En iyi deprem filmleri

Sinema dünyasının bir başka konusu haline gelen doğal afetlerden en sarsıcı olanı deprem temalı filmlerin az da olsa hayatımızda yeri var. Özellikle son yıllarda sinema teknolojisinin gelişmesiyle deprem temalı filmlerde kalite ve başarı artış gösteriyor. Sizler için en iyi 8 deprem filmini listeledik.

New York'da Deprem / Aftershock: Earthquake in New York









Mikael Salomon'un yönetmenliğini üstlendiği 1999 yapım filmde New York’ta meydana gelen korkunç deprem, yıkılmış gökdelenler, kafası düşen Özgürlük Anıtı , un ufak haline gelmiş beton binalar ve depremden hayatı değişmiş dört aile... Başrollerinde Jennifer Garner, Tom Skerritt ve Charles S. Dutton gibi isimlerin bulunduğu yapımda New York depremi sonrası yaşanan drama şahit oluyoruz.



Merkez Üssü / Epicenter









Richard Leiterman'ın sinematografisinden çıkma yönetmenliğini Richard Pepin'in yaptığı ve başrollerinde Traci Lords, Gary Daniels, Daniela Nane, Jeff Fahey ve Katie Stuart'ın bulunduğu 2001 yapım deprem temalı bir filmdir. Yapımda FBI ajanlarınınLos Angeles'da yaşadığı deprem ve sonrasında yıkıntılar arasında yaşanan zorlu bir macera anlatılıyor.



Küçük Kıyamet









Taylan Biraderler'in yıllardır söylentileri dinmeden devam eden olası İstanbul Depremi'nden hareket ederek "Felaket Beklentisi" travmasını yaşatan bir tür psikolojik gerilim filmi olma özelliği taşıyor. Bu Türk yapımı filmde başrolde karşımıza Başak Köklükaya, Cansel Elçin, Binnur Kaya, İlker Aksum, Bora Akkaş ve Ece Ekşi bulunuyor. Filmde küçük bir ailenin art arda yaşanan İstanbul depreminin ardından kaçışını anlatıyor. Ancak kaçtıkları Güney'de onları daha esrarengiz olaylar beklemektedir.



Artçı Şok / Tang shan da di zhen









1976 büyük Tangshan depremini konu alan 2010 Çin yapımı film uluslararası ismiyle Aftershock olarak biliniyor. O yıl yaşanan depremi ve sonrasını anlatan filmde büyük emek harcanırken 25 milyon dolarlık bir bütçe de gözden çıkarılmış. Diğer deprem filmlerine göre daha iyi efektlerin hazırlandığı filmin yönetmenlik koltuğunda Xiaogang Feng otururken, başrollerinde Daoming Chen, Yi Lu, Fan Xu gibi isimler yer alıyor. Bizden tavsiye eğer gerçek bir deprem filmi izlemek istiyorsanız bu Çin yapımını es geçmeyin deriz.



Artçı Şok / Afterschock









Yönetmenliğini Nicolas Lopez'in üstlendiği Tang shan da di zhen ile Türkçe'de aynı çeviriye maruz kalmış film 2012'de izleyicisiyle buluştu. Başrollerinde Selena Gomez, Eli Roth, Lorenza Izzo, Andrea Osvárt, Ariel Levy ve Nataşa Yarovenko'nun bulunduğu filmde, yine Tangshan depremi konu alındı.



Deprem /Apocalypse 10.5









2 seriden oluşan Deprem filmi, John Lafia yönetmenliğinde 2004 ve 2006 tarihlerinde, belgesel ve dram konularıyla işlenmişti. Depremle gelen kıyameti anlatan filmin ilki 2 ikincisiyse 4 saat sürerken başrollerinde Kim Delaney, Beau Bridges, Dean Cain,David Cubitt, ve Frank Langella gibi isimler yer aldı.



Büyük Deprem / Megafault









Başrollerinde Brittany Murphy , Justin Hartley , Reila Aphrodite , Bruce Davison , Eriq La Salle gibi isimlerin bulunduğu 2009 yapım deprem temalı film pek ilgi görmese de bu temaya meraklı olanların izlemesi gereken filmler arasında.David Michael Latt'ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği filmin senaryosunu ise Paul Bales yazdı. BilimKurgu ve macera sevenler için vakit geçirmek adına tavsiye edilecek bir yapım.



San Andreas / San Andreas Fayı









Brad Peyton'ın yönettiği, senaryosu Allan Loeb, Carlton Cuse, Carey Hayes ve Chad Hayes tarafından yazılan 2015 yapımı aksiyon macera türündeki film belki de bu zamana kadar çekilmiş en iyi deprem temalı film denilebilir. Sinemalarda ilgiyle izlenilen filmin başrollerinde özellikle Dwayne Johnson, Carla Gugino ve Alexandra Daddario'nun oynaması büyük etki yarattı. California’da yaşanan ve Batı Kıyı Şeridi’nin tamamını etkileyen büyük çaplı bir deprem faciasının ardından yaşanan arama kurtarma sürecinde, itfaiye eri Tom’un yaşadıklarını izlediğimiz film, gerek görsellik gerekse oyunculuk bakımından oldukça doyurucu.





SELİM GERÇEKER