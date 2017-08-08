8 Ağustos 2017 11:34 En iyi filmler Tüm zamanların en iyi filmleri, bir arada, tek bir listede!

Geçtiğimiz yılın en başarılı yapımlarından ve Türk sinema tarihinde sağlam yerleri olan filmlerden bahsettikten sonra, siz sinema severler için hazırladığımız son liste, tüm zamanların en iyi filmlerini içeriyor.

1. Esaretin Bedeli

Esaretin Bedeli çıktığı yıl olan 1994'te şimdiki popülaritesinin yarısına bile sahip değildi. Birçok listede tüm zamanların en iyi filmlerinden biri olarak kabul edilen film, çıktığı yıl herhangi bir ödül almadı ya da kimse bu filme hak ettiği ilgiyi göstermedi. Fakat sonrasında bir şekilde yükselerek tüm listelerde bir numaraya ulaşmayı başardı. Esaretin Bedeli başrollerinde Morgan Freeman ve Tim Robbins ile belkide yapılmış en başarılı hapishaneden kaçış hikayesini bizlere anlattı. Stephen King'in yazdığı bir öyküden uyarlanan yapıp, Morgan Freeman ve Tim Robbins'in başarılı oyunculukları ile en iyi filmlerden biri kabul ediliyor.

2. Baba

Baba yani The Godfather serisinin ilk filmi 1972'de çekildi ve çekildiği tarihten itibaren en beğenilen filmler arasında hala yerini sağlam bir şekilde koruyor. Yönetmenliğini Francis F. Coppola'nın yaptığı filmde başrolde efsanevi Don Corleone rolü ile Marlon Brando'yu ve Al Pacino'yu görüyoruz. Film tabii ki bu efsanevi ikili dışında harika bir oyuncu kadrosuna sahip. Yapımı bu kadar başarılı kılan ve üzerinden neredeyse yarım asır geçmiş olmasına rağmen hala beğenilmesini sağlayan şey, İtalyan mafyasının beyaz perdeye olabilecek en gerçekçi biçimde yansıtılmasıdır.

3. Ucuz Roman

Ucuz Roman başarılı yönetmen Quentin Tarantino'nun hala en iyi eseri olarak kabul ediliyor. Çünkü film piyasaya sürüldüğü 1994 yılında sinema için bir devrim niteliği taşıyordu. Filmin senaryosu ve her sahnesi ünlü yönetmenin dehasından nasibini almıştı. Doğrusal olmayan konu anlatım tarzı, o zamanlar Tarantino'nun yöntemlerine alışık olmayan insanlar için devrim niteliğindeydi. Aynı zamanda oldukça sağlam bir oyuncu kadrosu ile yola çıkan Tarantino, Ucuz Roman filminde Samuel L. Jackson, Uma Thurman, John Travolta ve Bruce Willis gibi önemli isimlere yer vermiştir.

4. Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü

J.R.R. Tolkien bundan yıllar önce Hobbit'i ardından da Yüzüklerin Efendisi'ni yazdığında, kitaplarının Peter Jackson tarafından harika uyarlamalara dönüşeceğini büyük ihtimalle tahmin edemezdi. Yüzüklerin Efendisi gibi bir hikaye de ancak üç parça halinde anlatılabilirdi. Bu üç parçanın son filmi olan Yüzüklerin Efendisi: Kralın Dönüşü, 2003'te vizyona girerek bütün sinema dünyasını salladı. Fantastik ögeler içeren bir yapımın en iyi filmler listesine milyonlarca insanın oyları ile girmesini sağladı. Kralın Dönüşü ile Peter Jackson en büyük başarılarından birine de imza atmış oldu. Bir zamanlar Yüzüklerin Efendisi kitabı hakkında yapılan bir yorumda olduğu gibi, dünya ikiye ayrılır, Yüzüklerin Efendisi okumuş olanlar ve okuyacak olanlar. Peter Jackson'ın sinemaya uyarladığı bu üç filmlik seri için de aynı şeyi söyleyebiliriz.

5. İyi, Kötü ve Çirkin

İyi, Kötü ve Çirkin vahşi batı temalı filmlerin oldukça popüler olduğu, bu türe de Spagetti Western denilen bir zamanda, 1966'da vizyona girdi. Fakat filmi diğer vahşi batı filmlerinden ayıran özellikleri sayesinde bugün dahi en iyi filmler listelerinde ilk ona girmeyi başarıyor. Başrolünde vahşi batı temalı filmlerin vazgeçilmez oyuncusu Clint Eastwood bulunurken, yönetmenlik koltuğunda ise türün önemli yönetmenlerinden Sergio Leone bulunuyor.

