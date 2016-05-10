Korku sineması, kendine her gün yeni şeyler katan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Bazen sadece "yeniden yapımlara" saplanıp kalsa da klasikleri modernleştirmek bile ayrı bir ustalık alanıdır. İşte bu modern korku sinemasının en korkunç sahnelerini aşağıdaki derleme sayesinde tekrar hatırlayabilirsiniz.
8. Jeepers Creepers
Belki de tarihin en hakkı yenmiş korku filmi olabilir. Yine de kendi çapında hayran kitlesi var. Her "kötü" filmin olduğu gibi. Belki de genel kanı yanlıştır, bu "kötü"ler çok da kötü değillerdir.
7. Insidious
Insidious, bize gerçek bir korku festivali suuyor. Bazı sahnelerde gözlerimizi kaçırmak zorunda kalabiliriz.
6. Signs
Signs çok iyi bir korku filmi olmayabilir hatta korku filmi türünün içinde bile değerlendirmeyebiliriz. Ancak bu sahne izleyen herkesi düşürdüğü anlık dehşet sebebiyle kolay kolay unutulabilir bir sahne değil.
5. The Blair Witch Project
İtiraf edelim, çadırın içinde dışarıdan garip sesleri geldiği sahnede herhangi bir korku öğesi görmesek de filmin en ürkütücü sahnesiydi. Belki finalle bile kapışır.
4. Evil Dead
Evil Dead'in tekrar çekileceğini duyduğumuz zaman çok da umutlu değildik. Ancak izledikten sonra çoğumuzun fikri tamamen değişmiştir. Bodrumdaki kız hala kabuslarımızda yaşıyor.
3. The Strangers
İzledikten sonra, "Bu benim de başıma gelebilirdi." dedirten, ev istilası tipindeki filmlerin muhteşem örneklerinden bir tanesi.
2. The Hills Have Eyes
Bu kadar sert bir sahnenin yayınlanmasına bile şaşırmak lazım.
1. The Ring
Gömme dolaptaki o ceset günlerce aklımızdan çıkmadı. Belki de hala çıkmamıştır.
AHMET TOĞAÇ
10 Mayıs 2016 08:00
En ürkütücü sahne sizce hangisi?
Modern korku sinemasının en korkutucu sahnelerinin derlemesi.
Korku sineması, kendine her gün yeni şeyler katan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Bazen sadece "yeniden yapımlara" saplanıp kalsa da klasikleri modernleştirmek bile ayrı bir ustalık alanıdır. İşte bu modern korku sinemasının en korkunç sahnelerini aşağıdaki derleme sayesinde tekrar hatırlayabilirsiniz.
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