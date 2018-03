En iyi LEGO filmleri

Bionicle: Işığın Maskesi









16 Eylül 2003'de gösterime giren sinema tarihinin ciddi anlamda ilk lego filmi olarak dikkat çekiyor. Yönetmenliklerini Terry Shakespeare, David Molina'nın yaptığı animasyon filminin müziklerini Nathan Furst bestelerken senaryoyu Bob Thompson, Henry Gilroy, Tracy Berna yazdı. Bionicle lego filminde legodan yapılmış robotların maceralarını izlemiştik.

Lego Batman: Süperkahramanlar Birliği









21 Mayıs 2013'de vizyona giren lego filminin yönetmenlik koltuğunda Jon Burton oturmuştu. Batman'in kötülere karşı verdiği savaşı ve kurmuş olduğu ittifakı konu alan filmin müziklerini John Williams, Danny Elfman besteledi. David A. Goodman öyküsünden yola çıkılan film büyük ilgi görmüştü.

Lego: The Adventures of Clutch Powers









23 Şubat 2010'da gösterime giren Lego: The Adventures of Clutch Power, Universal PThe Adventures of Clutch Power, Universal Pictures Home Entertainment dağıtımcılık sayesinde yayımlanmış, yönetmenlik koltuğundaysa Howard E. Baker oturmuştu. Legoların komedi dolu maceralarını anlatan lego filmi birçok eleştirmen tarafından beğenilmişti.

Lego Filmi









Phil Lord ve Chris Miller yönetmenliğinde 7 Şubat 2014'de vizyona giren lego animasyon filminin müzikleri Mark Mothersbaugh tarafından bestelenmişti. Sıradan bir yaşam süren ve toplumun kurallarına karşı gelmeyen bir legonun kısa zaman sonra dünyayı kurtarma hikayesine dönüşecek olan filmin dağıtımcılığını Warner Bros yapmıştı.













Lego DC Comics Adalet Takımı Kötülere Karşı









Vizyona giren son lego filmi özelliği taşıyan Lego DC Comics Super Heroes Justice League vs Bizarro League, 28 Ocak 2015'de beyaz perdede yerini aldı. DC Comics, Warner Bros. Animation tarafından yapılan animasyonda Superman, Flash,Batman, Yeşil Fener, Wonder Woman gibi kahramanlar kötülere karşı büyük bir savaşveriyor. Lego filminin yönetmenliğinde Brandon Vietti otururken müzikleri Timothy Kelly bestelemişti.







SELİM GERÇEKER