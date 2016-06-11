En iyi Megan Fox filmleri

James Franco'nun hem yönetmenliğini hem de başrolünü üstlendiği 2016 yapım Zeroville adlı komedi filminde başrolde göze çarpan Megan Fox'un mankenlikten sinema sektörüne geçişini sağlayan ve göze çarptığı filmleri listeledik.



Transformers









Megan Fox'u ciddi anlamda başrolde izlediğimiz ilk film Transformers serisinin ilkiydi. Bir hırsız babanın kızı olarak gönlünü Sam'e kaptıran Mikaela Banes'i canlandıran Fox göz alıcı güzelliği ve oyunculuğuyla bazı kesimlerin takdirini toplamıştı. Michael Bay'in yönetmenliğindeki filmde Transformerların Otobotlara karşı verdiği savaşı izlemiştik. Filmin diğer oyuncularıysa; Shia LaBeouf ve Josh Duhamel dikkat çekiyor.





Dost Kazığı







Megan Fox'un ikinci başarılı performansı Robert B. Weide'in yönetmenliğini yaptığını orjinal ismiyle How to Lose Friends & Alienate People olan Dost Kazığı olmuştu. Manhattan'da geçen filmde başrolde olmasa da Megan Fox güzelliği ve alımıyla filmde daima ön planda olmayı başarmıştı. Güzel oyuncuya filmde Simon Pegg, Kirsten Dunst, Jeff Bridges gibi isimler eşlik etmişti.





Transformers: Yenilenlerin İntikamı









2009'da yükselişine devam eden Megan Fox, Transformers'ın ikinci filmi olan Yenilenlerin İntikamı filminde yine başrol olarak karşımıza çıkmıştı. Mikaela Banes rolüyle son Transformers filmine çıkan Megan Fox, bu kez Sam ve Transformerlarla yenilen Otobotların intikamıyla karşı karşıya kalacaktı. Yönetmenlik koltuğundaysa yine Michael Bay vardı.





Kana Susadım









Transformers kariyerini iki filmle noktalayan Megan Fox'u bu kez komedi-korku türünde bir yapım olan Kana Susadım filminde başrol olarak izlemiştik. Orjinal adı Jennifer's Body olan filmde Amanda Seyfried ile başrol oynayan Megan Fox bakire sanılarak kurban edilen ve sonrasında kendisini kurban edenlere büyük lanet yayan Jennifer rolüyle karşımıza çıkmıştı. Filmin yönetmenlik koltuğundaysa Karyn Kusama oturuyordu.





Jonah Hex









ABD 2010 yapım aksiyon fantazi filmi olan Jonah Hex, 1970'lerin Western'deki kötü adamı denilince akıllara gelen aynı adlı karakterin beyaz perdeye yeniden uyarlandığı filmdi. Başrolünde Josh Brolin'in olduğu filmde kendisine yine başrolde Megan Fox eşlik etmişti. Fantastik,korku ve komedi tarzı filmlerin ardından güzel oyuncuyu bu kez bir western filmde izleme fırsatı yakalayabilmiştik. Leila rolüyle akılları baştan alan Megan fox'un yanı sıra John Malkovich ve Michael Shannon'u da izlemiştik.





İhtiras Oyunu









Orjinal adı Passion Play olan fantazi gerilim filminin başrollerinde Megan Fox ve usta aktör Mickey Rourke yer almıştı. Yönetmenliğini Mitch Glazer'in yaptığı bu ilgi çekici yapım 2011'de vizyona girmişti. Genel olarak bir tiyatro sahnesinde geçen filmde aşk,fantazi ve gerilim bir arada olmuş, Megan Fox yine farklı bir türde filmde kendini geliştirmeye devam etmişti.





Mükemmel Plan









ABD 2012 yapım bir romantik komedi filmi olan Mükemmel Plan'da filmin öne çıkan isimleri arasında yine Megan Fox'u izlemiştik. Jason ve Julie'nin ilişki maceralarını ve aralarında geçen aşkın karmaşasına tanık olduğumuz filmde Megan Fox daha sonraları Jason ile sevgili olacak Broadway dansçısı Mary Jane karakteriyle karşımıza çıkmıştı. Megan Fox'un yanı sıra filmde Jennifer Westfeldt, Adam Scott, Maya Rudolph başrollerde bulunmuştu.





Ninja Kaplumbağalar









Efsane çizgi film Ninja Kaplumbağaların 2014'de beyaz perdeye aktarılan ve yönetmenliğini Jonathan Liebesman'ın yaptığı filmde Megan Fox'u başrolde April O'Neil karakteriyle görmüştük. Transformers serisinin ardından bu denli ses getiren bir filmde pek görülmeyen güzel oyuncu, kaplumbağalarımızın kadim dostu gazeteci April O'neil karakteriyle klasik bir tabirle sahalara geri dönmüş.





Ninja Kaplumbagalar: Gölgelerin Içinden









Serinin devam filminde bu kez yönetmenlik koltuğunda David Green bulunurken Megan Fox daha başarılı bir April O'neil performansıyla karşımıza çıkıyor. 4 kafadar mutant ninjanın daha tehlikeli maceralarına tanık olan April O'Neil'a filmde Arrow dizisinden yakından tanıdığımız Stephen Amell, Will Arnett ve Tyler Perry gibi isimler eşlik ediyor.













SELİM GERÇEKER