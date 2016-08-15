Kendi fikrini bulup özgün bir sanat eseri oluşturmak elbette zor. Bu yüzden doğrudan DVD'ler için üreten film stüdyoları var, özellikle Hollywood'da. Özellikle The Asylum isimli şirket, gişe rekortmeni filmlerin taklitlerini yapmak için epey uğraşıyor. Gişe rekortmeni filmler gibi, raf rekortmeni filmler oluşturmak adına çalışıyor. Düşük bütçeli filmlerle, yüksek bütçeli filmlerin benzerlerini üretip, bu filmlerde çok az filmde gördüğümüz aktör ve aktrisleri kullanıyorlar. Film isimleri ve afişleri, genellikle orijinal filmlere oldukça benzer oluyor. Böylelikle dikkatsiz müşterilerin DVD'leri satın alması, ya da hiç değillse kiralamasını hedefliyorlar. En açık ve en kötü raf rekortmeni filmleri sıraladık.
15 Ağustos 2016 15:54
En kötü 9 taklit film
Bir film tuttuktan sonra yapımcılar hemen bu filmi seriye dönüştürmeye çalışır. Peki ya diğer yapımcılar? Aşağıdaki filmler sizi oldukça güldürecek.
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- Kızıl Serçe
- Ailecek Şaşkınız
- Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın
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- Uğur Böceği
- Savaştan Sonra
- Görevimiz Tatil
- Beni Adınla Çağır
- Alem-i Cin
- Samson
- The Florida Project
- All the Money in the World
- Tavşan Peter
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- Black Panther
- Ben, Tonya
- Mutlu Canavar Ailesi
- Sofra Sırları
- Antep Fıstığı
- Kapıdaki Sır
- Suyun Sesi
- Güzel Adam Süreyya
- Özgürlüğün Elli Tonu
- Kayhan
- Cebimdeki Yabancı
- Paramparça
- En Karanlık Saat
- Üç Billboard Ebbing Çıkışı, Missouri
- Labirent: Son İsyan
- Ayı Kardeşler: Fantastik Dünyalar
- Ölümlü Dünya
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- Enes Batur Hayal mi Gerçek mi?
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- Bobi: Dikenlerin Gücü Adına!
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