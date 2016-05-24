En İyi Savaş Filmleri

Kıyamet-Apocalypse Now









Vietnam Savaşı sırasında yaşanan olayları anlatan 1979 yapım film, Joseph Conrad'ın Heart of Darkness (Karanlığın Yüreği) adlı kitabından beyaz perdeye uyarlanmıştı. Francis Ford Coppola yönetmenliğindeki filmin başrollerinde Marlon Brando, Robert Duvall, Martin Sheen, Harrison Ford, Dennis Hopper gibi ünlü isimler bulunuyordu. Film 2000 yılında ABD'de en iyi savaş filmleri arasında gösterildi ve orjinalleri devlet kütüphanesinde saklanma kararı aldı.







Günaydın Vietnam - Good Morning Vietnam









Robin Williams'ın efsaneleşmiş 'Good Morning Vietnam' repliğiyle tanınan film 1987'de vizyona girdi. Barry Levinson'un yönetmenliğini yapmış olduğu filmde kara mizahın en iyi örneklerinden birini izliyoruz. Adrian Cronauer adında ünlü bir DJ'in Saigon'a getirilerek orada askerleri motive etmesini anlatan filmde koca bir dünyanın nasıl deliye döndüğü mizahi şekilde karşımıza çıkmıştı.



Full Metal Jacket









Stanley Kubrick'in hem yönetmenliğini, hem yapımcılığını hem de senaristliğini üstlendiği 1987 yapımı film Vietnam Savaşı'na hazırlanan askeri kampı ve savaş ortamını anlatan türünün en garip, en farklı en kafa yakan filmi desek yanlış olmaz. Filmin başrollerinde pek tanınmayan Matthew Modine, R. Lee Ermey, Vincent D'Onofrio gibi isimler var.



Son Mohikan - The Last of the Mohicans









İngiliz aktör Daniel Day Lewis'in başrolünde efsaneleştiği filmin yönetmenliğini Michael Mann üstlenmişti. Dram ve savaşın iç içe olduğu film konu olarak Amerika'da 1757'deki Fransız-Yerli Savaşı'nı konu alıyordu. Filmde Day Lewis'e Madeleine Stowe ve Russell Means gibi isimler de eşlik etmişti.



Cesur Yürek - Braveheart









Efsanevi İskoç bağımsızlığı için savaşan William Wallace'ı izlediğimiz filmde Mel Gibson'un hayatının performansını sergilediğini söylesek çok abartmış olmayız sanırım. Bir çiftçi olan Wallace'ın daha sonra bağımsızlığı için İngiltere'yle savaşan bir orduya liderlik etmesini izlediğimiz filmin yönetmenliğinde yine Mel Gibson vardı. Son idam sahnesindeki 'Özgürlük' çığlığı hala kulaklarımızda...



Er Ryan'ı Kurtarmak - Saving Private Ryan









Steven Spielberg'in efsanevi savaş filmlerinden olan Er Ryan'ı Kurtarmak, sinema tarihindeki en iyi İkinci Dünya Savaşı filmleri arasında yer alıyor. Normandiya çıkartmasıyla başlayan filmde 3 oğlundan ikisini savaşta kaybetmiş diğerineyse ulaşamayan bir annenin oğlunu bulmak amaçlı kurulan özel askeri birliğin macerası işleniyor. Tom Hanks'ın ustalığını konuşturduğu yapımda Vin Diesel, Matt Damon, Tom Sizemore ve Adam Goldberg gibi isimler de bulunuyordu.







Kara Şahin Düştü - Black Hawk Down









Ridley Scott'ın yönetmenliğini yapmış olduğu 2001 yapım savaş filminde Somali'ye bir askeri operasyon için gönderilen ve işlerin ters gitmesi sonucunda kapana kısılarak 18 saat yardım beklerken direnmeye çalışan Amerikan askeri operasyon timinin başından geçen olayları anlatıyor. Filmin net bir başrolü olmazken tanıdık gelecek isimlerden; Eric Bana, Orlando Bloom, Tom Hardy ve Tom Sizemore gibi isimleri görmeniz mümkün.



Piyanist - The Pianist









Polonyalı yönetmen Roman Polanski'nin dünya sinemasına kazandırdığı efsane film 'Piyanist' en iyi İkinci Dünya Savaşı ve Dram filmi listesinde zirveyi oynayacak türden. Adrien Brody'nin başrolünde oynadığı filmde Polonya'da yahudi bir piyanistin savaş yılları nazilerin eline geçmesi ve onlardan kaçmasını anlatıyordu. Savaşın ve nazilerin tüm acımasızlığını tüm çıplaklığıyla göz önüne seren film birçok eleştirmen tarafından dünyanın en etkili filmleri arasında gösterilmişti.



300 Spartalı - 300









Orjinal adı 300 ile 2006'da vizyona giren filmin başrolünde Leonidas rolüyle Gerard Butler bulunuyordu. Zack Snyder'in yönetmenliğindeki filmin ana konusu gerçekliği tam bilinmeyen 300 Spartalının binlerce kişilik Pers ordusuna kafa tutuşunu anlatıyor.



Fury









Son olarak 2014'de vizyona giren Fury, David Ayer tarafından yazılıp yönetilmişti. Brad Pitt, Shia LaBeouf, Logan Lerman, Michael Peña ve Jon Bernthal'in başrolünde oynadığı filmde İkinci Dünya Savaşı'nın son günlerinde son görevlerine çıkan Amerikan tank birliğinin maceralarını izlemiştik. Tank komutanı Don 'Wardaddy' Collier'in yönetimindeki Fury tankının direnişine tanık olduğumuz film dönemi anlatan en iyi ve en popüler filmler arasında.













SELİM GERÇEKER