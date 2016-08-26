En iyi biyografi filmleri

Hayatları ibret olmuş, birçok nasihat veren ve kişilikleriyle dünyaya damga vurmuş birçok insanı beyaz perdede başarılı oyuncuların ve senaristlerin aktarmasıyla beyaz perdede izleyebiliyoruz. Biyografileriyle etkileyen, hayat hikayelerini izlerken bazen gözyaşlarımızı tutamadığımız tarihi kişilerin yer aldığı 10 etkili biyografi filmini sizler için listeledik.



Akıl Oyunları / A Beautiful Mind









Listenin ilk sırasına çoğumuzun bildiği Akıl Oyunları filmini koyabiliriz. Nobel ödüllü Amerikalı matematikçi John Nash'in hayat hikayesini anlatan, yönetmenliğini Ron Howard'ın yaptığı 2001 yapımı biyografik dram filminde Russel Crowe göstermiş olduğu oyunculukla filme birçok ödül kazandırmıştı. Nash'inöğrencilik yıllarından itibaren gördüğü hayalleri konu alan yapıt İMDB'de en iyi filmler listesinde de bir hayli iyi durumda.



Çöküş / Downfall









Almancadan Der Untergang olarak çevrilen film 1945 yılı Nazi Almanyası'nda Adolf Hitler'in son günlerini ve Berlin'in düşüşünü anlatıyor.Oliver Hirschbiegel'in yönetmenliğini yaptığı filmin senaryosu Joachim Fest isimli tarihçinin yazdığı Inside Hitler's Bunker (Hitler'in Sığınağında) adlı kitabından esinlenildi. Son günlere ait anılar Albert Speer'in ve Hitler'in sekreteri Traudl Junge'un anılarına da dayanıyor. Dünyayı büyük bir cehenneme sürükleyen Hitler'in son günleri en iyi bu filmde anlatılıyor desek yanlış olmaz.



Umudunu Kaybetme / The Pursuit of Happyness









Ünlü girişimci Chris Gardner'ın yoksulluktan zenginliğe giden yolu anlatana, başrollerinde Will Smith ve Jaden Smith'in bulunduğu 2006 yapım filmin senaristliğini üstlenen Steven Conrad, yine Umudunu Kaybetme adını taşıyan kitaba bağlı kalmıştır. Karısı ve çocuğuyla San Francisco'da yaşayan Gardner yapmış olduğu satış işinden gelir sağlayamaması üzerine karısı tarafından terk edilir ve oğluylabüyük bir yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır. Gardner'ın bir gün rubik küpünü hızlı şekilde çözmesiyle hayatı değişir.



Özgürlük Yolu / İnto the Wild









Ünlü maceraperest Christopher McCandless'ın tek başına gerçekleştirdiği maceraları konu alan Jon Krakauer'ın kurgusal olmayan kitabından uyarlanan 2007 yapımı filmde Emile Hirsch, Vince Vaughn ve Catherine Keener yer almıştı. Üniversiteden mezun olunca yaşadığı çevrenin ve ailesinin etkisiyle çantasını alıp tek başına Alaska'ya kadar türlü maceralar yaşayan McCandless'ın yaşadığı zorluklar ve çeşitli arkadaşlıklarına tanık olmuştuk.



Külkedisi Adam / Cinderella Man









Cinderella Man lakabıyla tanınan ünlü boksör James J. Braddock'un gerçek yaşamını anlatan dayanan film, Braddock ve ailesinin ABD'deki Büyük Ekonomik Kriz yıllarında yaşadıkları sıkıntılı yılları ve verdikleri büyük yaşam mücadelesini anlatıyor. 2005 yapım filmin başrollerinde Russell Crowe ve Renee Zellweger'in yer aldıgı filmin yönetmenlik koltuğunda Ron Howard oturuyor.



Yapay Oyun / The Imitation Game









Ünlü matematikçi Alan Turing'in II. Dünya Savaşı sırasında Nazilerin kullandığı Enigma kodunu çözme çabasını izlediğimiz filmin başrollerinde Benedict Cumberbatch, Keira Knightley ve Matthew Goode yer almıştı. 2015 yapım film 8 dalda Oscar adaylığına layık görülmüştü.







Rush - Zafere Hücum









Ron Howard'ın yönettiği bir başka biyografi filmi olan Rush, 1976 Formula One sezonu yarışçıları James Hunt ve Niki Lauda arasındaki rekabeti anlatan, senaryosunu Peter Morgan'ın yazdığı nefes kesici bir yapıt. Başrollerinde Chris Hemsworth ve Daniel Brühl gibi isimlerin yer aldığı film, tarihe ışık tutmakla birlikte hayatın iki farklı yönünü de bizlere nasihat verir gibi gösteriyor.



Danimarkalı Kız / The Danish Girl









Tom Hooper'ın yönetmenlik koltuğunda oturduğu ve senaryosunu David Ebershoff'un ressam Lili Elbe ve Gerda Wegener'ın hayatından esinlenerek yazdığı aynı adlı kitabından uyarlanan 2015 yapımı film Akademi ödüllerinde adaylığını geçen sene almıştı. Başrolünde yine Oscar ödüllü Eddie Redmayne bulunurken filmde bilinen ilk cinsiyet değiştirme ameliyatı geçiren ressam Lili Elbe'nin hayatına uzanmıştık.



Schindler'in Listesi / Schindler's List









Hepimizin uzaktan yakından mutlaka ismini duymuş olduğu İkinci Dünya Savaşı konulu bu kült film biyografi filmleri arasında türünün en iyilerinden biri olarak dikkat çekiyor. yönetmenliğini Steven Spielberg'in yaptığı, 1993 ABD yapımı filmde II. Dünya Savaşı sırasında Naziler'in uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler'in öyküsü ve bu kurtarmadaki oynadığı üstün rol konu alınıyor. Filmin başrollerindeyse ünlü aktör Liam Neeson, Ben Kingsley ve Ralph Fiennes bulunuyor.



Kör Nokta / The Blind Side









John Lee Hancock tarafından yazılan ve yönetilen biyografi-dram türünde en etkili filmlerden biri olarak dikkat çeken Kör Nokta, bizlere ünlü Amerikan futbolcusu Michael Oher'ın hayatını gösteriyor. Oldukça iri olan ve 13 kardeşinin arasında hiç ilgi görmeyen Michael Oher bir gün Bay ve Bayan Tuohy tarafından evlatlık alınarak hayatı değişir. Hayatı çevresi tarafından dışlanılarak geçen Oher okume ve yazması olmadığıiçin birgün futbola olan yeteneğini fark eder ve hayatı değişmeye başlar. Filmin başrollerinde Sandra Bullock, Tim McGraw ve Quinton Aaron bulunmaktadır.







SELİM GERÇEKER