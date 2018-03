En ürkütücü sahne sizce hangisi?

Korku sineması, kendine her gün yeni şeyler katan bir tür olarak karşımıza çıkıyor. Bazen sadece "yeniden yapımlara" saplanıp kalsa da klasikleri modernleştirmek bile ayrı bir ustalık alanıdır. İşte bu modern korku sinemasının en korkunç sahnelerini aşağıdaki derleme sayesinde tekrar hatırlayabilirsiniz.







8. Jeepers Creepers

Belki de tarihin en hakkı yenmiş korku filmi olabilir. Yine de kendi çapında hayran kitlesi var. Her "kötü" filmin olduğu gibi. Belki de genel kanı yanlıştır, bu "kötü"ler çok da kötü değillerdir.







7. Insidious

Insidious, bize gerçek bir korku festivali suuyor. Bazı sahnelerde gözlerimizi kaçırmak zorunda kalabiliriz.







6. Signs

Signs çok iyi bir korku filmi olmayabilir hatta korku filmi türünün içinde bile değerlendirmeyebiliriz. Ancak bu sahne izleyen herkesi düşürdüğü anlık dehşet sebebiyle kolay kolay unutulabilir bir sahne değil.







5. The Blair Witch Project

İtiraf edelim, çadırın içinde dışarıdan garip sesleri geldiği sahnede herhangi bir korku öğesi görmesek de filmin en ürkütücü sahnesiydi. Belki finalle bile kapışır.







4. Evil Dead

Evil Dead'in tekrar çekileceğini duyduğumuz zaman çok da umutlu değildik. Ancak izledikten sonra çoğumuzun fikri tamamen değişmiştir. Bodrumdaki kız hala kabuslarımızda yaşıyor.







3. The Strangers

İzledikten sonra, "Bu benim de başıma gelebilirdi." dedirten, ev istilası tipindeki filmlerin muhteşem örneklerinden bir tanesi.







2. The Hills Have Eyes

Bu kadar sert bir sahnenin yayınlanmasına bile şaşırmak lazım.







1. The Ring

Gömme dolaptaki o ceset günlerce aklımızdan çıkmadı. Belki de hala çıkmamıştır.







AHMET TOĞAÇ