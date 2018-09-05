5 Eylül 2018 10:32 Engelsiz Filmler Festivali’nde sanal gerçeklik Bu yıl altıncı kez düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nde sanal gerçeklik (VR) ile engelli bireylerin hayatları yakından deneyimlenebilecek.

Kültürel hayata eşit katılımın yaygınlaşması amacıyla hayata geçen Engelsiz Filmler Festivali, yan etkinlik programında yer alan 3 farklı sanal gerçeklik deneyimini sinemaseverlerle buluşturuyor.

Her sene daha kapsayıcı olmaya yönelik arayışlarını sürdürerek programına yenilikler katan Engelsiz Filmler Festivali, geçen yıl ilkini gerçekleştirdiği sanal gerçeklik deneyimiyle bu yıl da sinemaseverlere, sanal gözlük aracılığıyla interaktif bir deneyim yaşama ve toplumda yeterince temsil hakkı bulamayan hikayelere kapsayıcı bir biçimde tanık olma imkanı sunacak.

Festival’in bu yılki sanal gerçeklik programında 3 proje yer alıyor. Jennifer Brea ve Amaury La Burthe tarafından yaratılan ve 2017 Sheffield Doc/Fest’de, “Alternatif Gerçeklikler Sanal Gerçeklik Ödülü”ne layık görülen Altüst/Unrest VR izleyenleri, Jennifer Brea’nın görünmez hastalığı ME (kronik yorgunluk sendromu) hakkında bir yolculuğa çıkarıyor. Yönetmenliğini Anrick Bregman ve Shehani Fernando’nun üstlendiği Parti/The Party, 16 yaşındaki otizmli Layla’nın gözünden dünyayı algılamamıza izin vererek katılımcıları, bir doğum günü partisine katılan Layla’nın kişisel deneyimlerine ortak ediyor. Son olarak VRBecerisi: Maxim Kiselev/VRability: Maxim Kiselevadlı projede, tekerlekli sandalye ile buz pateni yapan dünyadaki tek sporcu Maxim Kiselev’in, yönetmen, Georgy Molodtsov tarafından sanal gerçekliğe aktarılan hikayesinde, tekerlekli sandalye ile buz pateni yapmanın nasıl bir tecrübe olduğunu öğreniyoruz.

Sinemaseverler, başka bedenlerin hikayelerine tanıklık ettikleri sanal gerçeklik projelerini; 8-10 Ekim tarihleri arasındaİstanbul,Boğaziçi Üniversitesi Sinema Salonu (SineBu), 12 - 14 Ekimtarihleri arasında Eskişehir, TaşbaşıKültür ve Sanat Merkezi (KırmızıSalon), 17 - 21 Ekimtarihleri arasında ise Ankara, Çankaya Belediyesi ÇağdaşSanatlar Merkezi, Goethe-Institut ve Fransız Kültür Merkezi fuayelerinde deneyimleyebilecekler.

Tüm Gösterim ve Etkinlikler Ücretsiz

Engelsiz Filmler Festivali her sene olduğu gibi bu sene de tüm gösterimlerini ve yan etkinliklerini ücretsizolarak seyircilere sunuyor.

Puruli Kültür Sanat tarafından düzenlenen Engelsiz Filmler Festivali’nin ana destekçisi Açık Toplum Vakfı.

Engelsiz Filmler Festivali hakkında ayrıntılı bilgiye www.engelsizfestival.com adresinden ulaşabilir; Festival’in Facebook, Instagram, Twitter hesaplarından duyuruları takip edebilirsiniz.