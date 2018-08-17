En yüksek hasılatlı casus filmleri

Aksiyonun yüksek olduğu, iki haftadır hem Amerika hem Türkiye'de gişeye damga vuran Mission Impossible: Fallout sinema tarihe geçti. Tom Cruise'un casus Ethan Hunt rolüyle bir kez daha seyirci karşısına geçtiği film en fazla gişe rakamı elde eden 25 casus filmi arasına girmeyi başardı.
25. Charlie's Angels (2000)
ABD gişe hasılatı: 125,305,545 milyon dolar
Yönetmen: McG
Oyuncular: Cameron Diaz,Drew Barrymore,Lucy Liu
IMDb Puanı: 5.5
24. The World Is Not Enough (1999)
ABD gişe hasılatı: 126,943,684 milyon dolar
Yönetmen: Michael Apted
Oyuncular: Pierce Brosnan,Sophie Marceau,Robert Carlyle
IMDb Puanı: 6.4
23. Central Intelligence (2016)
ABD gişe hasılatı: 127,440,871
Yönetmen: Rawson Marshall Thurber
Oyuncular: Dwayne Johnson,Kevin Hart,Danielle Nicolet
IMDb Puanı: 6.3
22. Kingsman: The Secret Service (2014)
ABD gişe hasılatı: 128,261,724 milyon dolar
Yönetmen: Matthew Vaughn
Oyuncular: Colin Firth,Taron Egerton,Samuel L. Jackson
IMDb Puanı: 7.7
21. Mission: Impossible - Fallout (2018)
ABD gişe hasılatı: 129,272,070 milyon dolar
Yönetmen: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise,Henry Cavill,Ving Rhames
IMDb Puanı: 8.3
20. Get Smart (2008)
ABD gişe hasılatı: 130,319,208 milyon dolar
Yönetmen: Peter Segal
Oyuncular: Steve Carell,Anne Hathaway,Alan Arkin
IMDb Puanı: 6.5
19. Mission: Impossible III (2006)
ABD gişe hasılatı: 134,029,801 milyon dolar
Yönetmen: J.J. Abrams
Oyuncular: Tom Cruise,Michelle Monaghan,Ving Rhames
IMDb Puanı: 6.9
18. Argo (2012)
ABD gişe hasılatı: 136,025,503 milyon dolar
Yönetmen: Ben Affleck
Oyuncular: Ben Affleck,Bryan Cranston,John Goodman
IMDb Puanı: 7.7
17. xXx (2002)
ABD gişe hasılatı: 142,109,382 milyon dolar
Yönetmen: Rob Cohen
Oyuncular: Vin Diesel,Asia Argento,Marton Csokas
IMDb Puanı: 5.9
16. True Lies (1994)
ABD gişe hasılatı: 146,282,411 milyon dolar
Yönetmen: James Cameron
Oyuncular: Arnold Schwarzenegger,Jamie Lee Curtis,Tom Arnold
IMDb Puanı: 7.2
15. Die Another Day (2002)
ABD gişe hasılatı: 160,942,139 milyon dolar
Yönetmen: Lee Tamahori
Oyuncular: Pierce Brosnan,Halle Berry,Rosamund Pike
IMDb Puanı: 6.1
14. Casino Royale (2006)
ABD gişe hasılatı: 167,445,960 milyon dolar
Yönetmen: Martin Campbell
Oyuncular: Daniel Craig,Eva Green,Judi Dench
IMDb Puanı: 8.0
13. Quantum of Solace (2008)
ABD gişe hasılatı: 168,368,427 milyon dolar
Yönetmen: Marc Forster
Oyuncular: Daniel Craig,Olga Kurylenko,Mathieu Amalric
IMDb Puanı: 6.6
12. The Bourne Supremacy (2004)
ABD gişe hasılatı: 176,241,941 milyon dolar
Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Matt Damon,Franka Potente,Joan Allen
IMDb Puanı: 7.8
11. Mission: Impossible (1996)
ABD gişe hasılatı: 180,981,856 milyon dolar
Yönetmen: Brian De Palma
Oyuncular: Tom Cruise,Jon Voight,Emmanuelle Béart
IMDb Puanı: 7.1
10. Cars 2 (2011)
ABD gişe hasılatı: $191,452,396 milyon dolar
Yönetmen: John Lasseter,Brad Lewis
Oyuncular: Owen Wilson,Larry the Cable Guy,Michael Caine
IMDb Puanı: 6.2
9. Mission: Impossible - Rogue Nation (2015)
ABD gişe hasılatı: 195,042,377 milyon dolar
Yönetmen: Christopher McQuarrie
Oyuncular: Tom Cruise,Rebecca Ferguson,Jeremy Renner
IMDb Puanı: 7.4
8. Spectre (2015)
ABD gişe hasılatı: 200,074,609 milyon dolar
Yönetmen: Sam Mendes
Oyuncular: Daniel Craig,Christoph Waltz,Léa Seydoux
IMDb Puanı: 6.8
7. Austin Powers: The Spy Who Shagged Me (1999)
ABD gişe hasılatı: 206,040,086 milyon dolar
Yönetmen: Jay Roach
Oyuncular: Mike Myers,Heather Graham,Michael York
IMDb Puanı: 6.6
6. Mission: Impossible - Ghost Protocol (2011)
ABD gişe hasılatı: 209,397,903 milyon dolar
Yönetmen: Brad Bird
Oyuncular: Tom Cruise,Jeremy Renner,Simon Pegg
IMDb Puanı: 7.4
5. Austin Powers in Goldmember (2002)
ABD gişe hasılatı: 213,307,889 milyon dolar
Yönetmen: Jay Roach
Oyuncular: Mike Myers,Beyoncé,Seth Green
IMDb Puanı: 6.2
4. Mission: Impossible II (2000)
ABD gişe hasılatı: 215,409,889 milyon dolar
Yönetmen: John Woo
Oyuncular: Tom Cruise,Dougray Scott,Thandie Newton
IMDb Puanı: 6.1
3. The Bourne Ultimatum (2007)
ABD gişe hasılatı: 227,471,070 milyon dolar
Yönetmen: Paul Greengrass
Oyuncular: Matt Damon,Edgar Ramírez,Joan Allen
IMDb Puanı: 8.0
2. Skyfall (2012)
ABD gişe hasılatı: 304,360,277 milyon dolar
Yönetmen: Sam Mendes
Oyuncular: Daniel Craig,Javier Bardem,Naomie Harris
IMDb Puanı: 7.8
1. Despicable Me 2 (2013)
ABD gişe hasılatı: 368,061,265 milyon dolar
Yönetmen: Pierre Coffin,Chris Renaud
Oyuncular: Steve Carell,Kristen Wiig,Benjamin Bratt
IMDb Puanı: 7.4