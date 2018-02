En pahalı film olabilir!

Son olarak 27 yıllık projesi Silence’ı hayata geçirdikten sonra yeni projesinde de uzun yıllardır hayalini kurduğu filminin peşinden giden Martin Scorsese, kafasındaki oyuncuların da rolleri kabul etmesiyle adeta bayram etmişti.

Geçtiğimiz yılın Ağustos ayında başlanan çekimleri şu sıralarda sona ermek üzere olan The Irishman‘in ilk başta Netflix‘e 125 milyon dolara mal olması bekleniyordu. Ancak görünen o ki Netflix yapımcılığındaki film, Martin Scorsese’nin en pahalı filmi olma yolunda ilerliyor.

Deadline’ın haberine göre The Irishman’ın Netflix’e olan maliyeti şimdiden 140 milyon dolara ulaşmış durumda. 2019’da gelmesi beklenen filmin çekimlerinin bitmesinden itibaren kurgusu ve post-prodüksiyonu için yönetmenin önünde uzunca bir süreç var ve bu durumda filmin toplamda 150 milyon dolar üzerinde bir maliyete ulaşması mümkün. The Irishman’ın maliyetinin 150 milyonu aşması halinde Scorsese’nin şu ana kadarki en pahalı filmi olan Hugo’yu geçerek yönetmenin en pahalı filmi olması işten bile değil.

The Irishman, International Brotherhood of Teamsters adlı işçi sendikasında memur ve aynı zamanda mafya suikastçisi olan Frank Sheeran‘ın hayatını anlatacak. JFK suikasti ile Teamsters işçi sendikasının lideri Jimmy Hoffa‘nın öldürülmesi konularına da değinecek olan film, Charles Brandt‘ın I Heard You Paint Houses kitabından uyarlanıyor. Robert De Niro’yu gençleştirmek için pek çok sahnede CGI teknolojisinin kullanılacağı filmin senaryosunu ise The Girl with the Dragon Tattoo ve The Night Of ile tanıdığımız Steve Zaillian kaleme aldı.

Martin Scorsese’yle Al Pacino’yu ilk kez bir araya getiren Netflix filmi yönetmenle Robert de Niro’yu ise 1995 yapımı Casino’nun ardından 22 yıl sonra yeniden bir araya getiriyor. Ayrıca filmde ikiliye Joe Pesci, Harvey Keitel ve Anna Paquin eşlik ediyor.

Netflix’in vizyona sokup sokmamak konusunda kararsız kaldığı The Irishman’in 2019’da gelmesi bekleniyor.