En iyi dizilerin en acımasız karakterleri

Filmler ve dizilerin klasik hikaye anlatma biçimleri hep iyi karakterler üzerinedir. Kahramanlar sürekli olarak kötü adamlarla kapışırlar. Peki kim bu kötü adamlar? Onların hikayelerini merak etmiyor muyuz? Belki bu listede tüm kötü adamları ya da gözünü kan bürümüş bu anadan doğma kötü adamların orijinal ismi ile “villian” karakterlerin tüm öyküsünü göremeyeceğiz. Ancak onların başkarakterlerle olan ilişkilerini fark edeceğiz. O zaman başlıklarımıza geçip televizyonun en kötü kötülerine bir göz atalım.





Skeletor- He-Man ve Kâinatın Hâkimleri

Kimler küçüklüğünde He-Man’i izledi? Evet cevabını her birinizden duyar gibiyim. Bu ölümcül kötülerin listesine o halde He-Man gibi kültleşmiş bir karakterin serisi ile start verelim. En azından liste, başlangıcında güzel duygulara ev sahipliği yapsın. Skeleton karakteri, He-Man’in baş düşmanıdır. İskelet, Grayskull Kale'sini ele geçirerek, seride yaratılan hayali dünya olan Eternia’nın sırlarını öğrenmenin peşindedir. Bu kaleyi ele geçirmesi halinde He-Man artık onun önünde duramayacak bir karaktere dönüşecektir. En azından o bunun böyle olacağını düşünür.





The Master – Doctor Who

Televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden biri olan Doctor Who, şimdiye dek tamı tamına 12 doktor görmüştür. Bu unutulmaz dizinin villian karakteri ise Doctor Who ile aynı “toprakların” insani olan The Master’dir (Usta). İlk bakışta ilginç bir tesadüf gibi görünse de bu gibi hikayelerde kötü karakter, baş kahramana oldukça yakındır. Sadece o başkahraman gibi iyiyi seçmemiştir. Geri kalan bütün özellikleri ise iyi kişiye benzerdir. Sadece villian, bunları iyilik için kullanmaz. The Master, Doctor Who’nun kendisi kadar uzun soluklu bir karakter olsa da dizinin her anından görünmemiştir. Aralıklarla kaybolup var olan karakter, bu zamana kadar 9 kez canlandırılmıştır. İlginç bir şekilde bu karakterin rejenere halleri 2014’e kadar erkekken, bu tarihten sonra Michelle Gomez adındaki bir kadın oyuncu haline bürünmüştür.





Gustova Fring – Breaking Bad

Herhalde sadece listenin değil, televizyon dünyasının da en soğukkanlı villianlarından olan Gus, diziyi ilk girdiği vakitlerde hikayenin başkarakteri Walter White ile oldukça yakın ilişkilerde bulunmuştur. Kötü işlerin içinde olan ancak karakterimize yardım etmesi sebebiyle “iyiymiş” gibi görünen bir adam olan Gus, gerçek yüzünü sonradan gösterecektir. Sürekli olarak çevresinin bir adım önünde olan ve herkesi dilediği gibi kontrol eden bu villianı durdurmak gerçekten çok zordur. Bir tavukçu dükkanı kisvesi altına kurulan geniş uyuşturucu ağında milyonlar kazanıyor olsaydınız, siz de en az Gus kadar kontrol sahibi olmanız gerekirdi. Başka türlü böyle bir dünyada hüküm sürmeniz olanaksız olacaktır.





Lorne Malvo – Fargo

Coen kardeşlerin 1996’da yaptığı Fargo isimli filmde geçen olayların, öncesini ve sonrasını daha geniş bir perspektiften ele alan Fargo, sön dönemlerin en ilgi çekici dizilerinden biri konumundadır. Yapım ekibinde Coen kardeşlerin de bulunduğu serinin acımasız karakteri Lorne Malvo, Billy Bob Thornton’un inanılmaz oyunculuğu ile can bulmuştur. Gerçi ara sıra; eğer o can bulmasaydı, bu kadar insan ölmek zorunda kalmazdı diyebilirsiniz. Ancak onun bir bakışı ile büyülendiğimiz gerçeğini ele aldığımızda böylesine ciddi ve ürkütücü karakteri bir daha hangi dizide göreceğiz diye düşünmeden de edemiyoruz. Dizinin ilk bölümünden beri hikayede var olmasına rağmen diziye ani bir giriş yapmış gibi gözüken Malvo’yu tanıtmak için onun, ilk sezonun dokuzunca bölümündeki bir repliği hatırlamakta fayda var. Merak etmeyin herhangi bir spoiler niteliğinde değildir bu replik. Malvo, Molly’nin babasının dükkanında turta yedikten sonra ona şöyle teşekkür etmektedir: ” Cennet’ten beri böyle bir turta yememiştim.” Çok etkilemedi mi, o halde şöyle düşünün. Malvo Cennet’ten kovulduğundan beri böyle bir turta yememiştir, “Cennet’ten kovulduğundan beri. Şeytanın ta kendisin Lorne Malvo, ya da insanın ta kendisi mi demeliyiz?





Joffrey Baratheon – Game of Thrones

Dizinin en sevilmeyen karakterlerinden biri olan Joffrey Baratheon, listenin en “toy” villianı olarak karşımızdadır. Gerçi bu toyluğu ona pek de ötekilerden aşağı kalır bir taraf bırakmamaktadır. En az onlar kadar vahşi ve en az onlar kadar kötüdür. George R. Martin’in romanında 1996 ile 2000 yılları arasında yazın olarak hayat bulan bu karakter dizide de 2011 ve 2014 yılları yani ilk dört sezon boyunca Jack Gleeson tarafından canlandırılmıştır.



AHMET TOĞAÇ