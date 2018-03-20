Eski Kocam(ız) vizyona gün sayıyor

Alman yönetmen Margarethe von Trotta'nın son filminin oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer'in de yer aldığını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Film 6 Nisan'da ülkemizde de vizyon şansı buluyor.

Forget About Nick / Eski Kocam(ız) adlı filmin konusu şöyle; Jade, eski bir modeldir, kocasının da desteğiyle kendine iş kurar, başarılı ve hırslı bir kadındır, hayatından memnundur, ta ki kocası Nick'in eski karısı Maria ve kızları Stephanie hayatlarına girene kadar. Düzeni altüst olan Jade, daha sonra bu zıtlaşmalardan kendine pay çıkaracaktır.

Filmin fragmanı yayında, iyi seyirler.