8 Ekim 2018 13:05 Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin Emek Ödülleri sahiplerini buldu 16 – 24 Kasım 2018 tarihleri arasında T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı,Sinema Genel Müdürlüğü destekleri ile Anadolu Üniversitesi ve İletişim Bilimleri Fakültesi tarafından gerçekleştirilecek 20. Eskişehir Uluslararası Film Festivali’nin "Emek Ödülleri” sahipleri belli oldu.

Emek Ödülleri bu yıl yönetmen Yılmaz Atadeniz, görüntü yönetmeni Çetin Tunca ile Makyaj uzmanı, ses sanatçısı ve oyuncu Suzan Kardeş’e takdim edilecek.

Türkiye’nin üniversite kimliği taşıyan uluslararası tek uzun metraj film festivali olan Eskişehir Uluslararası Film Festivali, 20.kez sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanırken bu yıl festivalde üç usta isme Emek Ödülü takdim edilecek.

55 yıl önce Yedi Kocalı Hürmüz filmiyle yönetmenliğe başlayan ve 1963-1994 yılları arasında 100’e yakın film yöneten Yılmaz Atadeniz, festivalde bu yılın emek ödülü alacak isimleri arasında yer alıyor.

Festivalin diğer bir emek ödülü ise Gülşah (1975), Selvi Boylu Al Yazmalım (1977), Şalvar Davası (1983) gibi filmlerin aralarında bulunduğu onlarca filmin görüntü yönetmenliğine adını yazdıran ve Selvi Boylum Al Yazmalım ile Hayallerim, Aşkım ve Sen filmleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü iki kez kazanan Çetin Tunca’ya verilecek.

Son olarak; makyaj uzmanlığına, Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan fotoromanlardaki oyunculara makyaj yaparak başlayan, 1985 yılından itibaren Sezen Aksu, Türkân Şoray gibi birçok ünlünün, sahne ve sinema makyajlarını yaparak kariyerine devam eden Suzan Kardeş de festivalin açılış töreninde verilecek emek ödüllerinin bir diğer sahibi olacak.

Yılmaz Atadeniz - Yönetmen

1932 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. 1951 yılında ağabeyi yönetmen Orhan Atadeniz'in yönlendirmesiyle sinema alanında, teknik konularda çalışmaya başlar. Birçok filmin kurgusunu gerçekleştirir. Faruk Kenç, Atıf Yılmaz, Nejat Saydam, Sırrı Gültekin gibi önemli sinema ustalarıyla çalışır. Daha sonra yönetmen yardımcılığına başlar. 1963 yılında, Yedi Kocalı Hürmüz filmiyle yönetmenliğe geçer. 1963-1994 yılları arasında 100’e yakın film yönetir. 1967 yılında Atadeniz Film’i kurarak yapımcılık işleri yürütür. Yılmaz Güney’in oynadığı Dağların Oğlu (1965), Kan Gövdeyi Götürdü (1965), Kibar Haydut (1966), Silahların Kanunu (1966), Yedi Dağın Aslanı (1966), Kovboy Ali (1966), Çirkin Kral (1966), Çirkin Kral Affetmez (1967), Güney Ölüm Saçıyor (1969) filmlerini yönetir. İrfan Atasoy ile çizgi roman uyarlaması birçok fantastik film üretir. Anımsanan filmler arasında Killing İstanbul`da (1967), Caniler Kralı Killing (1967), Killing Soy ve Öldür (1967), Killing Uçan Adam`a Karşı (1967), Ölümsüz Adam (1968), Maskeli Beşler (1968), Maskeli Beşlerin Dönüşü (1968), Zorro Kamçılı Süvari (1969), Zorro`nun İntikamı (1969), Maskeli Şeytan (1970), Kan Yağmuru (1970), Azrail (1971), Azrail Peşimizde (1971), Cehenneme Dolmuş Var (1971) sayılabilir.

Çetin Tunca- Görüntü yönetmeni

1938 yılında İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde dünyaya geldi. İstanbul Üniversitesi’nin, Sanat Tarihi Bölümü’nü bitirir. Sinema alanında çalışmaya, üniversite yıllarında başlar. Atıf Yılmaz'ın yönettiği Beş Hasta Var (1956) filminde, görüntü yönetmeni Turgut Ören'in yardımcılığını üstlenir. Sonrasında Dolandırıcılar Şahı (1960), Ölüm Perdesi (1960) filmlerinde yardımcılığı sürdüren Tunca, askerlik dönüşü Almanya'ya giderek, özel bir televizyon kanalında çalışmaya başlar. Türkiye'ye döndüğünde bir süre Kaya Ererez'in yanında çalışır. Horasan'ın Üç Atlısı (1965) filmiyle ilk kez görüntü yönetmenliğini üstlenir. Menekşe Gözler (1969), Üç Arkadaş (1971), Gülşah (1975), Selvi Boylu Al Yazmalım (1977), Talihli Amele (1980), Şalvar Davası (1983), Hayallerim, Aşkım ve Sen (1987), Köpekler Adası’nın (1996) da aralarında bulunduğu onlarca filmin görüntü yönetmenliğine adını yazdırır. Selvi Boylum Al Yazmalım ile Hayallerim, Aşkım ve Sen filmleriyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden En İyi Görüntü Yönetmeni ödülünü iki kez kazanır. En son, Türkan Şoray'ın oynadığı Suna (2007) filmini görüntüleyen Çetin Tunca günümüzde, belgesel yönetmektedir.

Suzan Kardeş - Makyaj uzmanı, ses sanatçısı ve oyuncu

1960 yılında Kosova’da dünyaya geldi. Ailesiyle 8 yaşındayken, İstanbul’a göç ederler. Makyaj uzmanlığına, Hürriyet Gazetesi'nde yayımlanan fotoromanlardaki oyunculara makyaj yaparak başlar. Daha sonra, Şan Tiyatrosu'ndaki oyuncuların saçlarıyla makyajlarını yapar. Mesleğinde ilerledikçe, birçok tiyatro topluluğuyla film ekibinde, makyaj uzmanlığı ve kuaförlük işlerini üstlenir. 1985 yılından başlayarak Sezen Aksu, Türkân Şoray gibi birçok ünlünün, sahne ve sinema makyajlarını yapar. Yılmaz Erdoğan ile Necati Akpınar’ın, 1994 yılında Beşiktaş Kültür Merkezi’ni kurarak BKM Oyuncuları’nı toplamasıyla orada da saç ve makyaj uzmanlığını sürdürür. 1992 yılında, Balkan yemekleri sunarak 14 yıl işlettiği Bekriya’da, Balkan türkülerini, sevdalinkaları mikrofon kullanmadan seslendirir. Söylediği Türk sanat müziği, Türkçe sözlü şarkıların yanında Boşnakça. Arnavutça, Hırvatça, Makedonca, Sırpça şarkıları, 2007 yılında, Sezen Aksu’nun desteğiyle Bekriya adlı müzik albümünde toplar. Televizyonda yayınlanan Bir Demet Tiyatro dizisinde oynadığı "pencereden bakan kadın", başka birçok filmde yer almasını da sağlar. Organize İşler (2005), Komedi Dükkânı (2008), Seksenler (2012), Çocuklar Duymasın (2017), Arkadaşım Hoşgeldin (2014), Yapışık Kardeşler (2015) gibi televizyon dizilerinde ya da filmlerde, oyunculuk yanını göstermiştir.