En iyi seri katil filmleri

Sinema dünyasının efsaneleşmiş soğuk kanlı seri katilleri hepsi birbirinden acımasız hepsi birbirinden psikopattı... Senaryoları ve akıl almaz oyunculuklarıyla bize oha dedirten en iyi seri katil filmlerini listeledik.





Se7en - Yedi









David Fincher'in yönetmenliğini üstlendiği 1995 yapım filmin başrollerinde Brad Pitt, Morgan Freeman ve Gwyneth Paltrow bulunmuştu. Hıristiyanlık'ın 7 ölümcül günahını işleyenleri kendi vahşi yöntemleriyle öldüren bir seri katili ve onun peşindeki iki polis dedektifinin takibini anlatan filmde sürekli yağmur yağan bir şehir ve küf rengi tonlarında atmosfer bulunuyordu. Özellikle filmin sonu bu yapımı efsaneleştirmeye yetiyordu.





The Silence of the Lambs - Kuzuların Sessizliği









yazar Thomas Harris'in aynı adlı romanından beyaz perdeye aktarılan 1991 yapım filmin yönetmenliğini Jonathan Demme üstlenmişti. Başrollerinde Antonhy Hopkins ve Jodie Foster'ın bulunduğu film özellikle psikolojik gerilim türünde bir efsaneye dönüşmüştü. Ayrıca Jodie Foster bu yapım sayesinde Oscar'ı 30'una gelmeden ikinci kez nadir şekilde alan kadın aktrislerden biri olmuştu. Film için söylenecek tek şey; Hannibal Lecter desek yeridir.





Taxi Driver - Taksi Şoförü









Martin Scorsese ve Robert De Niro birleşiminin efsanelerinden biriydi Taksi Şoförü... Travis Bickle rolüyle sıradan bir taksicinin seri katile dönüşmesini anlatan filmde Jodie Foster henüz Iris rolüyle 20'li yaşlara bile gelmemişti. Film o kadar güzel ve etkiliydiki 1994 yılında ABD Kongre Kütüphanesi tarafından "kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli" filmler arasına seçilerek ABD Ulusal Film Arşivi'nde muhafaza edilmesine karar verilmişti.





Psycho - Sapık









Bir efsane film de Sapık; Alfred Hitchcock tarafından çekilen, senaryosu Joseph Stefano tarafından yazılmış psikozlu bir seri katilin motelinde işlediği cinayetleri konu alıyor. Belirtmekte fayda var; filmin senaryosu Robert Bloch'un Wisconsinli katil Ed Gein'nin suçlarından esinlendiği aynı adlı romandan yazılmış. Başrollerinde Anthony Perkins ve Janet Leigh'in oynandığı film kült eserler arasında yer alıyor. Özellikle Perkins, Norman Bates rolüyle hayatının performansını sergilemişti.



Zodiac - Zodyak









2007 ABD yapımı filmin yüönetmenliğini David Fincher yapmış, başrollerinde Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo ve Robert Downey Jr. gibi isimler üstlenmişti. 1960'larda ABD'nin batı sahillerinde seri cinayetler işleyen ve kendisine Zodiac ismini veren gerçek bir seri katilden uyarlanan filmde dedektiflerden daha zeki bir katil göze çarpmaktadır. Rastgele işlediği cinayetlerin ardından polie şifreli mektuplar yollayan Zodiac'ın sırrı hala çözülemedi.





American Psycho - Amerikan Sapığı







Mary Harron'un yönetmenliğini üstlendiği filmde Wall Street'de zengin bir iş adamı olan Christian Bale'in usta oyunculuğuyla can verdiği Patrick Bateman'ın soğukkanlı ve vahşete düşüren cinayetlerini konu alan filmde tüketim kültürünün yarattığı yabancılaşmaya da ayrıca dem vurulmuştu.







The Texas Chain Saw Massacre - Teksas Testere Katliami









1974'den 1994'e kadar çekilen ve 3 seriden oluşan devam filmi sinema dünyasının içinde seri katil bulunduran en ürkütücü serilerinden birisi olarak biliniyor. Beş genç arkadaşın tatilde Teksas'ın ortalarında Deri Yüz ve onun yamyam ailesine av olmaları konu alan ilk filmle başlayan serinin devamı aynı soğukkanlılıkla devam etmişti.





The Brave One - İçimdeki Yabancı









2007 ABD-Avustralya yapım filmin yönetmenliğini Neil Jordan yapmış, başrollerinde Jodie Foster ve Terrence Howard oynamıştı. Filmin en can alıcı mottosu "Kaç yanlış bir doğru eder?" cümlesiyle akılda kalmıştı. Sokaklar Yürümek adlı bir radyo programı sunan yapımcı ve sunucunun yaşadığı olayları izlemiştik.



Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street - Fleet Sokağı'nın Şeytan Berberi









Tim Burton'un yönettiği, başrollerinde Johnny Depp ve Helena Bonham Carter'ın oynadığı dram gerilim müzikal türündeki yapımda Londra'nın Fleet Sokağı'nda karısına göz koyduğu için bir hakim tarafından haksız şekilde hapise atılan Sweeny Todd'un sokağına gelerek intikam almasını konu alıyordu. Tim Burton'un favori oyuncularından olan Johnny Depp'in şeytan berberi performansı eleştirmenler tarafından alkışlanmıştı.





The Story of a Murderer - Koku; Bir katilin hikayesi









Patrick Süskind'in Perfume adlı romanından uyarlanıp beyaz perdeye aktarılan filmin yönetmenliğini Tom Tykwer yapmıştı. Filmde olaylar 18. yüzyılda Fransa'sına gitmiş Paris'in açlık ve sefaletle sınanan sokaklarına gitmiştik. Filmin başrollerinde; Ben Whishaw, Dustin Hoffman , Alan Rickman, Rachel Hurd-Wood gibi isimler oynamıştı. Parfum endüstrisinden etkilenen Jean'in bir süre sonra psikopatlaşarak koku uğruna işlediği cinayetlere tanık olmuştuk.