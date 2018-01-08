Ewan McGregor'un sözleri olay oldu

Fargo dizisinde Emmitt ve Ray Stussy adındaki ikiz kardeşlere hayat veren 46 yaşındaki oyuncu, performansıyla Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü. Konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan oyuncu, ilk olarak geçtiğimiz aylarda ayrıldığı 22 yıllık eşi Eve Mavrakis'e şu sözlerle teşekkür etti: "22 yıldır yanımda olan Eve ve dört çocuğumuz Clara, Esther, Jamyan ve Anouk'a teşekkür ederim."
Buraya kadar her şey normaldi ancak konuşmanın devamında, uğruna 22 yıllık eşi Eve Mavrakis'i terk ettiği yeni sevgilisi Mary Elizabeth'e de teşekkür edince işler değişti.
Ewan McGregor'un, Fargo dizisinden rol arkadaşı olan 33 yaşındaki Mary Elizabeth ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmiş ve çok geçmeden oyuncunun eşini terk ettiği haberleri çıkmıştı.
Ewan McGregor konuşmasında yeni sevgilisine şu sözlerle teşekkür etti: "Bir aktör olmayı her zaman sevdim. Birlikte takılacağım harika aktör arkadaşlarım oldu. Eğer David Thewlis, Michael Stuhlbard ve Carrie Coon olmasaydı Emmett de olmazdı. Ve eğer Mary Elizabeth Winstead olmasaydı Ray de olmazdı."
Sosyal medya kullanıcıları bu andan sonra Ewan McGregor'un konuşmasını "bir ilk" olarak niteledi.
"Eşine ve onu aldattığı kadına teşekkür etmek. Bu bir ilk olsa gerek."
"Ewan McGregor konuşmasında hem metresine hem de uğruna terk ettiği eşine teşekkür etti. Çok cesurmuş."
"Vay canına, Ewan McGregor Altın Küre konuşmasında biraz önce eşine ve sevgilisine teşekkür etti. Kadınların güçlenmesini konu alan bir böyle bir gecede."