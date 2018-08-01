‘Engin’le uyum sağladık’

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan güzel yıldız Bergüzar Korel, Engin Akyürek’le rol aldığı ‘Başka İhtimal’ filmi nedeniyle tatile çıkamadığını belirten oyuncu, “Çekimler devam ediyor. Ağustosun ortasında bitecek. Set ortamı çok güzel. Engin’le iyi uyum sağladık” dedi. Korel, yeni imajını sevdiğini ve saçını bir süre böyle kullanacağını sözlerine ekledi.

Yönetmenliğini Ali Bilgin’in üstleneceği ve kasım ayında vizyona girecek olan filmde yakışıklı bir reklam yönetmeni ile üst düzey bir yöneticinin aşkı perdeye taşınacak.