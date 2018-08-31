Erkan Petekkaya yeni filmini anlattı

Yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu "Kapan" filminin tanıtım toplantısı Ciner Stüdyoları'nda filmin setinde gerçekleştirildi Oyuncu Erkan Petekkaya: "Ben senaryoyu okuduğumda gerçekten şaşırdım, seyirci de şaşıracak. Bol sürprizli bir film geliyor. Çok keyifli çalıştık, güzel bir film çektik. İnşallah seyirci de beğenir" dedi.

Ciner Stüdyoları'nda gerçekleştirilen toplantıda basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin başrol oyuncularından ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, filmin çok farklı bir senaryoya sahip olduğunu belirterek, "Ben senaryoyu okuduğumda gerçekten şaşırdım, seyirci de şaşıracak. Ben bir babayı oynuyorum. Oğlumun başına gelen kötü olayları araştırıyorum. Çok keyifli çalıştık, güzel bir film çektik. Oyun içinde oyun var, bol sürprizli bir film geliyor. İnşallah seyirci de beğenir." dedi.

Erkan Petekkaya’nın kızını oynayan ünlü oyuncu Öykü Çelik "Film aslında biraz gerilim türünde. Benim olduğum bölümler biraz romantik diyebiliriz." Dedi. Oyuncu Neslihan Acar “Değişik ve daha önce yapılmamış bir film olarak gördüm hikayeyi. Çok mutluyum bu ekibin içinde olmaktan. Çok güzel bir işin içindeyiz. " ifadelerini kullandı. Oyuncu Ruhi Sarı da çekimlerin Alanya'da başladığını, İstanbul'da devam ettiğini aktardı.

Ünlü oyuncu Kemal Uçar ise "Gerilimi biraz içinde barındırıyor. Seyirciler yarışma programlarında yaşadıkları hissiyatları aslında biraz filmi izlerken yaşayacaklar. Aynı zamanda bir intikam hikayesi film. Çekmesi de güzel ve biraz zor oldu" dedi.

Senaryosunu Muharrem Gürer ve Mehtap Şahin Altıntaş'ın birlikte kaleme aldığı filmin kasım ayında vizyona girmesi bekleniyor.

Dram ve aksiyon türündeki filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Ali Gürer, Gizem Denizci, Recep Güneysu, Poyraz Eser, İrfan Aslanhan ve Duygu Karaca gibi isimler yer alıyor.

Filmin konusu:

Süleyman Antalya'nın en zenginlerindendir. Kızı aslı Amerika'da eğitim almış, oğlu Tarık ise vatanında eğitim almayı tercih etmiştir. Süleyman çok zengin olduğu halde oğlunu şımartmamış, onu iyi yetiştirmiştir. İstanbul'da öğrenciliği sırasında yaşadığı bir olay Tarık'ı psikolojik travmaya sokar. Oğlu bu duruma sıkışıp kalan Süleyman kahrolur, oğlunun nasıl bu hale geldiğini araştırmaya başlar ve olanlar olur.