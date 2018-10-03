3 Ekim 2018 10:05 Engelsiz Filmler Festivali sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor Her yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden filmleri; görme ve işitme engelli sinemaseverlerin erişimine uygun olarak sunan Engelsiz Filmler Festivali, bu yıl 38 film ve birçok etkinlik ile sinemaseverleri bekliyor.

Kültür sanat etkinliklerine katılımın önündeki engelleri kaldırmayı hedefleyen Engelsiz Filmler Festivali, film gösterimlerinin yanı sıra tüm yan etkinliklerini de görme ve işitme engelli bireylerin erişimine uygun olarak sunarken ortopedik engelli sinemaseverlere uygun erişilebilir mekanları tercih ediyor.

Bu yıl altıncı kez düzenlenen Festival, 8-10 Ekim tarihleri arasındaİstanbul’da Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 12 - 14 Ekim tarihleri arasında Eskişehir’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi (Kırmızı Salon), 17 - 21 Ekim tarihleri arasında ise Ankara’da Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi ve Goethe-Institut Ankara’da sinemaseverleri ağırlayacak.

Bu Yıl 38 Film Erişilebilir Olarak Seyirciyle Buluşuyor

Festival’de bu yıl Türkiye ve dünya sinemasının en iyi örneklerinden38film, "Engelsiz Yarışma", "Türkiye Sineması", "Dünyadan", "Engel Tanımayan Filmler", "Uzun Lafın Kısası", "Çocuklar İçin", "Sinema Tarihinden, “Otizm Dostu Gösterim” ve “Zebra” bölüm başlıkları altında izleyici ile buluşacak.

Festival’deki tüm filmler göremeyenler için sesli betimleme, duyamayanlar içinse işaret dili ve ayrıntılı altyazıile gösteriliyor. Festival filmlerinin erişilebilirlik uygulamaları Sesli Betimleme Derneği tarafından hazırlanıyor.

Engelsiz Filmler Festivali’ndeki gösterimler sonrası film ekipleriyle yapılacak söyleşiler ve atölye çalışmaları işaret dili çevirmeni eşliğinde gerçekleşecek. Ödül Töreni’nde ise işaret dili çevirisinin yanı sıra sesli betimleme yapılacak ve böylece engeli olan, olmayan tüm sinemaseverler Festival’i bir arada takip edebilecekler.

Engelsiz Yarışma’da Bu Yıl

2017 yılının ses getiren yerli yapımlarından derlenen Engelsiz Yarışma’da bu yıl Pelin Esmer’in “İşe Yarar Bir Şey”, Emre Erdoğdu’nun “Kar”, Tolga Karaçelik’in “Kelebekler”, Ümit Ünal’ın “Sofra Sırları”, Tayfun Pirselimoğlu’nun “Yol Kenarı”filmleri yer alıyor.

Engelsiz Yarışma’nın bu yılki jürisinde ise Nursel Köse, yönetmen Ramin Matinve sinema yazarı Murat Özer bulunuyor.

Beyazperde’nin değerli isimlerinin belirleyeceği En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Senaryo ödülleri ve Braille alfabesi ile de basılan pusulalarla seyirciler tarafından oylanarak belirlenen Seyirci Özel Ödülü, 20 Ekim Cumartesi saat 19:30’da Goethe-Institut Ankara’da düzenlenecek Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Engel Tanımayan Filmler

Engellilik hakkındaki algılarımız üzerine düşünmeye davet eden Engel Tanımayan Filmler seçkisinde bu yıl uzun ve kısa toplam 9 film beyazperdede seyirciyle buluşacak.

Engel Tanımayan Filmler seçkisinde bu yıl, yönetmen Jennifer Brea’dan “Altüst”, Isabel Morales Bondy’den “Bana Benzer Bir Kadın”, Alexis Morante’den “Falan Filan”, Kate Baxter ve Elizabeth Dixon’dan “Girdap”, Barbara Albert’den “Matmazel Paradis”, Daan Velsink’ten “Panik!”, Dariusz Kowalski’den "Sesleri Görmek”, Chris Overton’dan “Sessiz Çocuk”, Michael Achtman’dan “Uyanık” filmleri yer alıyor.

