Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
17 Mayıs 2016 15:56

En iyi Game of Thrones bölümü hangisi?

Popüler dizisi Game of Thrones'un en iyi bölümünü Ve Olaylar Gelişir ekibi seçti.



Altıncı sezonuna geldiğimiz Game of Thrones'un tüm arkadaş ortamlarında tartışılan sorusunu cevabını arıyoruz. Dizinin en iyi bölümü, ikinci sezonun en çok konuşulan bölümü Blackwater mı? Red Wedding olarak andığımız üçüncü sezonun dokuzuncu bölümü The Rains of Castamere mi? Sorunun cevabını yorumcularımız Burak Kaplan ve Arda Karaböcek tartışıyor, jurimiz Derya Ertaş, adaletin terazisini kullanarak kimin kazandığına karar veriyor.

Blackwater bölümünü kısaca hatırlatalım;
Stannis ve ordusu Westeros'a doğru donanmalarıya beraber yöneliyor, Westeros'u savunacak kimse yokken görev, korkak kral Jofferey'e düşüyor. Jofferey'nin başarısız olacağını bilen Varys, Tyrion'ın tek şansları olduğunun farkına varıyor ve Tyrion'ı, bu savaşın ana kahramanı olacağına ikna ediyor. Tyrion, elindeki imkanları kullanarak kahramanca Stannis'e karşı direniyor. Tywin'in ve Tyrell ordularının gelişiyle Westeros orduları galip geliyor.

The Rains of Castamere bölümünü kısaca hatırlatalım;

Robb Stark, yoluna devam etmek için Frey'lerle anlaşma sağlamıştı, bu anlaşmaya göre Frey'lerin bir kızıyla evlenecekti fakat Robb bu sözü tutamayınca, Catelyn Stark'ın kardeşi Edmure Tully, Frey ailesinden birisiyle evlendirilmeye karar verildi. Stark'lar, kendilerini en güvende hissettiği anda ise Frey'lerin ihanetine uğradı ve öldürüldü. Annesi ve kardeşiyle buluşmayı amaçlayan Arya ise, öldürmek istediği insanlar listesine bir kaç isim daha eklemekle yetinmek zorunda kaldı.



İKİNCİ ROUND: EN İYİ DEVAM FİLMİ HANGİSİ?


Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir