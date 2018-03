En iyi Türk filmleri

Sinema 20. yüzyıldan bu yana bir sanat dalı olarak hayatlarımızın tam ortasında yer alıyor. Her hafta onlarca yapım irili ufaklı bütçeler ile hazırlanarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. 20. yüzyılın başlarında sessiz ve siyah beyaz yapımlarla hayatımıza giren sinema, artık gelişen teknoloji, bir sanat dalı olarak kabul edilmesi ile birlikte, kendini apayrı bir sektör olarak yükseltti. Yapımcılar artık filmlere büyük önem vererek hazırlıyor ve izleyicinin karşısına çıkartıyor. Biz izleyicilere için ise işin en zor kısmı yani onlarca film arasından seçim yapıp izleme işi kalıyor. Sektör büyüdükçe yapımların çeşitliliği hitap ettikleri kitlenin büyüklüğü de artışa geçti. Bu da önceden özenle ve tek tük çıkan iyi yapımların şimdilerin film kalabalığı arasında kaybolmasına neden oluyor. Her ne kadar izleyicilerin puanlamalar üzerine yaptıkları kolektif katkılardan oluşsa da IMDB gibi film puanlayan siteler her zaman doğru sonuçlar vermeyebiliyor. Biz de tam olarak bu yüzden mutlaka izlemeniz gerektiğini düşündüğümüz filmler ile ilgili birkaç tane liste hazırladık. İçerisinde izlenmesi gereken yeni filmler, en iyi Türk yapımı filmler, en iyi yabancı filmler ve tüm zamanların en beğenilen filmleri gibi listeleri sizler için hazırladık. Her biri büyük emek içeren bu filmlere vaktiniz oldukça bakabilir, en azından canınız istediğinde saatlerce ne izlesem diye arama derdinden kurtulabilirsiniz.

1. Hababam Sınıfı

1975 yapımı film, 9,5 puanı ile IMDB'ye göre çekilmiş en başarılı Türk filmi. Özel Çamlıca Lisesi'nde yatılı olarak okuyan bir grup arkadaşın eğlenceli ve duygusal hikayesini anlatan film, defalarca izlesek de sıkmayacak türden bir yapım. 1975'te yayınlanan ilk Hababam Sınıfı filmi, çeşitli haylazlık ve oyunlarla okulu birbirine katan, öğretmenlerine şakalar yapan arkadaşların hikayesinin anlatıldığı ve Mahmut Hoca karakterinin beyaz perdeye taşındığı ilk filmdi.

2. Tosun Paşa

Türk sinema tarihinin kült yapımlarından biri olan Tosun Paşa filmi 19. yüzyılda Mısır'da yaşayan iki köklü ailenin Yeşil Vadi adı verilen bir yer için yaşadıkları çekişmeyi anlatır. Vadinin kime ait olduğuna bütün çekişmelere rağmen karar veremeyen aileler, İskenderiye'nin en kıdemli memurlarından Daver Bey'e başvururlar ve olaylar gelişir. Sonrasında Kemal Sunal'ın hayat verdiği Şaban karakterinin kılık değiştirmesi ile sahte Tosun Paşa tiplemesi sinema tarihimize girmiş olur. Hala izlemeyen birileri olduğunu sanmıyoruz fakat, nostaljik ve kaliteli bir yapımla güzel vakit geçirmek isteyenleri ekran karşısına Tosun Paşa izlemeye Davet ediyoruz.

3. Eşkıya

Sinema tarihimizde biraz daha güncele geldiğimizde rüştünü zaten harika filmler ile ispatlamış olan Yavuz Turgul'un Eşkıya filmi karşımıza çıkıyor. 1996 yapımı filmde Şener Şen başrolde Eşkıya karakterini canlandırıyor. Dağlarda eşkıyalık yaptığı için 35 yıl boyunca hapiste kalmış olan Baran, hapisten çıkıp evine döndüğünde köyünü baraj suları altında bulur. Bu sırada hapse düşmesine neden olan kişinin arkadaşı olduğunu öğrenir ve onun peşinden İstanbul'a adres, yer, yurt bilmeden gelir. Bu sırada tren yolculuğunda İstanbul'un pisliği içerisinde büyümüş Cumali isimli bir genç ile tanışır. İstanbul'a Cumali ile giden Baran, hem kendi sorunları hem de Cumali'nin sorunları ile yüzleşmeye çalışır.

