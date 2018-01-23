Enes Batur Hayal mi, Gerçek mi? gişede rekora koşuyor

Youtube üzerinde 5,5 milyon takipçiye ulşan Türkiye'nin en büyük youtube kanalına sahip olan Enes Batur gişede rekora koşuyor. İlk günde 454 bin 373 kişi tarafından izlenen film Boxoffice verilerinde de birinci sıraya yerleşti. Haftasonunda liderliği bırakmayarak 1 milyon 650 bin seyirciyle Ocak ayı en iyi ikinci hafta sonu seyirci sayısına ulaşmış oldu. Bu konuda rekor ise iki hafta önce Arif v 216'nın gösterime girdiği hafta sonunda kırılmıştı. Son iki haftasonunun lideri Arif V 216 bu haftasonunda ikinci sırayı almış oldu.