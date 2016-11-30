1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Tosun, kariyeri boyunca hem dizilere hem filmlere hem de tiyatro oyunlarına imza attı. 1981 yılından bugüne kadar aktif olarak sürdürdüğü kariyeri boyunca, hepimizi hem hüzünlendiren hem de keyiflendiren harika yapımlarda yer aldı. Erdal Tosun'un oyunculuğu, aslında bir aile mesleğiydi ve babası Münir Tosun'dan geliyordu. Kardeşi Gürdal Tosun ile birlikte rol aldığı Bir Demet Tiyatro da bunun en büyük örneklerinden biriydi. Yazık ki, önce babası Necdet Tosun hayatını kaybetti, daha sonra Gürdal Tosun genç yaşta kalp krizine yenik düşmüştü. Erdal Tosun ise, tıpkı babası Necdet Tosun gibi, bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Biz kendisini, en çok sevdiğimiz rolleriyle hatırlamak istiyoruz.
30 Kasım 2016 11:03
Erdal Tosun'un oynadığı en başarılı yapımlar
Sinema filmlerinde, dizilerde ve tiyatro oyunlarında hepimizi güldüren, birçok şey öğreten rollerle karşımıza çıkan Erdal Tosun'u bugün kaybettik. Kendisinin rol aldığı ve en çok öne çıkan yapımları listeledik.
1963 yılında İstanbul'da doğan Erdal Tosun, kariyeri boyunca hem dizilere hem filmlere hem de tiyatro oyunlarına imza attı. 1981 yılından bugüne kadar aktif olarak sürdürdüğü kariyeri boyunca, hepimizi hem hüzünlendiren hem de keyiflendiren harika yapımlarda yer aldı. Erdal Tosun'un oyunculuğu, aslında bir aile mesleğiydi ve babası Münir Tosun'dan geliyordu. Kardeşi Gürdal Tosun ile birlikte rol aldığı Bir Demet Tiyatro da bunun en büyük örneklerinden biriydi. Yazık ki, önce babası Necdet Tosun hayatını kaybetti, daha sonra Gürdal Tosun genç yaşta kalp krizine yenik düşmüştü. Erdal Tosun ise, tıpkı babası Necdet Tosun gibi, bir trafik kazasında yaşamını yitirdi. Biz kendisini, en çok sevdiğimiz rolleriyle hatırlamak istiyoruz.
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