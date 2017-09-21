En iyi gizem temalı 10 film

Sinema tarihinin sırlar perdesini araladığımız izlerken meraktan kafayı sıyırdığımız ve sonları bizi her zaman şok etmiş efsanevi filmler. Gizem denilince aklımıza gelen o kaliteli filmleri üşenmedik ve sizler için listeledik. Dünden bugüne izlerken şok etkisi yaratan 10 gizem temalı film

Vahşet - Solange'e Ne Yaptınız? - What Have You Done to Solange?









Hemen sizi 1970'lerin İtalyan yapımı filmine götürelim. Yönetmenliğini Massimo Dallamano'nun yaptığı İtalya ve Batı Almanya topraklarında çekilen ve müziklerini Ennio Morricone'nin yaptığı film Katolik bir lisede işlenen cinayeti iişliyor. Tüm çıplaklığı ve merak uyandıran olay örgüsüyle o yılların havasını ortaya koyan yapım hem dönemin hem de Avrupa sinemasının en önemli yapımlarından.

Olağan Şüpheliler - The Usual Suspects









Bryan Singer'ın sinema dünyasına kazandırdığı en büyük eserlerden olan Olağan Şüpheliler filmi Kayzer Söze'nin gizemiyle harmanlanmış başrollerinde Kevin Spacey, Benico Del Toro, Stephan Baldwin ve Gabriel Byrne oynadığı film 1995'de hayatımıza hiç çıkmamak üzere girdi. Filmin sonunda Kayzer Söze'nin kim olduğu konusundaki şaşırtmaca birçok insanın ağzını açık bırakmıştı.

12 Maymun - Twelve Monkeys









Başrollerde Brad Pitt, Bruce Willis ve Madeleine Stowe'un rol aldığı ve yönetmenliğini Terry Gilliam'ın üstlediniği film "Cassandra Kompleksi" tabanına oturtulmuş geleceği görmenin ödül değil ıstırap verebileceğini işlemişti. Geçmiş gönderilen bir adamın akıl hastası olmasıyla devam eden filmde dünyayı yok eden bir virüse karşı tedavi geliştirmek istenir fakatfilm içinde başka gizemler de barındıracaktı.

Altıncı His - The Sixth Sense









Bruce Willis'i bir başka psikolojik filmde başarılı performansına yine şapka çıkartıyoruz. M. Night Shyamalan'nın yönetmnelik koltuğunda oturduğu ve başrollerinde Bruce Willis'in yanı sıra Haley Joel Osment, Toni Collette ve Olivia Williams bulunuyor. Filmde ölüleri görebildiğini ve onlarla iletişim kurabildiğini söyleyen sorunlu, içine kapanık bir çocuk ve ona yardım etmeye çalışan yine sorunlu bir çocuk psikoloğunun hikâyesini anlatılıyor.

13. Kat - The Thirteenth Floor









Yönetmenlik koltuğunda Josef Rusnak'ın oturduğu başrollerini Craig Bierko, Gretchen Mol, Armin Mueller-Stahl'ın paylaştığı film konu olarak Büyük bir bilgisayar şirketinin sahibi Hannon Fuller'ın şirketinin geliştirdiği ve henüz deneme aşamasında çok önemli bir şeyi fark etmesi ve bunu ortağı Douglas Hall'a söyleyeceği esnada öldürülmesiyle başlar. Ortada dönen büyük gizemin oluşmasıysa yazılan ve okunmaması gereken bir mektubun okunmasıyla başlar.

Mulholland Çıkmazı - Mulholland Dr.









BBC 21. yüzyılın en iyi filmlerinde ilk sırada bulunan ve bir David Lynch şaheseri olan Mulholland Dr. filmi gizem denilince akıllara gelen ilk yapımlardan. Başrollerinde Naomi Watts, Laura Harring, Justin Theroux bulunurken film kazada tek hayatta kalan kişi olan siyah saçlı kadınnın kendi katillerinden kaçmasını anlatırken hikaye ve zaman örgüsü hiçbir zaman doğrusal olarak ilerlemez. Kısaca tipik bir Lynch filminin 21. yüzyıl hali diyebiliriz.

İhtiyar Delikanlı - Old Boy









İhtiyar Delikanlı, 2003 yılı Güney Kore yapımı gizem, gerilim ve neo-noir temalı yönetmenliğini Park Chan-wook'un, aynı adlı Japon manga serisinden uyarlanan ve Wook'un Üçlemesi serisinin ikinci filmi olan yapım gizem türünde tam bir şaheser. Oh Dae-su'nun yağmurlu bir gecede kaçırılmasını ve 15 yıl boyunca bir odada esir kalmasını anlatmasıyla başlayan film 2004'deki Cannes Film Festivali'nde Büyük Ödül'üde kazandı. Film aslında ana temasını şu replikle anlatıyor: "15 yıl süreceğini söyleselerdi, dayanmak daha kolay olabilir miydi? Yoksa dayanamaz mıydım? "

Gizli Pencere - Secret Window









Johnny Depp'i boyalı suratlar ve fantastik roller dışında izlediğimiz nadir gizem filmlerinden olan Gizli Pencere, klasik bir Stephen King romanı olup ünlü yönetmen David Koepp'in ellerinden beyaz perdeye aktarıldı. Ünlü bir yazar Mort Rainey'in depresyona girmesi, artık yazamaması ve karısı tarafından terk edilmesi gibi sorunlarla uğraşırken psikopat bir yabancının romanını çalması anlatılır. Filmin başrollerinde Johnny Depp, John Turturro ve Maria Bello bulunuyor.

Prestij - The Prestige









Yönetmenliğini Christopher Nolan'nın üstlendiği, 2006 yapım görünürde sihirbazlık temasının işlendiği fakat birçok ters köşelerle ağzımızı açık bırakan insan zekasının büyük örneklerini sunan ve sürpriz tarihi kişilikle sonu bağlanan bu muhteşem eser Christopher Priest'in aynı adlı romanından sinemaya uyarlandı. İki sihirbazın en iyi olma yarışını da izlediğimiz bu çarpıcı gizem dolu filmde Hugh Jackman, Christian Bale, Michael Caine, Scarlett Johansson, David Bowie gibi isimler başrolde yer alıyor.

Yaşam Şifresi - Source Code









Son olarak Yaşam Şifresi filmine geçelim. Yönetmenliğini Duncan Jones'un üstlendiği senaristliğini ise yazar Ben Ripley'in yaptığı filmin başrollerinde Jake Gyllenhaal, Michelle Monaghan ve Vera Farmiga bulunuyor. Hızlı trende uyanan ve burada nasıl bulunduğuna dair hiçbir fikri olmayan Yüzbaşı Colter Stevens'ın hiç tanımadığı bir kadının karşısına çıkmasıyla başlayan film, büyük bir gizemin çözülmesine uğraş gösterilmesiyle devam eder. Film son yılların IMDB'de en yüksek puan alan gizem temalı yapımlardan olmasıyla dikkat çekiyor.

SELİM GERÇEKER