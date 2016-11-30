30 Kasım 2016 11:03 Erdal Tosun'un oynadığı en başarılı yapımlar Sinema filmlerinde, dizilerde ve tiyatro oyunlarında hepimizi güldüren, birçok şey öğreten rollerle karşımıza çıkan Erdal Tosun'u bugün kaybettik. Kendisinin rol aldığı ve en çok öne çıkan yapımları listeledik.

1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Tosun, kariyeri boyunca hem dizilere hem filmlere hem de tiyatro oyunlarına imza attı. 1981 yılından bugüne kadar aktif olarak sürdürdüğü kariyeri boyunca, hepimizi hem hüzünlendiren hem de keyiflendiren harika yapımlarda yer aldı. Erdal Tosun'un oyunculuğu, aslında bir aile mesleğiydi ve babası Münir Tosun'dan geliyordu. Kardeşi Gürdal Tosun ile birlikte rol aldığı Bir Demet Tiyatro da bunun en büyük örneklerinden biriydi. Yazık ki, önce babası Necdet Tosun hayatını kaybetti, daha sonra Gürdal Tosun genç yaşta kalp krizine yenik düşmüştü. Erdal Tosun ise, tıpkı babası Necdet Tosun gibi, bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Biz kendisini, en çok sevdiğimiz rolleriyle hatırlamak istiyoruz.











Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?









Bir tiyatro oyunuyla başlayalım. Erdal Tosun, Beşiktaş Kültür Merkezi'nin artık efsaneleşen oyunlarından bir tanesi, "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?"... Oyunda, Gülseren'in hayatı ve ateşböceği tutkusu üzerinden müthiş bir Türkiye retrospektifi izliyorduk. Hem ideolojik dönüşümler, hem teknolojinin hayatımıza girişi, hem aile ilişkileri ve çok daha fazlası bu oyunun içindeydi. Erdal Tosun da Gürdal Tosun da bu oyuna renk katıyordu. Erdal Tosun'un kardeşi Gürdal Tosun'un vefatından önceki son projesi bu oyundu.







Üsküdar'a Giderken











Türkiye'de ilginç bir mizah anlayışının, absürt komedilerin, mizahın farklı formlarının da sevilebileceğinin işaretiydi Üsküdar'a Giderken. Türünnü 2000'li yıllardaki ilk örneklerinden biri olmasıyla birlikte, kıymetinin pek anlaşılmaması nedeniyle yayından kaldırılmıştı Üsküdar'a Giderken. Ancak daha sonra anlaşıldı ki, müthiş bir diziymiş ve tekrar tekrar izlenmesi gerekiyormuş. Şu replikle analım Üsküdar'a Giderken'in Yavuz'unu:

"Ya ben sana bir şeyler anlatmak istiyorum. ne yeri ne de zamanı biliyorum ama şiirde de diyor ya, siz geniş zamanlar ummuştunuz,

çirkindi dar vakitlerde bir sevgiyi söylemek

yılların telaşlarda bu kadar çabuk geçeceği aklınıza bile gelmezdi.

Ama o geniş zamanlar gelmedi Ayşe. O yüzden artık söyleyeyim istedim. Ayşe ben seni seviyorum. Hem de ilk gördüğüm günden beri Ayşe. 'Aşk sosyal bir sorumluluk projesidir' lafı rahmetli Ziya Baba’nın iddia ettiği gibi ona ait değil. Benim lafım. Sen Ethem’le evlendiğin gün söylemiştim. Ayşe tamam karşılıksız aşklar da güzeldir. Ama karşılık bulamadıkça insan kendinden uzaklaşıyor Ayşe. Kalbinin ezilirken çıkardığı ses kulaklarında çınlıyor. Ayşe, ben bu aşkı olduramadım. o zaman öldürüyorum. Herkese durumu açıklarım merak etme. Ayşe ben gidiyorum. Hoşçakal…" İşte böyle bir anda gitti sanki Erdal Tosun, bugün.









Kardeş Payı











Yine Selçuk Aydemir ve Murat Cemcir'le bir araya gelen Erdal Tosun, dizinin ikinci sezonunda Sezai'nin ağabeyi Recai rolüyle büyük bir başarı ortaya koymuştu. Son yer aldığı yapımlardan biri olmasıyla kıymetli olmasının yanı sıra, o dizide de ağabeyliğiyle, kötü adamlığıyla, komik halleriyle, Hamiyet'i "tavlamak" için girdiği işten Hamiyet'le evlenerek çıkıp bunu da becerememesiyle bir ekol oldu Recai. "Ben söylemiyorum Hamiyet, Rüştü Onur söylüyor. Hem de bunları 22 yıllık hayatına sığdırıyor." demişti Hamiyet'e okuduğu bir şiirin ardından. Öyle ya, Erdal Tosun da bu ömre koca koca sözler sığdırdı.











Vizontele - Vizontele Tuuba









Yine bir BKM yapımı olan Vizontele, Türkiye'nin yayınlandığı dönemlerde en popüler filmlerinden birisi olmuştu. Erdal Tosun, hem Vizontele'de, hem de Vizontele Tuuba'da kilit rollerdeydi.









G.O.R.A.







Arif'in patavatsız "Senin yüzüne n'oolmuş?" sorusunu sineye çekip Ceku'yu kurtarması için ona yardım eden, Bereket Tanrısı heykelciği üzerinden Komutan Logar'a anatomi ayarı veren Rendroy'du. Cem Yılmaz'ın G.O.R.A.'sı, Erdal Tosun'un canlandırdığı Rendroy'la çok daha keyifli bir hale geldi, kimse reddedemez bunu. "N'oldu yaratık?"







Babam ve Oğlum











Şimdilik Türkiye'nin IMDb 100 listesine giren tek yapımı olan Babam ve Oğlum, Çağan Irmak imzalı bir filmdi. 2000'li yıllardan 1980'lere bakan, bu bakışta ülkedeki ideolojik baba-oğul çatışmalarına ışık tutan bir yapımdı.









Bir Demet Tiyatro











Eyvah Necdet karakteriyle Erdal Tosun, harika bir iş daha ortaya çıkartıyordu. Ne güzel ki, kardeşi Gürdal Tosun'la bir araya gelebilmiş, aynı yapımda rol alabilmişti. "Midyat, Seyfo, gülün!"den başka birçok güzel replikle hatırlandı hep. Mesela:

-Sen hiç kurbağaları düşündün mü Züleyha?

+Evet.

-Hadi ya...









Erdal Tosun ayrıca, Çalgı Çengi, Neşeli Hayat, Düğün Dernek 2, Gönül Yarası, Organize İşler, Kara Bela, Bana Masal Anlatma gibi birçok harika sinema filminde daha karşımıza çıktı. Biz kendisini hep çok sevdik. Oynadığı tüm rollerde efsane işler ortaya çıkartarak hepimizi büyüledi. Mizahın şiirselliğini, şiirin mizahını hep yapımlara ortak etti. Kendisini saygı, özlem ve sevgiyle anıyoruz.