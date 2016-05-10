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Sinema>  Sinema Haberleri
10 Mayıs 2016 11:30

En iyi Türk süper kahramanlar

Türk sineması Yarasa Adam Bedmen’den Süper Adam’a müthiş karakterlerle dolu.

Türk sineması da fantastik filmlere ve süper kahramanlara, geçmişten günümüze büyük ilgi gösterdi. Bu ilgi, birçok süper kahraman filmini ortaya çıkardı. Yarasa Adam Bedmen’iyle, Cüneyt Arkın’ın canlandırdığı Süpermen’iyle fantastik Türk sineması, müthiş karakterlerle dolu. Türk sineması, dünyada çekilmiş ilk Batman ya da “Bedmen” filmine sahip. Aynı zamanda Hollywood’dan da önce ilk Örümcek Adam ve Kaptan Amerika karşılaşmasını da 1973 yılında, Fikret Uçak’ın yönetmenliğinde izledik.

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