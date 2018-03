17 Mayıs 2016 15:56 En iyi Game of Thrones bölümü hangisi? Popüler dizisi Game of Thrones'un en iyi bölümünü Ve Olaylar Gelişir ekibi seçti.





Altıncı sezonuna geldiğimiz Game of Thrones'un tüm arkadaş ortamlarında tartışılan sorusunu cevabını arıyoruz. Dizinin en iyi bölümü, ikinci sezonun en çok konuşulan bölümü Blackwater mı? Red Wedding olarak andığımız üçüncü sezonun dokuzuncu bölümü The Rains of Castamere mi? Sorunun cevabını yorumcularımız Burak Kaplan ve Arda Karaböcek tartışıyor, jurimiz Derya Ertaş, adaletin terazisini kullanarak kimin kazandığına karar veriyor.





Blackwater bölümünü kısaca hatırlatalım;

Stannis ve ordusu Westeros'a doğru donanmalarıya beraber yöneliyor, Westeros'u savunacak kimse yokken görev, korkak kral Jofferey'e düşüyor. Jofferey'nin başarısız olacağını bilen Varys, Tyrion'ın tek şansları olduğunun farkına varıyor ve Tyrion'ı, bu savaşın ana kahramanı olacağına ikna ediyor. Tyrion, elindeki imkanları kullanarak kahramanca Stannis'e karşı direniyor. Tywin'in ve Tyrell ordularının gelişiyle Westeros orduları galip geliyor.





The Rains of Castamere bölümünü kısaca hatırlatalım;







Robb Stark, yoluna devam etmek için Frey'lerle anlaşma sağlamıştı, bu anlaşmaya göre Frey'lerin bir kızıyla evlenecekti fakat Robb bu sözü tutamayınca, Catelyn Stark'ın kardeşi Edmure Tully, Frey ailesinden birisiyle evlendirilmeye karar verildi. Stark'lar, kendilerini en güvende hissettiği anda ise Frey'lerin ihanetine uğradı ve öldürüldü. Annesi ve kardeşiyle buluşmayı amaçlayan Arya ise, öldürmek istediği insanlar listesine bir kaç isim daha eklemekle yetinmek zorunda kaldı.