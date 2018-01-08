9 Ocak 2018 00:15 Ewan McGregor'un sözleri olay oldu Ewan McGregor, konuşmasında hem eşine hem de sevgilisine teşekkür etti, sosyal medya tepkisiz kalmadı.





75. Altın Küre Ödül Töreni'nde Fargo dizisindeki rolüyle En İyi Erkek Oyuncu ödülünü alan Ewan McGregor, sosyal medyada çok konuşuldu. Ama kendisinden bu kadar bahsedilmesinin sebebi aldığı ödül değil, yaptığı konuşmaydı.



Fargo dizisinde Emmitt ve Ray Stussy adındaki ikiz kardeşlere hayat veren 46 yaşındaki oyuncu, performansıyla Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü. Konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan oyuncu, ilk olarak geçtiğimiz aylarda ayrıldığı 22 yıllık eşi Eve Mavrakis'e şu sözlerle teşekkür etti: "22 yıldır yanımda olan Eve ve dört çocuğumuz Clara, Esther, Jamyan ve Anouk'a teşekkür ederim."



Fargo dizisinde Emmitt ve Ray Stussy adındaki ikiz kardeşlere hayat veren 46 yaşındaki oyuncu, performansıyla Altın Küre Ödülü'ne layık görüldü. Konuşmasını yapmak üzere sahneye çıkan oyuncu, ilk olarak geçtiğimiz aylarda ayrıldığı 22 yıllık eşi Eve Mavrakis'e şu sözlerle teşekkür etti: "22 yıldır yanımda olan Eve ve dört çocuğumuz Clara, Esther, Jamyan ve Anouk'a teşekkür ederim."



Buraya kadar her şey normaldi ancak konuşmanın devamında, uğruna 22 yıllık eşi Eve Mavrakis'i terk ettiği yeni sevgilisi Mary Elizabeth'e de teşekkür edince işler değişti.



Ewan McGregor'un, Fargo dizisinden rol arkadaşı olan 33 yaşındaki Mary Elizabeth ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmiş ve çok geçmeden oyuncunun eşini terk ettiği haberleri çıkmıştı.



Buraya kadar her şey normaldi ancak konuşmanın devamında, uğruna 22 yıllık eşi Eve Mavrakis'i terk ettiği yeni sevgilisi Mary Elizabeth'e de teşekkür edince işler değişti.Ewan McGregor'un, Fargo dizisinden rol arkadaşı olan 33 yaşındaki Mary Elizabeth ile yasak aşk yaşadığı iddia edilmiş ve çok geçmeden oyuncunun eşini terk ettiği haberleri çıkmıştı.



Ewan McGregor konuşmasında yeni sevgilisine şu sözlerle teşekkür etti: "Bir aktör olmayı her zaman sevdim. Birlikte takılacağım harika aktör arkadaşlarım oldu. Eğer David Thewlis, Michael Stuhlbard ve Carrie Coon olmasaydı Emmett de olmazdı. Ve eğer Mary Elizabeth Winstead olmasaydı Ray de olmazdı."



Sosyal medya kullanıcıları bu andan sonra Ewan McGregor'un konuşmasını "bir ilk" olarak niteledi.



"Eşine ve onu aldattığı kadına teşekkür etmek. Bu bir ilk olsa gerek."



"Eşine ve onu aldattığı kadına teşekkür etmek. Bu bir ilk olsa gerek."