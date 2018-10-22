Erkan Can mafya ile karşı karşıya!

Kafalar Karışık filminde Burhan karakteriyle karşımıza çıkan oyuncu Erkan Can, aksiyon sahnelerindeki performansı ile sinemaseverleri şaşırtmaya hazırlanıyor. Setten ilk karelerin geldiği filmde; Burhan karakterini canlandıran Erkan Can mafyanın eline düşünce olaylar karışıyor. Peki Burhan mafyanın elinden nasıl kurtulacak? Ailesini bu işten nasıl koruyacak? Heyecan ve aksiyon dolu yapımda tüm sorular 7 Aralık’ta vizyona girecek filmde cevap bulacak.

Erkan Can aksiyon sahnelerindeki performansı ile göz dolduruyor

Usta oyuncu Erkan Can’ın aksiyon sahnelerinde gösterdiği performans herkesi şaşırttı. Gençlik yıllarında on yıl yer jimnastiği yapan oyuncu bu nedenle esnek bir vücuda sahip olduğunu söylüyor. Hatta o zamanlar geriye doğru art arda beş kez takla bile atabildiğini belirtiyor. Film çekimlerinde bunun çok avantajını gördüğünü vurgulayan Erkan Can, “Filmde çok efor sarf ettim ama hiç zorlanmadım. Kaçtığımız, tırmandığımız, atladığımız, zıpladığımız sahneler var. Hepsinin üstesinden geldik” diyor.

Film adeta bir yıldızlar geçidi

Ünlü sosyal medya fenomenleri; Atakan Özyurt, Fatih Yasin ve Bilal Hancı’dan oluşan Kafalar Ekibi’nin başrolünde oynadığı, Metin Akpınar, Perihan Savaş, Cihan Ünal, Erkan Can, Güven Kıraç, Zuhal Yalçın, Ruhi Sarı, Erhan Yazıcıoğlu, Selahattin Taşdöğen gibi usta oyuncular ile birlikte sürpriz konukların yer aldığı “Kafalar Karışık” filminin yönetmen koltuğunda pek çok defa Kristal Elma ödülü kazanmış ünlü reklam yönetmeni Yücel Yolcu oturuyor. Görüntü yönetmeni olarak kendisine “Mustang” filmi ile Oscar ödülüne aday gösterilen Ersin Gök eşlik ediyor. Filmin yapımcıları Büşra Karahan, Burak Uçman ve Adnan Akdemir. Senaryo Enver Sülük ve Büşra Karahan tarafından yazıldı.

Filmin konusu şöyle: Atakan’ın zengin sevgilisi Buse ile evlenmelerinin önündeki tek engel Buse’nin dedesidir. Atakan, bu engeli aşmak için Buse’nin yıllardır kayıp olan öz babasını bulmaya karar verir. Kadim dostları Fatih ve Bilal de bu serüvende ona eşlik eder. Heyecanlı arayış onları Antalya’nın ıssız bir koyuna sürükler. Sonunda Atakan müstakbel kayınpederini bulur, ancak hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalır. İşlerin iyiden iyiye karışmasıyla aksiyon ve komedi dolu bir macera başlar...