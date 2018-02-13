Ethan Hawke, Tesla'yı canlandıracak

Hollywood Reporter‘ın haberine göre Nicola Tesla’nın gelgitli hayatına odaklanacak filmde Tesla’yı Ethan Hawke canlandıracak. Before serisinden Predestination’a çok yönlü bir filmografi geliştiren Ethan Hawke’un yeni durağı, birçok sinemaseveri heyecanlandıracak cinsten.

İlginçtir ki böylesine bir hikaye potansiyeli olan Nikola Tesla’nın hayatı, uzun yıllar beyazperdede karşımıza çıkmadı. Christopher Nolan‘ın yönettiği Prestige filminin bir kısmında Tesla’ya David Bowie hayat verse de filmde ünlü fizikçinin hayatına pek de derinlemesine bir giriş yapıldığını görmeyiz. Bu yıl The Current War ile Nicholas Hoult’u Tesla rolünde izlememizin ardından tam anlamıyla bir Tesla biyografisi olacak gibi görünen yeni filmin başrolünde Ethan Hawke’u izleyeceğiz. Yaklaşık iki yıl önce bir Tesla filminin Experimenter filmiyle tanıdığımız ve bu yıl Marjorie Prime ile izleyici karşısına çıkan Michael Almereyda tarafından beyazperdeye aktarılabileceği açıklanmıştı. Ancak ardından konuyla ilgili herhangi bir güncelleme yapılmamıştı. Ethan Hawke’un başrol için belirlenen isim olmasının ardından projenin yürürlüğe girdiğini söyleyebiliriz. İsmi şu an için Tesla olan projenin, ünlü bilim insanının Amerika’daki yaşamına ve onun Thomas Edison, George Westinghouse ve J.P. Morgan‘la olan ilişkisine odaklanması bekleniyor.