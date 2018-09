En kötü öpüşen ünlüler

Milyonlarca insanı peşlerinde koşturan, hayranı olduğunuz yıldız ismin aslında çok kötü öpüşüyor olabileceğiniz hiç düşündünüz mü? İşte partnerleri tarafından ifşa edilen kötü öpüşen oyuncular.

Jennifer Lawrence - Liam Hemsworth

Güzeller güzeli Jennifer Lawrence hakkında Hunger Games serisindeki rol arkadaşı Liam Hemsworth beklenmeyen bir itirafta bulunarak herkesi çok şaşırtmıştı. Yakışıklı oyuncu öpüşme sahnesi hakkında: "Jennifer çok iyi arkadaşım, onu seviyorum. Ama keşke öpüşme sahnesinden önce sarımsak yemeseydi." itirafında bulundu.

Jennifer Lawrence - Chris Pratt

Passengers filminde başrolü paylaştığı Chris Pratt ile öpüşme sahnesi olan Jennifer Lawrence, bu sahne için ise kamera karşısına geçmeden önce bol bol nane çiğnediğini söyledi.

Angelina Jolie - James McAvoy

Dünyanın en güzel kadınlarından biri olarak gösterilen Angeline Jolie ne kadar kötü öpüşebilir ki? İşte Jolie'nin Wanted filmindeki rol arkadaşı James McAvoy bu sorunun cevabını acımasızca verdi. McAvoy, Jolie ile öpüşmeyi "terletici ve hiç de hoş değil" diyerek anlattı.

Tom Cruise - Thandie Newton

Şu sıralar Westworld dizisiyle ekranlarda heyecan fırtınası yaşatan Thandie Newton, Görevimiz Tehlike 2’de Tom Cruise ile başrolü paylaşmıştı. Newton, film çekimleri esnasında yaşadığı "korkunç" tecrübeyi bir röportajında tüm dünyayla paylaştı. İngiliz yıldızın anlattığına göre, öpüşme sahnesi Tom Cruise’nin beceriksizliği yüzünden bir türlü yönetmenin istediği gibi olmadığı için onlarca defa tekrar edilmiş. Uzun süren sahne yüzünden terlemeleri yetmiyormuş gibi bir de Cruise'un ıslak öpücükleri eklenince ortamın sırılsıklam bir hal almış! Düşünmesi bile korkunç değil mi?

Emma Watson - Daniel Radcliffe

Harry Potter serisinin sevilen ikilisinden Daniel Radcliffe, rol arkadaşı için oldukça acımasız bir eleştiride bulundu. Radcliffe, Emma Watson’un öpüşmesini "biraz hayvani" olarak nitelendirdi ve sözlerine: "Ben bu öpücüğün yumuşak olacağını sanıyordum. Ama beni kuvvetli bir biçimde öptü" diyerek devam etti. “Böyle bir öpücük beklemiyordum" diyen Radcliffe "Ama şikayet etmeyeyim. Benim yerimde olmak isteyen 10 binlerce genç erkek vardır elbette" diyerek ortamı yumuşatmaya çalıştı.

Harrison Ford - Helen Mirren

Deneyimli aktrist Helen Mirren, 1986 yılında The Mosquito Coast filminde kamera karşısına Harrison Ford ile birlikte geçmişti. Helen Mirren'ın anlattığına göre Harrison Ford kamera karşısında pek de öpüşemiyor.Üstelik Mirren sözlerini "Muhtemelen kamera dışında da öyle" diyerek rol arkadaşını yerden yere vurmuş oldu.

Jason Segal - Alyson Hannigan

Sanırım en kötü vaka bu olsa gerek. How I Met Your Mother dizisinin sevimli çiftinin her öpüşmesi meğer bir kabusmuş! Alyson Hannigan’ın anlattığına göre Jason Segal de öpüşemeyen ünlülerdenmiş. Üstelik söylentilere göre Hannigan birlikte kamera karşısına geçmeleri gereken öpüşme sahnesinde oynamak da istememiş. Çünkü Jason Segal aşırı sigara tüketiyormuş ve bu yüzden izmarit gibi kokuyormuş.

Leonardo DiCaprio - Virginie Ledoyen

Genç kızların yakışıklı prensi Leonardo DiCaprio da öpüşemeyenlerdenmiş. Onu ispiyonlayan ise ünlü The Beach filminde birlikte rol aldığı Virginie Ledoyen oldu. Ledoyen'e göre DiCaprio'nun öpücüğü tek kelimeyle "kötü." Güzel yıldız; "Bence Leonardo tatlı bir adam. Ama onu sevgili olarak istemezdim" diye konuştu. Bu arada, Shutter Island'daki rol arkadaşı Michelle Williams'a göre ise Leonardo DiCaprio gayet iyi öpüşüyor.

Sienna Miller - James Franco

Camille filminde birlikte oynayan Sienna Miller ve James Franco ikilisine bir kere öpüşmek fazla bile gelmiş. James Franco’ya göre Miller ile öpüşmek hiç eğlenceli değil.

Orlando Bloom - Keira Knightley

Orlando Bloom ve Keira Knightley ikilisi Karayip Korsanları serisinde tutukulu aşıkları oynamışlardı. Keira Knightley'e göre Orlando Bloom iyi öpüşmeyi beceremiyor.

Keira Knightley - Johnny Depp

Aynı açıklamasının devamında Keira Knightley Johnny Depp'in bu konuda daha iyi olduğunu itiraf ediyor.

Shailene Woodley - Miles Teller

Son dönemin parlayan yıldızları Shailene Woodley ile Miles Teller The Spectacular Now filminde birlikte rol almışlardı. Miles Teller, onunla ilk öpüşme sahnelerinin iğrenç olduğunu itiraf etti. Woodley'in ağız kokusundan şikayetçi olan Teller, Variety dergisine şu fazla dürüst açıklamayı yaptı: "Ağzı tıpkı bir bok torbası gibiydi, berbat kokuyordu."