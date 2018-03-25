26 Mart 2018 00:03 Erdal Beşikçioğlu hangi yönetmenle setlere dönüyor? Serdar Akar ve Erdal Beşikçioğlu iddialı bir film projesinde birarada...



Behzat Ç. projesinde de birlikte çalışmış olan iki ünlü ismi buluşturan projenin adı “Çiçero”… Behzat Ç. projesinde de birlikte çalışmış olan iki ünlü ismi buluşturan projenin adı “Çiçero”…

90'lı yıllarda pek çok TV dizisinin yönetmenliğini üstlenen Serdar Akar, 1998 yılında Gemide ve Laleli'de Bir Azize filmlerinin senaryosunu yazdı. Kültleşmiş film Gemide'nin yönetmenliğini yaptı. Dar Alanda Kısa Paslaşmalar, Barda, Kurtlar Vadisi: Vatan gibi uzun metrajlarıyla da bildiğimiz yönetmen, 11. filmi Çiçero'da Erdal Beşikçioğlu ile yeniden biraraya geliyor.

Çiçero filminin yapımcısı ise “Ayla” filminin yapımcısı Dijital Sanatlar… Yine yaşanmış bir hikaye beyazperdede olacak. Çiçero, 2. Dünya Savaşı'nda Alman ordusuna ajanlık yapan bir Türk askerin kahramanlık öyküsü anlatılacak.