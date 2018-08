En yüksek hasılatlı casus filmleri

Aksiyonun yüksek olduğu, iki haftadır hem Amerika hem Türkiye'de gişeye damga vuran Mission Impossible: Fallout sinema tarihe geçti. Tom Cruise'un casus Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına geçtiği film en fazla gişe rakamı elde eden 25 casus filmi arasına girmeyi başardı.

25. Charlie's Angels (2000)

ABD gişe hasılatı: 125,305,545 milyon dolar

Yönetmen: McG

Oyuncular: Cameron Diaz,Drew Barrymore,Lucy Liu

IMDb Puanı: 5.5

24. The World Is Not Enough (1999)



ABD gişe hasılatı: 126,943,684 milyon dolar

Yönetmen: Michael Apted

Oyuncular: Pierce Brosnan,Sophie Marceau,Robert Carlyle

IMDb Puanı: 6.4

23. Central Intelligence (2016)



ABD gişe hasılatı: 127,440,871

Yönetmen: Rawson Marshall Thurber

Oyuncular: Dwayne Johnson,Kevin Hart,Danielle Nicolet

IMDb Puanı: 6.3

22. Kingsman: The Secret Service (2014)



ABD gişe hasılatı: 128,261,724 milyon dolar

Yönetmen: Matthew Vaughn

Oyuncular: Colin Firth,Taron Egerton,Samuel L. Jackson

IMDb Puanı: 7.7

21. Mission: Impossible - Fallout (2018)



ABD gişe hasılatı: 129,272,070 milyon dolar

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise,Henry Cavill,Ving Rhames

IMDb Puanı: 8.3

20. Get Smart (2008)



ABD gişe hasılatı: 130,319,208 milyon dolar

Yönetmen: Peter Segal

Oyuncular: Steve Carell,Anne Hathaway,Alan Arkin

IMDb Puanı: 6.5

19. Mission: Impossible III (2006)



ABD gişe hasılatı: 134,029,801 milyon dolar

Yönetmen: J.J. Abrams

Oyuncular: Tom Cruise,Michelle Monaghan,Ving Rhames

IMDb Puanı: 6.9

18. Argo (2012)



ABD gişe hasılatı: 136,025,503 milyon dolar

Yönetmen: Ben Affleck

Oyuncular: Ben Affleck,Bryan Cranston,John Goodman

IMDb Puanı: 7.7

17. xXx (2002)



ABD gişe hasılatı: 142,109,382 milyon dolar

Yönetmen: Rob Cohen

Oyuncular: Vin Diesel,Asia Argento,Marton Csokas

IMDb Puanı: 5.9

16. True Lies (1994)



ABD gişe hasılatı: 146,282,411 milyon dolar

Yönetmen: James Cameron

Oyuncular: Arnold Schwarzenegger,Jamie Lee Curtis,Tom Arnold

IMDb Puanı: 7.2

15. Die Another Day (2002)



ABD gişe hasılatı: 160,942,139 milyon dolar

Yönetmen: Lee Tamahori

Oyuncular: Pierce Brosnan,Halle Berry,Rosamund Pike

IMDb Puanı: 6.1

14. Casino Royale (2006)



ABD gişe hasılatı: 167,445,960 milyon dolar

Yönetmen: Martin Campbell

Oyuncular: Daniel Craig,Eva Green,Judi Dench

IMDb Puanı: 8.0

13. Quantum of Solace (2008)



ABD gişe hasılatı: 168,368,427 milyon dolar

Yönetmen: Marc Forster

Oyuncular: Daniel Craig,Olga Kurylenko,Mathieu Amalric

IMDb Puanı: 6.6

12. The Bourne Supremacy (2004)



ABD gişe hasılatı: 176,241,941 milyon dolar

Yönetmen: Paul Greengrass

Oyuncular: Matt Damon,Franka Potente,Joan Allen

IMDb Puanı: 7.8

11. Mission: Impossible (1996)



ABD gişe hasılatı: 180,981,856 milyon dolar

Yönetmen: Brian De Palma

Oyuncular: Tom Cruise,Jon Voight,Emmanuelle Béart

IMDb Puanı: 7.1

10. Cars 2 (2011)



ABD gişe hasılatı: $191,452,396 milyon dolar

Yönetmen: John Lasseter,Brad Lewis

Oyuncular: Owen Wilson,Larry the Cable Guy,Michael Caine

IMDb Puanı: 6.2

9. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)



ABD gişe hasılatı: 195,042,377 milyon dolar

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise,Rebecca Ferguson,Jeremy Renner

IMDb Puanı: 7.4

8. Spectre (2015)



ABD gişe hasılatı: 200,074,609 milyon dolar

Yönetmen: Sam Mendes

Oyuncular: Daniel Craig,Christoph Waltz,Léa Seydoux

IMDb Puanı: 6.8

7. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)



ABD gişe hasılatı: 206,040,086 milyon dolar

Yönetmen: Jay Roach

Oyuncular: Mike Myers,Heather Graham,Michael York

IMDb Puanı: 6.6

6. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)



ABD gişe hasılatı: 209,397,903 milyon dolar

Yönetmen: Brad Bird

Oyuncular: Tom Cruise,Jeremy Renner,Simon Pegg

IMDb Puanı: 7.4

5. Austin Powers in Goldmember (2002)



ABD gişe hasılatı: 213,307,889 milyon dolar

Yönetmen: Jay Roach

Oyuncular: Mike Myers,Beyoncé,Seth Green

IMDb Puanı: 6.2

4. Mission: Impossible II (2000)



ABD gişe hasılatı: 215,409,889 milyon dolar

Yönetmen: John Woo

Oyuncular: Tom Cruise,Dougray Scott,Thandie Newton

IMDb Puanı: 6.1

3. The Bourne Ultimatum (2007)



ABD gişe hasılatı: 227,471,070 milyon dolar

Yönetmen: Paul Greengrass

Oyuncular: Matt Damon,Edgar Ramírez,Joan Allen

IMDb Puanı: 8.0

2. Skyfall (2012)



ABD gişe hasılatı: 304,360,277 milyon dolar

Yönetmen: Sam Mendes

Oyuncular: Daniel Craig,Javier Bardem,Naomie Harris

IMDb Puanı: 7.8

1. Despicable Me 2 (2013)



ABD gişe hasılatı: 368,061,265 milyon dolar

Yönetmen: Pierre Coffin,Chris Renaud

Oyuncular: Steve Carell,Kristen Wiig,Benjamin Bratt

IMDb Puanı: 7.4