6. Dövüş Kulübü

Dövüş Kulübü yayınlandığı 1999 yılı itibari ile kült filmler arasına adını yazdıracak bir film olduğunu kanıtlamıştı. Başrollerde Brad Pitt, Edward Norton ve Helena Bonham Carter gibi yetenekli oyuncuların yer aldığı filmde, yapımı en iyiler listesine çıkaran en büyük etken oyuncuların yanında yönetmen David Fincher'dır. Aynı isimli bir kitaptan uyarlanan Dövüş Kulubü, Fincher'ın olağan dışı anlatım teknikleri ve oyuncuların gösterdiği harika performans ile hala popülaritesini koruyor. Öyle vizyona girişi üzerinden 18 yıl geçmiş olmasına rağmen, filmin ünlü replikleri hala insanların ağızlarında dolaşıyor. Dövüş Kulubü, eğer izlemediyseniz mutlaka izlemeniz gereken en iyi filmler arasında bulunuyor.

7. Yıldız Savaşları: İmparator

Yıldız Savaşları George Lucas'ın ellerinden çıkıp piyasaya ilk sürüldüğünde sinema salonlarında adeta devrim yaratmıştı. Kendinden sonra gelen birçok filme ilham kaynağı olan seri, İmparator ve Jedi'ın Dönüşü filmleri ile devam etti. Yıldız Savaşları, dönemin teknik imkanları, bütçe sorunları, bilim kurgunun sinemada taze bir tür olması gibi zorlukların içerisinden sıyrılarak en tepeye yerleşti. Serinin ikinci filmi ise, sinema tarihinin en ikonik sahnelerinden birine, Darth Vader ve Luke Skywalker arasında geçen diyaloğa yer vermiştir. Popülerliğini hala koruyan serinin ilk yapımlarına bir şans verip, dönemin koşulları ile ne kadar harika bir film yapıldığını izlemek için, Yıldız Savaşları: İmparator'u mutlaka seyredin.

8. Forrest Gump

Forrest Gump vizyona çıktığı 1994 yılı içerisinde Ucuz Roman, Esaretin Bedeli, Lêon gibi oldukça güçlü yapımlar ile yarıştı. Fakat aralarından başarılı bir yapım olarak sıyrılmayı becerdi. Çünkü yönetmen Robert Zemeckis'in Forrest Gump'ta yaptığı şey, ilginç bir yaşam öyküsünü olabilecek en ilginç şekilde izleyiciye sunmaktı. Garip bir yaşantısı olan Forrest Gump karakterine hayat veren ve bu rolün altından başarı ile kalkması ile aynı yıl en iyi erkek oyuncu Oscar ödülünü alan Tom Hanks'in de filmin başarısındaki payı büyüktür. Ayrıca Tom Hanks, aynı yıl çıkan Esaretin Bedeli filmi için gelen teklifi bu rol için reddetmiş, yerini Tim Robbins'in almasını sağlamıştır. Forrest Gump'ın ilginç hikayesi, sıcacık ve samimi bir anlatımla izleyiciye sunulduğu için, film süresi boyunca Forrest'ın maceraları içerisinde kaybolacaksınız.

9. Başlangıç

Christopher Nolan'ın sinematik zekasının harika bir ürünü olan başlangıç 2010 yılı yapımı bir film. Nolan'ın yönetmenliğinde çok basit bir konu bile harika bir ürüne dönüşebilecekken, rüyaların dünyasına girdiğimiz Başlangıç'ta katmanlı hikaye anlatımı ve görsel efektler sizi kesinlikle filmin içine çekecektir. Ayrıca sağlam oyuncu kadrosu da filmi öne çıkaran etkenlerden birisi. Buradaki rolü ile Oscar ödülü alamasa da gönüllerde Oscarlık bir oyuncu olan Leonardo DiCapriro'nun yanında Joseph Gordon-Levitt, Tom Hardy, Ellen Page gibi oyuncular, gösterdikleri üstün performans ile Başlanıç'ın en iyi filmler listesi içerisinde yer almasını sağladılar.