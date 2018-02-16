16 Şubat 2018 11:31
En pahalı film olabilir!
Martin Scorsese’nin oyuncu kadrosunda Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci ve Harvey Keitel gibi isimlerin yer aldığı Netflix filmi The Irishman, yönetmenin en pahalı filmi olabilir
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