4. Kış Uykusu

Kış Uykusu ülkemizi yurt dışında gerek festivaller gerekse sinema salonlarında başarılı bir şekilde temsil eden Nuri Bilge Ceylan'ın ellerinden çıkmış bir film. Yaklaşık 3 saati geçen süresi, alışılmadık anlatımı ve kaliteli oyuncu kadrosu ile Kış Uykusu son zamanlarda ülkemizde yapılmış en başarılı yapımlardan birisi. Filmde Haluk Bilginer, Aydın isminde emekli olmuş bir oyuncuyu canlandırıyor. Oyunculuktan emekli olduktan sonra aileden miras kalan küçük bir oteli işleterek vaktini geçiren Aydın'ın kendisine uzak davranan genç eşi Nihal ve boşanıp onlarla birlikte kalan kız kardeşi Necla ile ilişkisi Nuri Bilge'nin üstün sinema zekası ile izleyiciye aktarılıyor. Cannes film festivali olmak üzere birçok ödül ile gelen Nuri Bilge Ceylan'nın Kış Uykusu, mutlaka izlenmesi gereken yapımlar arasında yerini alıyor.

5. Masumiyet

1997 yapımı Masumiyet Zeki Demirkubuz'un en çok bilinen yapımları arasındadır. Haluk Bilginer, Derya Alabora, Güven Kıraç gibi güçlü ve yetenekli bir oyuncu kadrosuna sahip filmde, Güven Kıraç'ın canlandırdığı Yusuf karakterinin hapisten çıkması ile olay örgüsü başlar. Genç yaşta hapse girmiş olan Yusuf dışarıdaki hayatı bilmediği için kalan yaşamını da hapiste geçirmek istese de cezası bittiği için salınır. Bu sırada konaklamak için gittiği bir otelde rastlantı sonucu tanıştığı Uğur ve Bekir ile yolları garip bir biçimde kesişir. Oyuncu kadrosundakilerin yeteneklerini son raddesine kadar kullandıkları Masumiyet, mutlaka izlenmesi gereken Türk yapımı filmlerdendir.

6. Kelebeğin Rüyası

Kelebeğin Rüyası 2013 yapımı, yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan'ın yaptığı bir filmdir. Başrollerde Kıvanç Tatlıtuğ, Belçim Bilgin ve Mert Fırat'ı izlediğimiz film, Zonguldak'ta yaşamakta olan Rüştü Onur ve Muzaffer Uslu isminde iki genç şairin hikayesini izleyiciye anlatıyor. Cumhuriyetin yeni kurulduğu, ülkenin modernleşme süreci içinde olduğu devri başarılı bir biçimde aktaran film, Kıvanç Tatlıtuğ'un alışılmadık bir rolün altından başarı ile kalkmasıyla göz dolduruyor.

7. Bir Zamanlar Anadolu'da

Aynı listede iki Nuri Bilge Ceylan filmi görmek, hele de Türk yapımı filmlerden oluşan bir liste ise tabii ki şaşırtıcı olmaz. Nuri Bilge, Bir Zamanlar Anadolu'da ile bir cinayet öyküsü anlatıyor. Bunu yaparken de cinayetin gerilimini izleyiciye başarılı bir şekilde yansıtıyor. Yılmaz Erdoğan, Muhammet Uzuner, Taner Birsel gibi zengin ve güçlü bir kadro ile yola çıkan filmin senaristliğini de Nuri Bilge Ceylan ve eşi yapıyor. Filmin Cannes film festivalinde yönetmene Üç Maymun ve Uzak filmlerinden sonra Büyük Jüri Ödülü kazandırdığını da anımsatalım.

8. Ağır Roman

1997 yapımı Ağır Roman, Mustafa Altıoklar'ın elinden çıkmış bir yapım. Başrollerinde Okan Bayülgen, Müjde Ar ve Mustafa Uğurlu gibi isimler bulunan film, ilginç olayların yaşandığı Kolera Sokağı'nı bütün çıplaklığı ile izleyiciye sunuyor. Sokakların kabadayısı olan Arap Sado, tahtını mahalle berberinin küçük oğlu Salih'e bırakıyor. Salih'in bu misyona hazır olmaması, İstanbul gibi bir şehrin arka sokaklarına yaşanan çarpık olaylar ve mahalleye yeni taşınan Tina ile Salih arasındaki aşk, Kolera Sokağı'nda olan olayların sadece küçük bir parçası. Artık kült sayılabilecek bu filmi, bütün sinema severler izlemeli.

9. Av Mevsimi

Av Mevsimi, Yavuz Turgul'un yetenekli ellerinden çıkmış bir diğer yapım. Şener Şen, Cem Yılmaz, Çetin Tekindor, Okan Yalabık gibi güçlü bir oyuncu kadrosu bulunan film, polisiye bir hikayeyi Yavuz Turgul'un tarzı ile seyirciye aktarıyor. Cinayet masasında görev yapan iki polisi, Ferman ve İdris arasında bir nevi baba oğul ilişkisi vardır. "Avcı" olarak bilinen ferman ve "deli" lakabıyla anılan İdris, bir cinayeti çözmek için yola çıkarlar. Bu sırada yanlarına Okan Yalabık'ın canlandırdığı yeni yetme Hasan karakteri dahil olur. Cinayeti çözmeye çalışırken bu üç kişinin de hayatları büyük değişikliklere sahne olacaktır.