Seçkide yer alan, 2018 yılının Enİyi Kısa Film dalında Oscar ödülünün sahibi olan “Sessiz Çocuk”filminin Türkiye prömiyeri Engelsiz Filmler Festivali’nde gerçekleştirecek. Filmin oyuncusu ve senaristi Rachel Shenton’ın90. Akademi Ödülleri töreninde ödülünü alırken konuşmasını işaret diliyle yapmasıyla da dikkatleri üzerine çeken“Sessiz Çocuk filmi, Engel Tanımayan Filmler seçkisinde seyircilerinin beğenisine sunuluyor.

Türkiye Sineması

Festival’in, yarışma dışı filmlerin yer aldığı Türkiye Sineması seçkisinde bu yıl, Onur Ünlü’nün prömiyerini geçtiğimiz yıl Uluslararası Adana Film Festivali’nde yapan “Aşkın Gören Gözlere İhtiyacı Yok”filmi ile Ceyda Torun’un ulusal ve uluslararası birçok festivalde ödül alan “Kedi” belgeseli sinemaseverlerle buluşacak.

Dünya Sineması

Son yıllarda dünyada öne çıkan filmlerin yer aldığı Dünya Sineması seçkisinde geçtiğimiz yıl animasyon kategorisinde Oscar’a aday olan Nora Twomey’in “Pervane” adlı filmi, Nuremberg Film Festivali’nde En İyi Film ödülünü alan, yönetmenliğini Christian Petzold’un üstlendiği “Transit”filmi ve Armando Lannucci’nin yönettiği SBKP lideri Joseph Stalin'in son günleri ve ölümünün ardından yaşananları anlatan “Stalin'in Ölümü”adlı film yer alıyor.

Uzun Lafın Kısası

Kısa film meraklıları için derlenen Uzun Lafın Kısası seçkisinde Türkiye’deki yönetmenlerden 7 kısa film yer alıyor. Seçkide bu yıl Nehir Tuna’dan “Ayakkabı”, Ezgi Pamir’den “Guernica”, Atasay Koç’tan “Hayvan”,Canbert Yerguz’dan “Kamyon”, Serkan Fakılı’dan “Kaset”, Ayçe Kartal’dan “Kötü Kız”, Alican Durbaş’tan “Toprak”filmlerini izleyeceğiz.

Sinema Tarihinden

Türkiye ve dünya sinemasının klasiklerini bir araya getiren Sinema Tarihindenseçkisinde yönetmenliğini Ömer Kavur’un üstlendiği ve başrollerini Macit Koper, Şahika Tekand, Orhan Çağman ve Serra Yılmaz’ın paylaştığı 1986 yapımı “Anayurt Oteli”filmi ile François Truffaut’nın 1959 yılında Cannes Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü’ne layık görülen “400 Darbe”adlı filmiyle sinema tarihinin unutulmaz filmleri yeniden seyirciyle buluşacak.

Çocuklar İçin

Festival’in yeni nesil sinemacılara esin kaynağı olmayı ve hayal kurdurmayı amaçlayan Çocuklar İçin seçkisinde David Alaux’tan “Orman Çetesi”, Nick Park’tan “Taş Devri Firarda” ve Árni Ásgeirsson’dan “Puloi: Asla Yalnız Uçmayacaksın” filmleri minik sinema severleri bekliyor.

Otizm Dostu Gösterim

Festival’in Otizm Dostu Gösterim bölümü otizm spektrum bozukluğu yaşayan çocuk ve gençlerin rahat bir şekilde film izleyebilmelerine imkan sağlıyor. İlk kez 2015 yılında gerçekleşen bu gösterim kapsamında bu sene Orman Çetesi adlı film seyircilerle buluşacak.

Orman Çetesi filmi loş bir salonda, ses seviyesi düşük tutularak gösterilecek. Herhangi bir tanıtım filmi ya da reklamın gösterilmeyeceği seansta, seyirciler gösterim sırasında salonda yiyecek ve içecek bulundurabilecek ve diledikleri gibi hareket edebilecekler. Böylece öğrenme güçlüğü ya da duyusal problemler yaşayan çocuklar ve yakınları bu gösterim sırasında birlikte film izleyebilecekler.

Otizm Dostu Gösterim İstanbul’da 9 Ekim Salısaat 12:00’de Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu SineBu’da; Eskişehir’de 14 Ekim Pazarsaat 12:00’de Taşbaşı Kültür ve Sanat Merkezi Kırmızı Salon’da; Ankara’da ise 19 Ekim Cumasaat 12:00’de Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde gerçekleşecek.

