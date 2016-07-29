Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı galasına davetiye kazanın!

10 adet çift kişilik Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı filminin gala davetiyesinden birini kazanmak için yapmanız gereken tek şey yarışmamıza katılmak!







YARIŞMAYA KATILMAK İÇİN...



Mynet Sinema mobil uygulamasını indirin!





Bu fırsatı yakalamak için yapmanız gereken tek şey telefonunuzdan Mynet Sinema mobiluygulamasında göreceğiniz soruya doğru yanıt vermek.Doğru cevabı veren1.,10.,20.,30.,40.,50.,60.,70.,80.,90. ve 100. kişiler, bu çok özel davetiyelerin sahibiolacak! Gala 2 Ağustos Salı, Özdilek Cinetime sinemasında saat 18.30'dagerçekleştirilecek.

Mynet Sinema Kampanya Katılım Koşulları:

1. “Mynet Sinema Kampanyası” (“KAMPANYA”) www.mynet.com (“Internet Sitesi”) sahibi MynetMedya Yayıncılık Uluslararası Elektronik Bilgilendirme ve Haberleşme Hizmetleri A.Ş.(“MYNET”) tarafından gerçekleştirilmektedir.

2. Kampanya 29.067.2016 tarihinde 15.30 saatinde başlayacak olup, 01.08.2016 tarihindesaat 10:00’da sona erecektir.

3. KAMPANYA, MYNET’in sinema servisi olan Mynet Sinema mobil uygulaması üzerindegerçekleştirilecektir. KAMPANYA katılım koşulları aşağıdaki gibidir. KatılımcılarKAMPANYA’ya katılmakla; aşağıda belirtilen koşulları tam ve eksiksiz bir biçimde okuduğu,anladığını, iradesine ve hukuka uygun olarak kampanya katılım koşullarının kendisinibağlayıcı nitelik kazanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4. Katılımcılar, sorulacak olan sorunun doğru cevabını göndererek kampanyaya katılabilir.Doğru cevabı veren 1.,10.,20.,30.,40.,50.,60.,70.,80.,90. ve 100. kişiler 'EvcilHayvanların Gizli Yaşamı' filminin galasına çift kişilik davetiye (“ÖDÜL”) kazanacaktır. Toplamda 10 kişiye 10 adet ÖDÜL verilecektir.

5. KAMPANYA’dan ÖDÜL kazanan talihli 01.08.2016 tarihinde Mynet Sinema Facebook SAYFAüzerinde ilan edilecektir.

6. Talihli 01.08.2016 tarihinden itibaren 7 gün içinde ÖDÜL’ünü MYNET’in belirleyeceğiyöntem (posta, elden, e-mail) teslim almakla yükümlüdür.

7. MYNET’e ve/veya bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin, reklam acentelerinin çalışanlarıve bu kişilerin birinci dereceden aile fertleri (eş, kardeş, ebeveyn veya çocukları)ve/veya akraba olup olmadıkları dikkate alınmaksızın bu kişilerle aynı hanede yaşayankişiler KAMPANYA’ya katılamaz.

8. MYNET; işbu Katılım Koşulları’nı, herhangi bir zamanda ve tek taraflı olarakdeğiştirebilir, genişletebilir yahut daraltabilir veya KAMPANYA’yı dilediği zaman(KAMPANYA’ya başlamış bile olsa, her aşamada) herhangi bir gerekçe göstermeksizin iptaletme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda katılımcı MYNET’e karşı herhangi bir hak,alacak, talep ve şikayet ileri sürmeyeceğini beyan, kabul ve taahhüt eder.

9. KAMPANYA süresince, aynı katılımcı yalnız bir kez ödül kazanabilir. Farklı e-mailhesaplarıyla aynı kişi tarafından gönderilen kayıtların tespiti halinde hiçbir uyarıdabulunulmaksızın katılımcı KAMPANYA dışında bırakılacaktır.

10. Katılımcılar, KAMPANYA’ya katılırken, Facebook hesapların üzerinden MYNET tarafındankendileri ile iletişim kurulmasına ve kendilerine email gönderilmesine izin vermekzorundadırlar.

11. Katılımcılar, KAMPANYA katılım formunda verdikleri bilgilerin (ad, soyad, adres,telefon ve e-posta) doğru olduğunu kabul ederler. Ayrıca MYNET bütün katılımcılara hertürlü bilgilendirme, reklam ve KAMPANYA SMS ve e-mail gönderme hakkına sahiptir.Katılımcı ve talihliler KAMPANYA’ya katılmakla bu izinleri vermiş sayılırlar.

