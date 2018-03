En iyiler, bol ödüllüler ve en çok çalışanlar

Genel olarak belli bir dönemi ele alıp o dönemdeki en güzel, en şaşırtıcı ya da en ürkütücü yapımları alıp genel kanıya göre listeler çıkartıyoruz. Ancak bu sefer resmi rakamlarla konuşma zamanı. Sinemanın enlerini, tabi her "en"ini değil daha çok merak edilen kısımlarını sizin için derlemeye çalıştık. Oscar'dan Türk sinemasının enlerine kadar birçok ilgi çekici başlığa aynı anda erişebilirsiniz.





En çok Oscar adaylığı

2012'de Iron Lady ve 1983'te Sophie's Choise ile Oscar'da en iyi aktris ödünü alan Merly Streep, 12 kez daha bu heykelciğe aday olmuş ancak kazanan olamamıştır. Bunun yanı sıra 1980 yapımı Kramer vs. Kramer filmi ile de en iyi yardımcı aktris dalında Oscar kazanan Merly Streep, 4 defa daha bu ödüle aday olmuştu. Jack Nicholson ise Oscar adaylığı bulunan aktörlerin "en"idir. 1976'da One Flew Over the Cuckoo's Nest ve 1998'de As Good as It Gets filmleri ile bu ödülü alan oyuncu 7 defa da ödülün adaylarından olmuştur. En iyi yardımcı aktör dalında ise yalnızca bir ödülü bulanan oyuncu dört kere de bu ödülü kaçırmıştır.





En çok Oscar alan oyuncular

Katherine Hepburn, Oscar'da en iyi kadın oyuncu dalında en çok ödül almış isimdir. Tam dört defa heykelciliği kucaklayan aktris ilk ödülünü 1934'te Morning Glory ile ve son ödülünü ise bundan yaklaşık 50 sene sonra 1982'de On Golden Pond filmi ile almıştır. Katherine Hepburn ilginç bir şekilde sadece 1969 yılında düzenlenen Oscar ödül törenine teşrif etmiştir. Ondan önce kazandığı iki ve daha sonra kazandığı bir ödülü onun yerine başka kimseler teslim almıştır. Oscar'ın en iyi aktörlerinde ise işler biraz karışıyor. Çünkü burada Katharine Hepburn gibi ödüle ambargo koyan bir isim yok. Fredric March, Spencer Tracy, Marlon Brando, Jack Nicholson, Tom Hanks ve Dustin Hoffman bu ödülü iki defa kazanan isimlerdir.





En çok Oscar alan filmler

Birçoğumuz bu alanın tek birincisinin Titanic olduğunu düşünebilir. Çünkü çoğu kişi Titanic'i, "Tüm Oscar'ları alan" film olarak tanımakta. Ancak Titanic tüm Oscar'ları alamamıştır. Yine de en çok Oscar kazanan filmlerden biridir. 2003 yapımı Lord of the Rings: Return of the King ve 1959 yapımı Ben-Hur ile beraber tam tamına 11 Oscar heykelciği kazanmıştır. Bunun yanında Titanic, Oscar'a en çok aday olan filmlerin içinde de 1950 yapımlı All About Eve ile birlikte lider konumundadır. 14 farklı adaylığı bulunan filmlerden All About Eve, içinde en iyi film, en iyi yönetmen ve en iyi senaryo dallarının olduğu toplam 6 ödülü de almıştır.





Sinemaya en çok uyarlanan yazar

Sinema tarihi edebiyat uyarlamaları ile doludur. Dizilerden filmlere oradan kısa metrajlı filmlere kadar birçok sinemacı edebiyattan beslenmektedir. Ancak beyazperdeye uyarlanan yazarlar arasında öyle biri var ki, ötekiler yanında hiç kalır. Muhtemelen bu ismin büyük oyun yazarı William Shakespeare olduğunu tahmin ediyorsunuzdur. Amerika'dan Türkiye'ye oradan Japonya'ya uzanan sinemacı ve televizyoncuların esin kaynağı olan William Shakespeare'nin bini aşkın eseri sinemaya veya televizyona uyarlanmıştır. Ondan sonra en çok uyarlaması yapılan Anton Çehov, Charles Dickens ve Edgar Allen Poe gibi isimler ancak 300-400 defa kullanılmıştır.





En çok filmde oynayan Türk oyuncu

Oscar gibi ciddi ve resmi bir mercinin enlerini sayıp dökmek oldukça kolaydır. Ne zaman başladığı, nasıl geliştiği ve kimlerin geçip gittiği tamamen kayıt altındadır. Ancak iş, dünya çapından çıkıp yerelleştikçe ciddiyet ve resmiyet azalacaktır. O yüzden de en çok filmde rol alan oyuncuyu ortaya çıkarmada asla resmi sonuçlar ortaya konamaycaktır. Örneğin bu başlığın sahibi Cüneyt Arkın'ın toplam 307 filmde oynadığı bilinmektedir. Ancak aktör oynadığı bazı filmleri hatırlamamaktadır. O kadar filmin ismini nasıl aklında tutar diye düşünmeyin. Arkın'ın, afişini gösteren hatta filmin konusu anlatan röportajcılara karşı bile hala hatırlayamadığı filmleri vardır.





Bir senede en çok filmde oynayan Türk oyuncu

Yine dünya çapındaki resmi kayıtlara ulaşmanın zorluğu yaşadığımız ama sayıyı açıkladığımızda "Daha fazla filmde oynayabilene aşk olsun" diyeceğiniz bir konudayız. Türkiye'de 70'lerin ortasında başlayan seks filmleri furyasının "göz bebeği" isimlerinden Zerrin Egeliler 1978 yılında tam 22 filmde rol almıştır. Bu filmlerin fazlası ile hızlı çekildiğini ve genellikle senaryosuz olduğunu düşünebilirsiniz ancak aynı sene içinde bu kadar fazla filmde oynamak "her babayiğidin harcı" değildir. Ayrıca henüz bir senede en çok filmde oynama sayısını vermedik. Çünkü Zerrin Egeliler 1979 yılında tamı tamına 39 film rol almıştır.





En çok senaryo yazan Türk senarist

Yine Türkiye ve yine dünya çapı resmiyete ulaşamayan bir başlık. Ancak şu gerçek ki Yeşilçam'ın senaristi olarak anılan Safa Önal tam 395 film için senaryo yazmıştır. Evet senaryo bir edebi metin değildir. Sadece yönetmenin filmi yaratması için gereken kaynak metindir ama yine de bir karşılaştırmaya yapmak faydalı olabilir. Dünya çapında bilinen ve edebiyat tarihinin en iyi yazarlarından biri olan Dostoyevski'yi ele alalım. Yazdığı romanlara bakıldığında hayli hacimli eserlerin yanında ince yapıtlar da vardır. Ancak nereden bakarsanız bakın bu eserlerin toplamı 5.000 - 6.000 sayfayı geçmez. Safa Önal'ın senaryolarını ise ortalama 90 sayfadan sayarsak toplamda 35.000 sayfadan fazla ediyor. Pek küçük bir sayı sayılmaz.



AHMET TOĞAÇ