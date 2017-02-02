2 Şubat 2017 12:21 En İyi Yabancı Filmler Kategorisindeki Çekişmeye Yakından Bakıyoruz Bu sene 2017 Oscar Ödülleri'nde en çok tartışılacak kategorilerden birisi de Yabancı Dilde En İyi Film kategorisi... Kategorinin tüm adaylarını inceledik.

Değişik ülkelerden filmlerin önce aday adayı sonra da aday olarak yarıştıkları “En İyi Yabancı Filmler” kategorisi bu sene de meraklılarına heyecanlı anlar yaşatacak. Ülkemizden de Mustafa Kara’nın yönettiği Kalandar Soğuğu filminin aday adayı olduğu listede Türk sineması yer almasa da komşumuz İran’dan The Salesman isimli bir film kendine aday olarak yer bulmayı başaran yapımlardan. Şimdi adaylara yakından bakalım.





1-İkinci Dünya Savaşı’ndan Sonra Da Devam Eden Bir Dramın Hikâyesi: Land Of Mine- Danimarka (IMDb Puanı: 7,8)







Danimarka- Almanya ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Martin Zandvliet oturuyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Danimarka’da kalan mayınları temizlemeye zorlanan ve bu uğurda canlarını hatta uzuvlarını kaybeden aralarında çocukların da bulunduğu Alman askerlerinin gerçek hikâyelerini anlatan filmin oyuncu kadrosunda, Roland Møller, Mikkel Følsgaard, Laura Bro ve Louis Hofmann gibi isimler göze çarpıyor. Acı bir tarihi, güçlü ve dramatik oyunculuklarla birleştiren yapım kategorisinin favorileri arasında.



Danimarka- Almanya ortak yapımı filmin yönetmen koltuğunda Martin Zandvliet oturuyor. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Danimarka’da kalan mayınları temizlemeye zorlanan ve bu uğurda canlarını hatta uzuvlarını kaybeden aralarında çocukların da bulunduğu Alman askerlerinin gerçek hikâyelerini anlatan filmin oyuncu kadrosunda, Roland Møller, Mikkel Følsgaard, Laura Bro ve Louis Hofmann gibi isimler göze çarpıyor. Acı bir tarihi, güçlü ve dramatik oyunculuklarla birleştiren yapım kategorisinin favorileri arasında.

2-Komedi- Drama Kategorisinde Bir Edebiyat Uyarlaması: A Man Called Ove- İsveç (IMDb Puanı: 7,6)











Fredrik Backman’ın 2012 yılında piyasaya çıkan aynı adlı kitabından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda İsveç sinemasının en üretken yönetmenlerinden birisi olan Hannes Holm oturuyor. Karısının ani ölümünün ardından depresyona giren Ove’un yeni taşınan karşı komşusuyla başlayan sıra dışı arkadaşlığını konu alan film, bugüne kadar aday gösterildiği altı ödülün ikisini almaya hak kazandı. Film aynı zamanda “En İyi Makyaj” ve “En İyi Saç Tasarımı” kategorilerinde de Oscar’a aday.









3-İniş Çıkışlı Bir Evliliğin Anatomisi: The Salesman- İran (IMDb Puanı: 8,4)















Yönetmen koltuğunda 2012 yılında “A Seperation” isimli yapımıyla aynı kategoride bir Oscar’ı bulunan İranlı yönetmen Asghar Farhadi oturuyor. Sinemaseverlerin yakından tanıdığı bir isim olan Farhadi, karşımıza yine ilişkilerdeki açmazları ve iniş-çıkışları anlattığı bir işle çıkıyor. Oscarlı yönetmen, ABD başkanı Donald Trump’ın Müslüman göçmenlerin ülkeye girmemesi yönündeki kararnamesini protesto etmek için adaylığı olduğu halde törenlere katılmayacağını bildirmesiyle gündeme gelmişti.









4-Aşklarının Peşinden Giden Bir Çiftin Hikâyesi: Tanna- Avustralya (IMDb Puanı: 7,2)











Güney Pasifik’teki Tanna adasında geçen film, ailelerinin kendileri için biçtiği kadere razı olmayıp aşklarının peşinden giden bir çiftin dramatik ancak romantik hikâyesini anlatıyor. Filmi kategorisindeki muadillerinden ayıran önemli bir özellik ise, rol alan herkesin aslında kendi hayatlarını kamera önünde tekrar ediyor olması. Yani kabile şefi, kabile şefliğini kamera önünde sergilerken, şifacı ise hayatını oluşturan işi yapıyor. Kültürel ögeleriyle güçlü bir aday olan filmin yönetmenliğini ise, Martin Butler ve Bentley Dean birlikte üstleniyor.









5-Ne Babalar Var Dedirten Bir Alman Yapımı: Toni Erdmann- Almanya (IMDb Puanı: 7,8)











Kızı büyüdükçe ilişki biçimleri de değişen bir baba kızın öyküsünün anlatıldığı Alman yapımı filmin yönetmen koltuğunda bu kategorideki tek kadın yönetmen olan Maren Ade oturuyor. 14 Temmuz 2016’da Almanya’da gösterime giren film aynı ay içinde 750 binden fazla seyirciyi sinemaya çekerek Almanya’da en çok izlenen filmler listesinin 38. sırasına yerleşmeyi başardı. Şu ana kadar çeşitli festivallerde ondan fazla ödül kazanan yapım kategorisinin güçlü adaylarından.