12. MYNET, Katılımcıların yazdıkları mesajları/yorumları yayınlama, dilediği yerde vedilediği şekilde açıklama ve kullanma hakkına sahiptir. Katılımcılar, KAMPANYA’yakatılmakla işbu mesajların/yorumların MYNET tarafından KAMPANYA süresince veya sonrasındakullanılması halinde, MYNET’ten hiçbir hak veya alacak talep etmeyeceklerini, MYNETtarafından kopyalanmasını, işlenmesini, değiştirilmesini ve yayınlanmasınıengellemeyeceklerini, peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılırlar.

13. Katılımcılar, KAMPANYA katılımı için SAYFA’ya gönderdikleri bilgilerin hukuki açıdankendilerine ait olduğunu, herhangi bir şekilde 3. kişilere ait fikri mülkiyet, özel vekamu hukukundan doğacak haklara ya da uygulanacak genel kanun, tüzük veya yönetmelik veilgili mevzuata aykırılık teşkil etmeyeceğini aksi halde doğacak tüm hukuki ve cezaiyükümlülükten sorumlu olacaklarını kabul eder. Katılımcılar üçüncü şahısların haklarınıihlalden kaynaklanan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluğun münhasırankendilerine ait olduğunu kabul ederler. Böyle bir durumun tespiti halinde kazanankatılımcının ödül kazanma hakkı elinden alınır.

14. Bu KAMPANYA’ya, KAMPANYA’nın başlangıcı olan 19.05.2016 tarih itibariyle 18 yaşınıdoldurmamış olanlar katılamaz; katılmış ve kazanmış olsa bile ödülleri alamazlar.

15. Hediye kazanma ve alma hakkı satılamaz, devredilemez ve ertelenemez.

16. Bu KAMPANYA Milli Piyango İdaresi’nce belirlenen çekiliş ve ikramiyeler kapsamıdışındadır.

17. KAMPANYA esnasında, ödülü kazanmak amacıyla bilgisayar teknolojilerini kötü niyetlekullanan kişilerin tespiti durumunda, bu kişilerin KAMPANYA’ya katılım kayıtlarısistemden hiçbir uyarıda bulunulmaksızın silinecektir. MYNET, hiçbir şekildekatılımcıların kendileri veya başkalarının bilgisayarını kullanmaları sırasında veya web

sayfasının kullanımından dolayı maruz kalabilecekleri zararlardan ötürü hiçbir şekildesorumlu olmayacaktır.

18. KAMPANYAnın yürütülmesini etkileyecek derecede meydana gelebilecek her türlü donanımve yazılım problemlerinden, bilgisayar bozukluklarından, telefon, kablo, uydu, ulaşımağı, elektronik, kablolu ya da kablosuz Internet bağlantılarında Internet ServisSağlayıcı kaynaklı meydana gelebilecek her türlü hata, kısıtlama, tahrif olmuş, bozulmuşveya hatalı data gönderilerinden, elektronik posta, sms gönderme hatalarından, kayıp,gecikmiş, tutulmuş e-postalardan, web sayfasına veya İnternete erişimde aksaklıklardan,KAMPANYA’nın gidişatını etkileyecek şekilde, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla,

erekinsan gerek insan dışı kaynaklı tahrif, bilgisayar korsanlığı, hırsızlık, virüs, böcekkaynaklı müdahalelerden dolayı ortaya çıkacak zararlardan, KAMPANYA kapsamındakullanılacak herhangi bir elektronik posta adresinin zarar görmesi, ortadan kalkması veyaulaşılamaması nedeni ile katılımcının zarar görmesi sebebiyle MYNET hiçbir şekildesorumlu tutulamaz.

19. MYNET, ödülün açıklanmasında, katılım şart ve koşullarında oluşabilecek baskı vedizgi hatalarından, ya da web sayfasında yer alan datalarda oluşabilecek eksik ve/veyayanlışlıklardan sorumlu tutulamaz.

20. İşbu Kampanya Katılım Koşullarından kaynaklanan uyuşmazlıklarda İstanbul MerkezMahkemeleri ve İcra Daireleri münhasır yetkilidir.