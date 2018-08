Engelsiz Filmler Festivali minikleri unutmadı

Düzenlendiği ilk yıldan beri yeni nesil sinemacıların gelişmesini önemseyen Engelsiz Filmler Festivali’nin bu yılki “Çocuklar İçin” seçkisinde çevre ve arkadaşlık üzerine 3 animasyon film yer alıyor. Uluslararası birçok festivalde izleyici ile buluşan filmlerin yer aldığı program, 3 farklı şehirde minik sinemaseverlerin beğenisine sunulacak.

Çocuklar İçin bölümünde; ormanda yaşayan canlıların, ormanı yok etmek isteyen Koala Igor’a karşı mücadelesini anlatan Orman Çetesi / Les As de la Jungle;kabilesini kurtarmak için Kral Lord’a meydan okuyan Dug’ın, takım ruhu ve dostluğun önemini öğrendiği Taş Devri Firarda / Early Man ve tek başına kutuplarda kalan Puloi’nin hayatta kalma savaşını anlatan Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın / Ploey: You Never Fly Alonefilmleri yer alıyor.

“Çocuklar İçin” bölümü,8 - 10 Ekim tarihleri arasındaİstanbul, Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu’nda (SineBu), 12 - 14 Ekimtarihleri arasında Eskişehir, Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi’nde (Kırmızı Salon), 17 - 21 Ekimtarihleri arasında ise Ankara, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut’te seyircisiyle buluşacak.

Hayal Güçlerini Geliştirecek “Canlandırma Atölyesi"

Çocukların kendi yarattıkları karakterler ve öykülerle, canlandırma film denemeleri yaptıkları atölye çalışması, 9-12 yaş arasındaki işitme engelli sinemaseverleri canlandırma sanatıyla tanıştırıyor. Katılımcıların kendilerini canlandırma sanatı ile ifade etmelerini sağlayacak atölye, canlandırma sanatçısı Işık Dikmentarafından Eskişehir’de gerçekleştirilecek.

Otizmli Çocuklara Yönelik Gösterim

Festival programında,otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkan veren Otizm Dostu Gösterim de yer alıyor. İlk kez 2015 yılında gerçekleşen bu gösterim kapsamında bu sene Orman Çetesi Les As de la Junglefilmi, loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilecek.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Açık Toplum Vakfı’nın ana destekçisi olduğu Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsizolarak seyircilere sunuyor.

Tüm filmlerini ve yan etkinliklerini görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun altyapıda, erişilebilir mekanlarda gösteren Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram ve Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.