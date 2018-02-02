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2 Şubat 2018 14:48

Estonya'nın Oscar adayından ürkütücü fragman

Estonya'nın art-house gerilim filmi "November"dan fragman yayınlandı

Estonya'nın 90. Oscar yarışına göndermek için seçtiği November'dan fragman ve poster geldi. Art-house gerilim filmi "November", siyah beyaz çekimi ve tekinsiz atmosferiyle seyircisini adeta hipnotize ediyor.

Kurtların, vebanın ve ruhların dolaştığı 19. yüzyıl Estonya’sında geçen bu ürkütücü masalsı yapım, aşk ve hayatta kalma mücadelesini harmanlıyor. Köylü kızı Liina, aynı köyde yaşayan Hans'a deliler gibi aşıktır. Ancak Hans, kendisini ziyarete gelen ve Hans'ın arzu ettiği her şeye sahip olan Alman baronesten tarifsiz bir şekilde etkilenmektedir. İnsanların zorlu kış şartlarından kendilerini korumak için birbirlerinden, malikane sahiplerinden hatta ruhlardan bile bir şeyler çaldığı köyde, insanlar ruhlarını korumak için onları tahta ve metalden yapılma yaratıklara teslim etmektedirler. Ahırları taşmakta olsa bile çalma takıntısı baş göstermiştir. Liina için, Hans'ın sevdiği aşkı kazanmak, ruhların, kurt adamların, istilaların ve şeytanın kol gezdiği, ruhlar çok saygı gördüğü ancak oldukça ucuza gittiği bu karanlık ve soğuk coğrafyada bir hayli zorlu olacaktır...
Rainer Sarnet'in yönetmen koltuğunu üstlendiği "November", Andrus Kivirähk'ın son 20 yıldır çok satan romanlar arasında yer alan romanı "Rehepapp"a dayanıyor. Başrollerini Rea Lest ve Jörgen Liik'in üstlendiği "November" Amerika'da 23 Şubat'ta vizyonda olacak.
Fragman'a buradan ulaşabilirsiniz.
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