İki Festival, Bir Seçki: ZEBRA

Bu yıl, Festival’in alışıldık program başlıklarının dışında bir seçki de Festival takipçilerinin beğenisine sunulacak. İki erişilebilir festival; Hamburg’dan Klappe Auf! Kısa Film Festivali ve Brighton’dan Oska Bright Film Festivali’nin Engelsiz Filmler Festivali için hazırladıkları ZEBRA seçkisinde Benden Başka Herşey, Celeste, Denizin Hatırlattıkları, Ev Ödevi, Küvet, Suskun ve Klappe Auf! 2017 Ekip Filmiadlı kısa filmler seyircilerle buluşacak.

Seçkinin gösteriminin ardından her iki festivalin temsilcilerinin de katılımıyla Türkiye, İngiltere ve Almanya’daki film festivallerinde erişimin nasıl tanımlandığı üzerinden kültürel hayata katılım konusunu tartışmaya açacak bir panel gerçekleşecek.

Festival'in Yan Etkinlik Programında Bu Yıl: Sanal Gerçeklik (VR) Deneyimleri, Canlandırma Atölyesi ve Panel

Festival’in ilk kez geçen sene seyircilerle buluşturduğu sanal gerçeklik deneyimi bu sene de devam ediyor. Sanal gerçeklik (VR) ile engelli bireylerin hayatlarının yakından deneyimlenebileceği etkinlik programında 3 proje yer alıyor. Jennifer Brea ve Amaury La Burthe tarafından yaratılan Altüst/Unrest VR izleyenleri, Jennifer Brea’nın görünmez hastalığı ME (kronik yorgunluk sendromu) hakkında bir yolculuğa çıkarıyor. Yönetmenliğini Anrick Bregman ve Shehani Fernando’nun üstlendiğiParti/The Party, 16 yaşındaki otizmli Layla’nın gözünden dünyayı algılamamıza izin vererek katılımcıları, bir doğum günü partisine katılan Layla’nın kişisel deneyimlerine ortak ediyor. Son olarak VRBecerisi: Maxim Kiselev/VRability: Maxim Kiselevadlı projede, tekerlekli sandalye ile buz pateni yapan dünyadaki tek sporcu Maxim Kiselev’in, yönetmen, Georgy Molodtsov tarafından sanal gerçekliğe aktarılan hikayesinde, tekerlekli sandalye ile buz pateni yapmanın nasıl bir tecrübe olduğunu öğreniyoruz.

Canlan Kıpırdan Animasyon Film Atölyesi

Çocukların kendi yarattıkları karakterler ve öykülerle canlandırma film denemeleri yaptıkları atölye çalışması, 9-12 yaş arasındaki işitme engelli sinemaseverleri canlandırma sanatıyla tanıştırıyor. Katılımcıların kendilerini canlandırma sanatı ile ifade etmelerini sağlayacak atölye, canlandırma sanatçısı Işık Dikmen tarafından Eskişehir’de gerçekleştirilecek.

Kültürel Hayata Eşit Katılım Paneli

Oska Bright FF yönetmeni Becky Bruzas, Oska Bright FF yapımcısı Lizzie Banks, Oska Bright FF yaratıcı yapımcısı David Parker, KLAPPE AUF! FF Yönetmeni Andreas Grütznerve KLAPPE AUF! FF Yardımcı Yönetmeni Katrin Mersmann’ın katılımcı olarak yer alacağı panelde kültürel hayata katılım hakkı tartışılarak, bu hakkın Türkiye, İngiltere ve Almanya’daki farklı ve benzer uygulamaları üzerine konuşulacak. Festival temsilcileri seyircileri kültür-sanata toplumsal katılım, farklılık gibi konular üzerine düşünmeye çağırırken, erişilebilirlik konusunda ortak çözümler geliştirip geliştiremeyeceklerini konusunda da fikir alışverişinde bulunacaklar.

British Council iş birliğiyle, Kültür ve Sanat Alanında Kadın ve Liderlik Programı kapsamında düzenlenen panel, 19 Ekim Cumagünü saat 17:30’da Goethe-Institut Ankara’da gerçekleşecek.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsiz olarak seyircilere sunuyor.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.