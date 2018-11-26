26 Kasım 2018 14:44 En iyi Bernardo Bertolucci filmleri 77 yaşında hayata veda eden usta yönetmen Bernardo Bertolucci’nin unutulmaz filmlerini sizler için derledik.

1970 Konformist (Il Conformista)

Tamamen amatör oyuncuların rol aldığı film; bir fahişenin öldürülmesini farklı bakış açılarından anlatmaktadır. 1970 yılında çektiği Il Conformista filmi politik sinemanın en önemli yapımlarından biri olarak görülür.

1972 Paris’te Son Tango (Ultimo Tango a Parigi / Last Tango in Paris)

Sinema tarihinin en çok bilinen ve en tartışmalı filmlerinden biri olan Paris’te Son Tango’nun başrollerini Marlon Brando ve Maria Schneider üstleniyor. Dönemin en erotik filmlerinden olan yapımla ilgili yıllar sonra ortaya çıkan bir gerçek ise herkesi şoke eder. İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci, "Paris’te Son Tango"nun (Last Tango in Paris, 1972) tecavüz sahnesinin gerçek olduğunu ve oyuncusu Maria Schneider’ın haberi olmadan çekildiğini bir röportajında itiraf etti. Bernardo Bertolluci’nin itirafını yayınlamasının ardından sinema dünyasından tepki yağdı.

1976 Novecento 1900

İtalya’nın yakın tarihine ışık tutan Novecento 1900’un başrollerini iki yetenekli aktör Robert de Niro ve Gerard Depardieu paylaşır. 5 saat süren yapım birey ve cinselliğin ön planda olduğu Paris’te Son Tango filminden sonra tıpkı Il Conformista gibi siyasi ve tarihi bir yapım olma özelliği taşır.

1987 Son imparator

Bertolluci’nin Doğu Üçlemesi olarak adlandırdığı üçlemesinin ilk filmi Son İmparator ile En İyi Yönetmen Oscar ödülünü kazandı. 3 buçuk saatlik film Çin’in son İmparatoru’nun sürgünden ülkesine bir işçi olarak dönüşünü konu alıyor.

1990 Çölde Çay

Kült filmler arasında yer alan Çölde Çay’ın başrollerini Debra Winger ve John Malkovich üstleniyor. Doğu Üçlemesi'nin ikinci ayağı olan film; Batılı bir çiftin Fas'ta çıktıkları seyahatte yaşadıkları buhranları ve arayışları konu alır.

DİĞER FİLMLERİ:

La Commare secca,1962(Korkunç Orakçı)

Prima della rivoluzione,1962(Devrimden Önce)

Il Canale,1966

Partner,1968

Amore e rabbia,1969

La Strategia del ragno,1970(Örümceğin Stratejisi)

La Luna,1979(Ay)

La Tragedia di un uomo ridicolo,1982

Il piccolo Buddha,1993(Küçük Buda)

Io ballo da sola,1996(Çalınmış Güzellik)

L'Assedio,1998(Teslimiyet)

Ten Minutes Older: The Cello,2002

I Sognatori, (Düşler, Tutkular & Suçlar)2003

Me and You,2012(Ben ve Sen)