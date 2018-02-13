13 Şubat 2018 12:33
Ethan Hawke, Tesla'yı canlandıracak
Before serisinden, Predestination'a kadar geniş bir filmografisi olan Ethan Hawke, Nicola Tesla'yı canlandıracak
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