarının beğenisine göre korku filmlerini listeleyen dergi bir de aksiyon filmleri anketi de düzenledi. Lafı fazla uzatmadan aksiyon bağımlıları için o anketin ilk beşlisini sizin beğeninize sunalım.





5- Matrix (1999)

O zamanki isimleri ile Larry ve Andy Wachowski kardeşleri (Daha sonra cinsiyet değiştirerek Lana ve Lilly isimlerini aldılar) dünya arenasına taşıyan Matrix, her şeyiyle sinemada başlayacak yeni bir çağın öncüsü oldu. Felsefi içeriğini bilimkurgu ile birleştirip bu denli gişe başarısı elde eden bir film kolay kolay ortaya çıkmıyor. Bunun yanında Matrix, oluşturduğu kurgusuyla birçok kuramcıyı, gerçeklik ve simüle evrenler üzerine düşünmeye itmiştir. Teorik boyutlarda bu gelişmeler yaşanırken bir işin teknik kısmı var. Üç beş “vurdu kırdı” efekti ile onlarca eser veren endüstrinin silkinip, kendine gelmesini sağlamıştır. Çünkü filmin post-prodüksiyon evresinde çalışan ses mühendisleri her bir vuruş için ayrı ayrı sesler kaydedip onları birleştirmeye çalışmışlardır. Devasa kurgu ve ses odaları da Matrix için neredeyse az gelmiştir. Peki bunca ses düzenlemesi yapılırken görüntünün eski haliyle kalması mümkün olabilir mi? Zaten sinemanın asıl elementi görüntü olduğu için sesi, değişen muazzam görüntüye adapte etmeye çalıştılar. Sonuç olarak da Neo’nun, Morpheus’un kendine sunduğu “mavi hap – kırmızı hap” seçimini yapıp “dünyayı kurtarma macerasını” hem müthiş bir heyecanla hem de büyük yeniliklerle izlemiş olduk. Ancak seriye dönen Matrix’in daha sonra gelen bölümleri orijinali kadar etki uyandırmadı.

Conan’dan Terminatör’e sinemanın, 80’lerdeki “dev” figürünü canlandıran Arnold Schwarzenegger’in bir başka popüler filmi de Türkçe’ye “Av” olarak çevrilen Predator’dur. Derginin okurlarınca da 4. sıraya yerleştirilen Predator, Schwarzenegger’in en aksiyon dolu filmi olarak kabul edilmektedir. Bazı aksiyon severler bu fikre karşı çıkıp Terminatör’ün daha iyi bir aksiyon yapımı olduğunu iddia ediyorlarsa onların içini ferahlatacak bir haber verelim. Listenin biraz gerisinde yani 9.sırada da Terminator 2: Judgement Day filmi yer almakta. Arnold Schwarzenegger’in canlandırdığı Binbaşı Dutch önderliğinde CIA için çalışan ekip, Güney Amerika’daki görevini tamamlayıp dönüş yolu için hazırlıklar yapmaktadır. Ancak yolculuğun asıl zorlu kısmı şimdi başlayacaktır. Çünkü sinemanın o zamana kadar gördüğü en “pis ve ürkütücü” yaratıklarından biri olan Predator, onların peşindedir.The Bourne Identity, aksiyon dolu Bourne serisinin ilk ve birçok seyirciye göre en sevilen filmidir. Türkiye’de bilinen adıyla Geçmişi Olmayan Adam, tam da Türkçe isminin hakkını vererek kim olduğunu bulmaya çalışan bir ajanın hikayesidir. Bir görev üzerindeyken vurulan ve bir balıkçı teknesi tarafından kurtulan adam, geçmişine dair hiçbir şey hatırlayamamaktadır. Bu ajanın kim olduğunu bulmak için çıktığı macerada yaşadığı bir dolu gizem ve aksiyon seyirciyi ciddi bir biçimde filme kilitlemektedir. Gerek dövüş sahnelerinin gerçekliği gerekse de uzayıp giden hikayenin gizemli çekiciliği seyirci sürekli film evreni içinde tutmaktadır. Adı Jason Bourne, John Micheal Kane, Paul Kay ya da her neyse olan bu adam acaba kendisine oynanan nasıl bir oyun içerisindedir. Serinin 4. filmi Bourne serisi ile özdeşleşen Matt Damon’sız vizyona çıkmıştı. Ancak yapımcılar istenilen verimi alamamış olacak ki bu sene vizyona çıkan 5. filmde Matt Damon yine seyircilerin karşısındaydı.Muhtemelen listenin aksiyon dozu en az film, Ridley Scott’un ikinci uzun metraj yapımı olan “Alien”dir. Daha sonra James Cameron, David Fincher ve Jean-Pierre Jeunet gibi önemli yönetmenlerin elinde seri haline dönüştürülse de tüm Alien hayranları en başarılı yapımın Ridley Scott’un elinden çıktığı konusunda hem fikirdirler. Kimilerine göre yukarıda “pis ve ürkütücü” olarak tasvir ettiğimiz Predator’dan daha pis ve daha ürkütücü olan “Yaratığımız”, sürekli olarak karşılaştırılmaya maruz kalmıştır. Hatta Alien ve Predator, yapımcıların sevdiği şekilde “iki kahramanı birleştirme” hikayesine, hem video oyunları alanında hem de sinemada malzeme olmuştur. Tekrardan Alien’e dönecek olursak bu filmde de canavar, görevlerinde dönmekte olan bir uzay gemisine “dadanır”. Aldıkları sinyalin peşinden giden mürettebat garip bir yumurta ile karşı karşıya gelirler. Bu yumurtadan fırlayan yaratık ise şimdilik 2012’de Prometheus ile sonlanan serinin hikayesini oluşturur. Ancak buradan Alien sevdalılarına bir müjdeli haber ile başlığımızı sonlandıralım. Ridley Scott, Alien: Covenant isimli filmin çekimlerini bitirdi. Filmin Türkiye için belirlenen vizyon tarihi ise 4 Ağustos 2017.Her güzel şeyin sonu olduğu gibi bu listenin de bir sonu var. Geçtiğimiz sene vizyona çıkışı ile büyük bir sükse yapan George Miller’in 4. Mad Max’i Mad Max: Fury Road’a hepimiz bayılmıştık. Ancak derginin okurları Mad Max serisindeki 2. filme daha çok “bayılmış” olacak ki listenin zirvesinde onun adı yer alıyor. Bir yandan çok da haksız sayılmadıklarını söylememiz gerekir. Çünkü Mad Max’in post-apokaliptik evreninin net bir biçimde resmedildiği film, serinin 2. filmidir. Serinin ilk yapımı da aynı evrende geçiyor olsa da herkesin aklındaki “Mad Max atmosferinin” sahibi bu filmdir. Ailesine olanlardan sonra kendini “çöllere vuran” Max, karşılaştığı küçük bir koloni ile iyi ilişkiler kurup onların, çölün zorlu şartlarında yaşamasına yardım eder. Filme dair ilginç bir detay ise filmin Türkiye’de vizyona girişi ile alakalı. Mad Max 2, serinin ilk filminden önce Türkiye’de vizyona girdiği için filmin ismi Türkçe’ye “Savaşçı” olarak çevrilmiştir. Buna ek olarak Mad Max 2’nin başındaki jenerikte olayların arka planının anlatılması Türk seyircisinin filmi anlamasına yardımcı olmuştur. George Miller istemsiz olarak Türkler için çalışmış.AHMET TOĞAÇ