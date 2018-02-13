Üye Ol Üye Girişi
Mynet Anasayfa Email Oyun Sebastiyan
Sinema>  Sinema Haberleri
13 Şubat 2018 12:33

Ethan Hawke, Tesla'yı canlandıracak

Before serisinden, Predestination'a kadar geniş bir filmografisi olan Ethan Hawke, Nicola Tesla'yı canlandıracak

Hollywood Reporter‘ın haberine göre Nicola Tesla’nın gelgitli hayatına odaklanacak filmde Tesla’yı Ethan Hawke canlandıracak. Before serisinden Predestination’a çok yönlü bir filmografi geliştiren Ethan Hawke’un yeni durağı, birçok sinemaseveri heyecanlandıracak cinsten.
İlginçtir ki böylesine bir hikaye potansiyeli olan Nikola Tesla’nın hayatı, uzun yıllar beyazperdede karşımıza çıkmadı. Christopher Nolan‘ın yönettiği Prestige filminin bir kısmında Tesla’ya David Bowie hayat verse de filmde ünlü fizikçinin hayatına pek de derinlemesine bir giriş yapıldığını görmeyiz. Bu yıl The Current War ile Nicholas Hoult’u Tesla rolünde izlememizin ardından tam anlamıyla bir Tesla biyografisi olacak gibi görünen yeni filmin başrolünde Ethan Hawke’u izleyeceğiz. Yaklaşık iki yıl önce bir Tesla filminin Experimenter filmiyle tanıdığımız ve bu yıl Marjorie Prime ile izleyici karşısına çıkan Michael Almereyda tarafından beyazperdeye aktarılabileceği açıklanmıştı. Ancak ardından konuyla ilgili herhangi bir güncelleme yapılmamıştı. Ethan Hawke’un başrol için belirlenen isim olmasının ardından projenin yürürlüğe girdiğini söyleyebiliriz. İsmi şu an için Tesla olan projenin, ünlü bilim insanının Amerika’daki yaşamına ve onun Thomas Edison, George Westinghouse ve J.P. Morgan‘la olan ilişkisine odaklanması bekleniyor.
Yorumlar
    Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Mynet.com sorumlu tutulamaz.

    Mynet Sinema Haberlerini RSS ile takip edin.

    Vizyondaki Filmler

    Vizyondaki yeni filmler
    Vizyondaki eski filmler

    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Son Haberler

    Tüm haberler için tıklayın
    Artık sinema biletinizi cep telefonunuzdan satın alabileceğinizi biliyor musunuz?

    Mynet Sinema, vizyondaki filmler hakkında detaylı bilgi edinebileceğiz, filmlerin seans ve gösterimde olduğu salon bilgilerini kolayca öğrenebileceğiniz, güncel haberleri takip edebileceğiz, kullanıcıların içerik paylaşabildiği kapsamlı bir sinema sitesidir. Kullanıcılar siteye; film, oyuncu, yönetmen, teknik ekip(yapımcı, müzik, vs..) gibi alanlarda bilgi ekleyebilir, filmler için fotoğraflar ve fragmanlar yükleyebilir, kişisel listelerini oluşturabilir.

    İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir