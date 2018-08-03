Eski dostlar aynı projede

Son olarak Live by Night filminde hem yönetmen hem de başrol oyuncusu olarak pek de iyi eleştiriler almayan Ben Affleck özgüvenini hızlıca toplamış olacak ki yeniden hem kamera arkasında hem de önünde olmaya hazırlanıyor. Üstelik bu sefer ona en yakın arkadaşlarından biri ve ortağı Matt Damon eşlik ediyor.

Ben AffleckveMatt Damon‘ın başrollerini paylaştığı film,McDonald’s’ın Monopolyoyunu üzerinden yapılan dolandırıcılığı anlatacak. Ben Affleck bu sefer bir değişiklik daha yaparak Warner Bros. yerine Fox’la çalışacak. Gerçek bir suç hikayesinin anlatılacağı film; eski bir polis olanJerome Paul Jacobsontarafından yapılan dolandırıcılığı ve 2001 yılında McDonald’s’ın Monopoly oyunu üzerinden çalınan24 milyon dolarıkonu alacak. Filmin prodüksiyonunun ne zaman başlayacağı henüz belirsizliğini korurken, konusu itibariyle heyecanı arttırmış durumda.