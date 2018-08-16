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16 Ağustos 2018 08:28

Erkekler Ne İster filminden ilk fragman

Yılın iddialı komedilerinden Erkekler Ne İster (What Men Want) filminden ilk fragman yayınlandı.


Başarılı iş kadını Ali Davis bir anda erkeklerin aklından geçenleri duymaya başlamasıyla değişen hayatını konu alan Erkekler Ne İster (What Men Want) filminden ilk fragman yayınlandı. Taraji P Henson’ın başrolünü üstlendiği film, Mel GibsonveHelen Hunt’ın başrollerde yer aldığı 2000 yapımı romantik komediKadınlar Ne İster'in senaryosunu tersine çevirerek bu sefer Erkekler Ne İster sorusunun cevabını arıyor. Nancy Meyers'ın romanından beyazperdeye uyarlanan film, mucize eseri erkeklerin düşüncelerini okuyabilmeye başlayan bir kadının hikayesini anlatıyor.


Başarılı bir spor menajeri olan Ali Davis, kadın olduğu için erkek meslektaşları tarafından sürekli dışarıda bırakılmaktadır. En sonunda patronu onun sonuna kadar hak ettiği terfiyi vermeyip etrafındaki adamları anlayamadığı için onu eleştirdikten sonra, Ali erkeklerin dünyasında başarılı olmak için ne yapması gerektiğini sorgulamaya başlar. Nerede hata yaptığını anlamak için bir falcıya giden ve orada deneysel bir bitki çayı içen Ali, ertesi sabah uyandığında erkeklerin düşüncelerini okuyabildiğini fark eder. Erkek kulübündeki avantajını sonuna kadar kullanmaya başlayan Ali, ilk etapta davet edilmesi gereken toplantılara katılabilmeye ve iş arkadaşlarıyla poker partilerinde onları yenebilmeye başlar. Yeni kurduğu iktidarıyla Ali, bir sonraki basketbol süperstarıyla anlaşma yapmak için yarışırken, meslektaşlarını alt etmesi gereklidir. Ancak almak zorunda kalacağı riskler en yakın arkadaşları ile olan ilişkisini ve potansiyel yeni bir aşkı baltalaması anlamına gelecektir...




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