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Sinema>  Sinema Haberleri
15 Ağustos 2018 08:59

Eşcinsel karakter yüzünden tepkilerin odağı oldu

Disney’in ilk eşcinsel karakterini canlandıracağını açıklayan Jack Whitehall’a sosyal medyadan tepkiler çığ gibi büyüyor.


30 yaşındaki aktör Jack Whitehal, Emily Blunt ve Dwayne Johnson’la birlikte rol alacağı Jungle Cruise filminde eşcinsel bir karakteri canlandıracağını açıklayınca, tepkilerin odağındaki isim haline geldi. Disney’in ilk eşcinsel karakterinicanlandıracak olan Whitehal, yeni filmini Instagram sayfasından gururla duyurdu. Blunt’ın eşcinsel erkek kardeşini canlandıracak olan Whitehall rolünden dolayı “onur duyduğunu” söyleyince sosyal medyadan tepki yağdı.


Sosyal medya kullanıcıları,Scarlett Johansson’ın trans bireyi canlandıracağı rolünü, “trans rolünü trans bir oyuncu canlandırmalı” tepkileri üzerine bırakmasını hatırlattı. Pek çok kişi Disney’i, eşcinsel rolü eşcinsel olmayan bir oyuncuya verdiği için sert şekilde eleştirdi.



Eşcinsel aktör Stephen Fry da topa girerek kariyeri boyunca pek çok defa heteroseksüel karakteri canlandırdığını, bunun normal olduğunu söyledi: “Birden fazla defa heteroseksüel erkeği oynadım. Hatta babayı canlandırdım. Yıllar önce eğitime, düzeltilmeye ve adaptasyona gönderilmeliydim” şeklinde kinayeli bir tweet attı.


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