Eşini yalnız bırakmadı

Onlarca filmde boy gösteren deneyimli aktör Michael Dougles’ın adı dün ünlü Hollywood Bulvarı’nda (Walk of Fame) yerini aldı. Açılış için Michael Dougles, 101 yaşındaki aktör babası Kirk Dougles, eşi ve oğlu Cameron törende basının karşısındaydı. Dougles açılış sonrası yaptığı konuşmasına şakalarla başlamış olsa da ilerleyen anlarda duygusallaştı. “Ailemin burada olması beni inanılmaz etkiledi...” diyen aktör, konuşmasından sonra basının karşısına ailece geçti.

Kendisi gibi oyuncu eşi Catherine Zeta-Jones, fotoğraf çekimi esnasında eşine: “Hayatımın en güzel 18 yılı için teşekkür ederim.” diyerek eşini öptü. 74 yaşındaki Michael Dougles bir ara kendisi gibi oyuncu olan babasının yanına giderek: “İlham kaynağım olduğun için teşekkür ederim, oğlun olmaktan gurur duyuyorum” dedi.