En iyi LGBTI filmleri

Milk









Başrolünde Sean Penn'in oynadığı Milkfilmi gerçek bir olaydan beyaz perdeye aktarılmıştır. Gus Van San'ın yönettiği filmde 1979'da belediye başkanlık görevine getirilen eşcinsel Harvey Milk suikastini ve devamındayaşanan tarihin bilinen en büyük LGBTİ ayaklanması olan 'Beyaz Gece'yi konu alan filmde aksiyon türünde filmleriyle tanıdığımız Sean Penn'i bu kez politik bir eşcinsel olarak görüyoruz. Filmde Sean Penn'in yanı sıra James Franco, Emile Hirsch ve Josh Brolin gibi isimler de yer alıyor.







Mavi En Sıcak Renktir - La vie d'Adèle









2013 yapımı Fransız filmi. Başrollerini Léa Seydoux ile Adèle Exarchopoulos'un paylaştığı filmin yönetmenliğini Abdellatif Kechiche üstlenirken Julie Maroh'un Le bleu est une couleur chaude isimli çizgi romanından uyarlanmıştır.Ergenlik çağının sonlarında eşcinsel olduğunu keşfeden Adele'nin yaşadığı psikolojik zor durumlar anlatılırken diğer yandan Emma adındaki lezbiyenle aşk yaşamaya başlar ve olaylar gelişir. İçerdiği sahneler bakımından çok ses getiren film özellikle başroldeki Léa Seydoux'un kariyeri açısından dönüm noktası olurken film Altın Palmiye ödülüne layık görülmüştü.



Brokeback Dağı - Brokeback Mountain









Başrolünde Batman Dark Knight filminde Joker rolüyle efsaneleşen ardından intiharı ile hayranlarını üzen Heath Ledger ve birçok filmde tanıdığımız Jake Gyllenhaal'un paylaştığı 2005 yılı ABD yapımı 134 dakikalık filmin yönetmenliğini Ang Lee üstlenmişti. Pulitzer ödüllü E. Annie Proulx'un kısa hikâyesinden uyarlan film, eşcinsel temalı filmler ürünleri arasında en ilginç olanı. Brokeback Dağı, Wyoming'deki aynı isimli Brokeback Dağı'nda 1963'de sert eriller olarak kovboyluk yaparken birbirlerine aşık olan "Ennis del Mar" ve "Jack Twist"in hikayesi işlenir. Film daha sonra ikili arasında devam eden 20 yıllık karmaşık ilişkiye değinir.



Philadelphia









Jonathan Demme yönetmenliğini üstlendiği, başrollerini Tom Hanks ve Denzel Washington'ın paylaştığı 1980'lerin ABD'sinde AIDS salgınını konu alan ve eşcinsel haklarına değinen 1993 yapım film Tom Hanks'e Akademi Ödülleri'nde 'en iyi aktör' ödülünü kazandırmıştı. Film konu olarak işinde başarılı eşcinsel bir avukat olan Andrew Beckett'in AIDS olması ve bu yüzden sudan sebeplerle işten çıkarılması ve devamında arkadaşıyla kendisini işten çıkaran insanlara açtığı davayı değinirken, hukuka ve insan haklarına birçok konuda dem vurulmuştu. Ayrıca film 'AIDS' hastalığını konu alan en filmler arasında da gösteriliyor.



Carol







2015 yapım, Todd Haynes'in yönetmenliğini üstlendiği, senaryosu Patricia Highsmith'in The Price of Salt kitabından Phyllis Nagy tarafından yeniden yazılmış İngiliz-Amerikan romantik dram filmi olarak biliniyor. Başrollerinde Cate Blanchett, Rooney Mara, Sarah Paulson, ve Kyle Chandler gibi isimlerin oynadığı film bizleri New York'un 1950'li yıllarına götürüyor. Konu olarak genç bir kadının, kendisinden oldukça yaşlı ve boşanma sürecine girmiş başka bir kadınla yaşadığı ilişki anlatılıyor. Film Avrupa'da birçok ödüle aday olarak gösterilmişti.







Tek Başına Bir Adam - A Single Man









Christopher Isherwood’un romanından uyarlanan, yönetmenliğini dünyaca ünlü yönetmen Tom Ford'un üstlendiği film, eşcinsel olan bir ingilizce öğretmeninin uzun yıllar sevgili kaldığı eşinin ölümünden sonraki bir gün anlatılıyor. Elbette kulağa biraz sıkıcı geliyor ancak gerekse filmin atmosferi gerekse oyunculuk bakımından sizi kendisine çekiyor. Filmin başrollerinde Colin Firth, Julianne Moore, Matthew Goode yer alıyor.



Heavenly Creatures - Cennet Yaratıkları









Yüzüklerin Efendisi serisiyle hayatımıza giren Peter Jackson'un yönetmenlğindeki 1994 yapım Yeni Zelanda filmi içerdiği cesur sahnelerden dolayı birçok kesimde ilgiyle izlenmişti. Ünlü aktris Kate Winslet'in de ilk sinema filmi olan yapım 1954'de Yeni Zelanda'da gerçekleşmiş "Parker-Hulme cinayeti"ni konu alıyor. Kendi kızı ve onun kız arkadaşı tarafından öldürülen anne olayını günlükten takip eden filme dair en can alıcı cümleyi Peter Jackson söylüyor; "Sevgiden bahseden bir cinayet öyküsü, canileri olmayan bir cinayet öyküsü."



Paris is Burning - Paris Yanıyor









Belgesel severler için film tadında olan yapım Jennie Livingston yönetmenliğinde 1990'da beyaz perdeye aktarıldı. New York'un Afro-Amerikan, Latin, gey, ve transseksüel komünitelerini anlatan belgeselde New York'un drag balolarına ithamlara ve Paris'in ortamlarına sık sık şahit oluyoruz.



Erkekler Ağlamaz - Boys Don't Cry









Kimberly Peirce yönetmiş, senaryosunu da Andy Bienen'la birlikte yazmış olduğu 1999 ABD yapım film gerçek bir olaydan esinlenerek sinemaya aktarılmış.Erkek kıyafetleri ile dolaşan travesti Teena Brandon'ın gerçeği fark eden ve sırf travesti olduğu için katlediği olayı anlatıyor. Dram türünde bir başyapıt olabilecek ağırlıkta olan filmin başrollerinde Hilary Swank, Chloë Sevigny, Peter Sarsgaard, Brendan Sexton III ve Alicia Goranson bulunmuştu.









SELİM GERÇEKER